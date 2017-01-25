 Польша намерена привлекать трудовых мигрантов из Украины

Об этом заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук", - подчеркнула Рафальская.
Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в РП.
"Это политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока", - заявила Рафальска.
Она добавила, что эта политика должна определенным образом контролироваться.
Межведомственная группа, в которую входят представители министерств развития, семьи и внутренних дел готовят изменения в миграционное законодательство страны. По словам заместителя министра развития РП Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать "эффективным рецептом на демографический кризис в Польше".
Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени. Правительство Польши также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.
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