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Все про:здравоохранение (128) инфекции (80) Львов (3230) мусор (265) свалка (127)

 Из-за невывезенного мусора во Львове прогнозируют вспышку инфекционных заболеваний

Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за невывезенного мусора, когда температура повысится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник управления здравоохранения во Львове Владимир Зуб в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Пока держится низкая температура, эпидемиологические риски инфекционных заболеваний на территории города являются низкими. Когда температура будет выше 8 градусов тепла, существенно могут возрасти риски возникновения инфекционных заболеваний. Существует риск увеличения количества грызунов", - заявил Зуб.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Львовском горсовете произошла драка из-за мусора, которая едва не переросла в поножовщину. ФОТО

Как сообщалось, ранее мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области. 1 июня во Львове был объявлен траур по погибшим спасателям.

По факту происшествия начато уголовное производство.
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Скорее хотят самопомич взять полностью под контроль, тогда у гидрант может сильнее вить веревки из осколков партии рыгов в Раде.
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Потрібно відновити роботу львівського полігону побутових відходів, бо це штучна криза. В Одесі на полігоні в Новій Долині ситуація в рази гірша, але влада не зупиняє його роботу, бо полігон належить проросійському бандиту Ігорю Маркову, а порошенко дуже любить проросійських бандитів і не дозволяє чипати їх бізнес, попри те що цей бандит давно зірвав всі інвестиційні зобовязання по будівництву сміттєпереробного заводу і навіть податки за землю не сплачує роками! В Одесі звалище набагато гірше за львівське, в Одесі звалище Маркова це 90 гектарів екологічної катастрофи, 90 гектарів які забруднюють повітря, землю та грунтові води, 90 гектарів з яких витікають цілі річки нечистот і течуть в лимани та море в курортній зоні! Але владі пох, влада мочить політичного конкурента в далекому Львові. Нешановна банда порошенка, в Україні є багато звалищ які треба закрити, або Ви будете системно працювати та наводити порядок зі ВСІМА ЗВАЛИЩАМИ по Україні, або народ Вас самих винесе на звалище.
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в том числе и критику, гидрант злопамятен, мстителен и мелочен.
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Под Львовом куча карьеров и прочих отвалов, где инвесторы, за свои деньги, уже готовы строить перерабатывающие мусор заводы, НО,-дана команда ни одного такого завода не дать построить, -МОЧАТ САДОВОГО НЕ СТЕСЬНЯЯСЬ В МЕТОДАХ.
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да ладно....10 лет мочат? Ющенко, овощ и шоколадник? а он все сухой?
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Садовой уже зону должен топтать за то, что 10 лет паковался и строил себе дворец вместо того чтобы заниматься своим мусором, а теперь Киев ему помогать должен и все регионы размещая его дерьмо! Пусть себе возле виллы складирует, если за 10 лет не смог построить мусоросжигающий завод! А экологическая инспекция должна ему выставить иск за загрязнение всей страны отходами! Все другие наши города решают же эти проблемы, а самый "европейский" засрался по уши!!!
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в этой ситуации проявилась вся суть пецы: это злопамятный и мелочный моральный урод, плюющий на страну и законы.
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Короткая у всех память, посмотрите как Садовой в вышиванке примчался Яныка поздравлять с днем рождения!
https://www.youtube.com/watch?v=-WoWynNbi0Q
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Уже тянется больше года. неужели нельзя построить мусороперерабатывающий завод под Львовом? Показали бы засранцам с банковой как можно без них управлять.
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Ты думаешь, что Садовой идиот и сам не думал об этом?
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Но почему не делают? Львовские бизнесмены довольно зажиточные люди. Не думаю что не помогли бы.
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ХЗ. Там тоже своя мафия. А Садовой совсем не святой, львовяне подтвердят.
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Построить завод может только Киев. В частности Минрегионбуд. А он как раз и блокирует проекты Садового. А Система блокирует все свалки вокруг исключительно для львовских машин
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Что за херня, как это Минрегион может блокировать решение местных органов? Называется "кто всравсь - невістка"!
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Всю разрешительную документацию дает тока Минрегионбуд. Местные власти могут тока подать в Киев предложения с выделенной землей, инвестициями и подробным бизнес-планом для постройки завода, но решение утверждает Минрегионбуд
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Чё его сливать? Он уже 10 (!!!) лет мер Львова,и раньше крутился при власти, такой же коррупционер как и все, у него во Львове куча бизнеса, магазины, рестораны и пр..И Самопомич такая же.Его нужно гнать поганой метлой
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склоняет к сотрудничеству, видать думают если всех замажут своим шыкаладом, то и выбирать не из кого и снова безальтернативный комсомолец водинтур на второй срок.
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Он в ВРУ зашел уже "склоненным" пополам! Посмотри как Самопомич за антинародные бюджеты дружно голосует! Однозначно проект рыгов!
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Мне то всё равно я не голосовал за партии которые сейчас в парламенте и голосовать не намерен, по этому не идеализирую самопомич, но в то же время действия поросяты пэтра мне нравятся ещё меньше.
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Самопомич не очень то и конкурент для блока панамских патриотов, Самопомич в основном конкурируют с правыми...националистами с ВО Свобода , Билецким ...где то с Укропом, т.к. паразитируют на националистическом электоральном поле
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в Украине 3 партии (возможно больше) которые я знаю в классическом понимании этого слова, так что понятие "правые", "националисты" полностью условные и ничего не отражающие.
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В Украине на сегодня да и ранее было только 2 партии, которые являлись системными (имели реальные первички и реальных членов) и опирались на идеологию, это ...коммунисты и ВО "Свобода". Остальное это предвыборные проекты, или не действующие партии
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Самопомич это предвыборный проект Садового, созданный им под выборы в 2012 г., название взял от созданной им же в 2004 м году общественной организации ..Позиционируют себя как право-христианская партия....Как показали выборы, они начали отбирать голоса на правом электоральном поле, где всегда поддерживали националистов
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я не говорю о партиях которые вливают 25-50 млн долларов и выше в предвыборную кампанию. А именно о идеологической позиции. Комуняки может теоретически и должны были быть идеологической партией но по голосованиям это было не так.
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Нужно, наверное. Или нет. Его вьібирали. А вот давить неугодньіх админресурсом - обьічная рьіговская практика. И похрен им сколько там горожан помрет от инфекций. Виноватьій определен заранее. Же.
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садовій еще тот фрукт, такой же прохвост, только в очёчках
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Если ты про мэрию, то мэрия смотрит пути решения проблемы, но против Пэдро Панамского тяжело идти, город в блокаде.
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Садовой 10 лет грабит Львов, Когада он первый раз пролез в меры, никакого шоколадника еще не было
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Когда не было шоколадников - не было и такой острой проблемы с мусором
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А-а-а, т.е. только шоколадники производят мусор! Я понял!
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А что ж тогда производит Львівська фабрика Світоч?
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проблема с мусоров в Украине с начала 90х годов. ВЕЗДЕ! Во Львове проблема с мусором началась еще при первом мерстве Садового ..когда президентами были Ющенки и Януковищи
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Да, проблемы были, факт, и вот счас барыга давит на самое уязвимое место
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мусор это сверхприбыльный бизнес во всем мире. Сначала зарабатывают на его сборе и вывозе, а второй раз на утилизации..В США и Италии мусором занимается мафия... У нас примерно так же, но мусор не перерабатывают а сваливают в кучи, которые назвали полигоном твердых отходов. Это дает возможность получать сверхприбыль за вывоз мусора...При этом , если инвесторы хотя построить мусороперерабатывающий завод, местные власти и гос.власти рисуют просто космические суммы взяток .Когда то сталкивался в Киевской области инвесторы хотели построить, суммы взяток требовали космические
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Ну, если его можно посадить - зачем город в свалку превращать? Закон исполняют пусть. Только им другое надо.
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И что, дон Педро не оставил вокруг Міста Лева ни одной работающей свалки?
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Уничтожить город в 1 млн человек который чуть ли не единственный туристический в Украине? Да херня, лишь бы рэйтинг поросячий был выше.
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Рейтинг не при чем. Свинподобный конкурентов убирает.
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А кроме Садового никто не может управлять процессом вывоза и уничтожения мусора?
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Сказано ж тебе: все свалки БЛОКИРУЮТСЯ для львовских машин
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ВСЕ ЛЬВОВСКИЕ свалки блокируются?

