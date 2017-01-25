 Украина 131-я из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

Украина заняла 131-е место из 176 позиций в рейтинге восприятия коррупции, составляемом Transparency International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Соседями по рейтингу для Украины стали Россия, Казахстан, Иран и Непал, которые также расположились на 131-м месте.
Самыми некоррумпированными странами Transparency International называет Данию, Новую Зеландию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Сингапур, Нидерланды, Канаду и Германию. При этом десятка лидеров, несмотря на небольшие внутренние перестановки, не изменилась.
Самый высокий уровень восприятия коррупции - в Сомали, Южном Судане, Северной Корее, Сирии и Йемене.
Неправительственная международная организация Transparency International, которая ставит целью борьбу с коррупцией, обнародовала в среду, 25 января, свой ежегодный Индекс восприятия коррупции CPI. Эксперты организации формируют его на основе независимых опросов, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе от Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum и др. Индекс представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции). В индексе за 2016 Украина получила 29 баллов из 100 возможных, на два балла улучшив свои прошлогодние показатели, как отмечают составители, благодаря продвижению антикоррупционных реформ, пишет dw.com.
В организации считают такие рейтинги недостаточными для Украины, власти которой назвали борьбу с коррупцией основным приоритетом. "Несмотря на проведение реформ, рядовые граждане и украинский бизнес, международные наблюдатели пока скептически настроены относительно успешности борьбы с коррупцией в Украине", - сказал в комментарии эксперт Transparency International Украина Александр Калитенко.
Его коллега, исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, добавляет, что безнаказанность и неэффективности системы правосудия не дают Украине осуществить прорыв в преодолении коррупции. "Отсутствие результатов по возврату средств режима Януковича и его соратников - яркое тому свидетельство. Если не произойдет реального очистки системы правосудия - мы не сможем разомкнуть круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень", - считает он.
Основываясь на ряде международных исследований, составители рейтинга все же отметили определенные положительные сдвиги: в частности, в уменьшении использования служебного положения в органах украинской исполнительной власти, в полиции и вооруженных силах, лучшей подотчетности государственных закупок. Зато судебная ветвь власти, отмечают в организации, осталась той же, что и во времена режима Януковича - в том числе неспособной навредить коррупции при распределении государственных средств.
В Transparency International Украина выступили с рядом предложений для воплощения серьезных антикоррупционных изменений. Среди прочего, они предлагают привлечь иностранных специалистов для создания эффективной системы антикоррупционного правосудия, провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны в том, что касается контрактов и госзакупок, а также четко выполнять взятые на себя Украиной международные обязательства.
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