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 С начала текущих суток боевики осуществили 8 обстрелов в зоне АТО, – Матюхин

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 8 обстрелов со стороны боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"С полуночи уже было 8 обстрелов. Из гранатометов, стрелкового оружия открывали огонь по Павлополю, Водяному, Широкино, Новозвановке, Зайцево и Авдеевке... В Авдеевке, думаю, обстрел еще даже не закончился", - сказал Матюхин.

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Он добавил: "Наши военнослужащие открывали огонь в ответ, и вчера неоднократно открывали. Наши не используют такое вооружение, которое используют боевики".

Напомним, за минувшие сутки боевики обстреляли силы АТО 55 раз, один военнослужащий был ранен.







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