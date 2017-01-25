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 Ученики житомирской гимназии были госпитализированы из-за ротавирусной инфекции

Инкубационный период составил 3 суток, что характерно для ротавирусной инфекции.

Ученики гуманитарной гимназии №23 в Житомире были госпитализированы из-за ротавирусной инфекции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"По информации Житомирского городского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" из 4 взятых на исследование анализов кала методом иммуноферментного анализа обнаружена ротавирусная инфекция. Источником заболевания может стать, как больной человек, так и вирусоноситель. Основной механизм заражения - контактно-бытовой", - объясняют в пресс-службе.

В течение 20-23 января острой кишечной инфекцией заболели 23 ученика житомирской гимназии, из них - 14 учащихся пролечили в коммунальном учреждении "Центральная детская городская больница", 3 ученика пролечены в Житомирской областной детской больнице, 6 семей отказались от госпитализации.

Установлено, что среди заболевших были дети, которые не питались в столовой гимназии, поэтому может быть исключен пищевой путь передачи возбудителя инфекции. Кроме того, имел место случай - 22 января заболела мама ребенка, которая осуществляла уход за ребенком.

Инкубационный период составил 3 суток, что характерно для ротавирусной инфекции.

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"Ротовирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Кроме желудочно-кишечного тракта, ротавирусы могут поражать верхние дыхательные пути, вызывая симптомы воспалительного характера", -сказано в сообщении.
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