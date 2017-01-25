 Ученики житомирской гимназии были госпитализированы из-за ротавирусной инфекции

Ученики гуманитарной гимназии №23 в Житомире были госпитализированы из-за ротавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
"По информации Житомирского городского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" из 4 взятых на исследование анализов кала методом иммуноферментного анализа обнаружена ротавирусная инфекция. Источником заболевания может стать, как больной человек, так и вирусоноситель. Основной механизм заражения - контактно-бытовой", - объясняют в пресс-службе.
В течение 20-23 января острой кишечной инфекцией заболели 23 ученика житомирской гимназии, из них - 14 учащихся пролечили в коммунальном учреждении "Центральная детская городская больница", 3 ученика пролечены в Житомирской областной детской больнице, 6 семей отказались от госпитализации.
Установлено, что среди заболевших были дети, которые не питались в столовой гимназии, поэтому может быть исключен пищевой путь передачи возбудителя инфекции. Кроме того, имел место случай - 22 января заболела мама ребенка, которая осуществляла уход за ребенком.
Инкубационный период составил 3 суток, что характерно для ротавирусной инфекции.
"Ротовирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Кроме желудочно-кишечного тракта, ротавирусы могут поражать верхние дыхательные пути, вызывая симптомы воспалительного характера", -сказано в сообщении.
201 0
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января - начале февраля, - КГГА(2)
Каникулы в школах Кропивницкого продлили до 16 января в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ(5)
"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством(106)
"Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен", - парень отдал полицейским "аттестат о среднем образовании" "ДНР". ФОТО(92)
Нужно ли платить ребенку деньги за хорошие оценки. Советы психолога(0)
Ивано-Франковск сократил зимние каникулы в школах до 16 января(2)
Львов продлил на неделю карантин в школах из-за гриппа(3)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума