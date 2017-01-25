 Из-за невывезенного мусора во Львове прогнозируют вспышку инфекционных заболеваний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник управления здравоохранения во Львове Владимир Зуб в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Пока держится низкая температура, эпидемиологические риски инфекционных заболеваний на территории города являются низкими. Когда температура будет выше 8 градусов тепла, существенно могут возрасти риски возникновения инфекционных заболеваний. Существует риск увеличения количества грызунов", - заявил Зуб.
Как сообщалось, ранее мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области. 1 июня во Львове был объявлен траур по погибшим спасателям.
По факту происшествия начато уголовное производство.
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https://www.youtube.com/watch?v=-WoWynNbi0Q
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Летом, помню, львовский мусор развозился чуть ли не по всей стране -- наверное, поэтому и закрыли доступ львовским машинам в другие области. Или я опять не так понял?
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До той поры, пока Садовый не ляжет под барыгу
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Не понятно печему вокруг Львова нет работающей свалки.
Ну закрыли год назад старую -- так откройте другую! И наверное мэрия должна этим озаботиться, а не президент.
Или я опять не так что-то понял?
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---
Вспомнил фильм Идиократия и о великих лавинах мусора. Вообще, спасая такой город как Львов, надо всей страной взяться, а не надеяться только на мэра.
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Русня долеталась )))
"Руководство Роскосмоса приняло решение об отзыве всех двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», изготовленных на Воронежском механическом заводе (ВМЗ)...
... Проблема вскрылась в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени. В ходе расследования выяснилось, что при сборке использовались "неликвидные компоненты"...
... Речь идет обо всех без исключения двигателях для «Протонов», выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур..."
ПС
Переведу на человеческий язык то, что скрывается под туманными "неликвидными компонентами". Это компоненты двигателей, которые русня пыталась "импортозаместить". А оно вона чо вышло. )))
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Вот это новости!!!
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не поделили мусор...
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Понимаю, что барыга. Понимаю что топит Садового. Но не понимаю как!!!
И что: кроме Садового дет во Львове действующей дееспособной власти?
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Все львовяне в Киев !
Даешь вспышку инфекционных заболеваний в АП, КМ и ВР.
.
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