Летом, помню, львовский мусор развозился чуть ли не по всей стране -- наверное, поэтому и закрыли доступ львовским машинам в другие области. Или я опять не так понял?
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Потому и возился в другие области - туда, кто из местных чиновников дал разрешение для львовского мусора. Но этих чиновников из Киева наказали и строго-настрого львовский мусор запрещен к приему на всех свалках.
До той поры, пока Садовый не ляжет под барыгу
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Да понятно это все!!!
Не понятно печему вокруг Львова нет работающей свалки.
Ну закрыли год назад старую -- так откройте другую! И наверное мэрия должна этим озаботиться, а не президент.
Или я опять не так что-то понял?
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Киев не дает открыть новую свалку. местная власть сильно зависит от Центра. теперь понял?
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У свыни рейтинг ниже плинтуса, теперь основная задача и других туда же опустить, чтобы выиграть в в игре самое безальтернативное гавно 2019.
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Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора

---

Вспомнил фильм Идиократия и о великих лавинах мусора. Вообще, спасая такой город как Львов, надо всей страной взяться, а не надеяться только на мэра.
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Оффтоп. )))
Русня долеталась )))
"Руководство Роскосмоса приняло решение об отзыве всех двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», изготовленных на Воронежском механическом заводе (ВМЗ)...
... Проблема вскрылась в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени. В ходе расследования выяснилось, что при сборке использовались "неликвидные компоненты"...
... Речь идет обо всех без исключения двигателях для «Протонов», выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур..."

