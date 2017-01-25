 С начала текущих суток боевики осуществили 8 обстрелов в зоне АТО, – Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"С полуночи уже было 8 обстрелов. Из гранатометов, стрелкового оружия открывали огонь по Павлополю, Водяному, Широкино, Новозвановке, Зайцево и Авдеевке... В Авдеевке, думаю, обстрел еще даже не закончился", - сказал Матюхин.
Он добавил: "Наши военнослужащие открывали огонь в ответ, и вчера неоднократно открывали. Наши не используют такое вооружение, которое используют боевики".
Напомним, за минувшие сутки боевики обстреляли силы АТО 55 раз, один военнослужащий был ранен.
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