ПС
Переведу на человеческий язык то, что скрывается под туманными "неликвидными компонентами". Это компоненты двигателей, которые русня пыталась "импортозаместить". А оно вона чо вышло. )))
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Панама против Львова))))
не поделили мусор...
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Починається підготовка до виборів. Прибирають можливих конкурентів.
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Объясни мне, дружище, что происходит во Львове? Кто кого перед выборами топит в львовском мусоре?
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КАК? МУСОРОМ?
Понимаю, что барыга. Понимаю что топит Садового. Но не понимаю как!!!
И что: кроме Садового дет во Львове действующей дееспособной власти?
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Идиот! Блокируется прием мусора! Чтобы вызвать яростное гневное возмущение украинцев действиями Садового!
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Да, я идиот. Но тут ни один умный не ответил мне конкретно: почему вокруг Львова вместо одной закрытой свалки за год не открыто ни одной другой и почему львовский мусор должны принимать другие города.
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отвечаю. В Украине нет четкого разделения полномочий между государством и местным самоуправлением по земле. На сегодня землю в населенных пунктах дает в аренду местное власть ( самоуправление, т.е. местные рады). За пределами населенных пунктов землю дают в аренду органы государственной власти, т.е. областные госадминистрации. Т.к. , видимо Садовому не дают разрешения создать свалку (и правильно не дают, т.к. нужно не новую свалку делать, а строить завод по переработку ) областная администрация, то он хочет сделать свалку на территории какого нибудь населенного пункта (в аренду землю может дать какой нибудь селский или горсовет). Но, никто не хочет у себя делать свалку львовского мусора. Кроме того у нас абсолютно коррупционное законодательство по экологии и мусору...нужно кучу дозвилов от органов гос. власти для сбора, хранения, утилизации мусора. Наверное им тоже рисуют очень большие суммы взяток
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смысл в чем? садовой конкурент? или самонемочь так круто себя показала в ВР что наверняка пройдет в случаи перевыборов?
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Самопомощь не знаю, а вот оппоблок благодаря правлению Барыги - пройдет точно!
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оппоблок как и тюлька прийдут благодаря вам а не порошенко.
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пропоную рішення - завезти кілька тисяч котів та кішок-крисоловів для початку. а паралельно вирішувати штутчну проблему. коти вже рятували ціли міста европи від чуми в середньовіччя. де було багато котів - там було мало чуми тому що вони ганяли гризунів та знищували їх. якби вони ще були здатні допомагати України боротись з коррупцією та бандитами - це було в шикарно. але, на жаль, тут лишень ми самі можемо.
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Цікаві коменти...Розумні і різні.....Можу сказати лише одне - Те що ситуація з видаленням побутового сміття у Львові створена штучно це факт. Згадуючи про Львів чомусь забувається ситуація з видаленням побутових відходів з території прилеглих до міста сільських рад прилеглих до міста кількох районів, які також вивозилися на міське сміттєзвалище і куди ці відходи зараз вивозяться неважко здогадатися...Обласна держадміністрація зайняла позицію стороннього спостерігача. А в деяких моментах відверто ворожу блокуючи всі спроби міської влади вирішити цю проблему. Всі звинувачення Садового мають цілком конкретну мету і не мають нічого спільного з здоровим глуздом....Як би там не було, цю проблему місто вирішить.
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Садовий за 10 років мерства не дав дозвілу на будівництва сміттепереробних заводів, бо, напевно вимагав дуже великі суми відкатів? Нічого дивного, якщо обладміністрація сьогодні хоче від нього певних відкатів чи хабарів
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Но мы то знаем, что виноват в этом Порошенко.
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во Львове прогнозируют вспышку инфекционных заболеваний

Все львовяне в Киев !
Даешь вспышку инфекционных заболеваний в АП, КМ и ВР.
.
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Садовый мэр с какого года, 2006? Обещал мусоропереработочные вопросы решить? Обещал. Сколько предложений инвесторов, желающих построить фабрики отверг? И почему? Откат маловат был? А теперь политику приплетает. Позиция Самопомощи ни при чем. Это жадность.
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Гнойсман уходи в отставку гнида. Уже насмотрелись, как ты "руководишь страной"!!! Кроме базарного пиара и пи..дежа ты ни на что не способен. Нерешенная проблема Львова с утилизацией мусора, это самый показательный пример, именно твоей импотентности, некомпетентности и неспособности хоть что- то реальное сделать для страны.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за невывезенного мусора во Львове прогнозируют вспышку инфекционных заболеваний
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