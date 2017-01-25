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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:мигранты (458) Польша (3595) миграция (142)

 Польша намерена привлекать трудовых мигрантов из Украины

Польша будет осуществлять мероприятия по привлечению рабочих с востока Европы, в частности из Украины, по причине неудовлетворительной демографической ситуации в стране.

Об этом заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук", - подчеркнула Рафальская.

Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в РП.

"Это политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока", - заявила Рафальска.

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Она добавила, что эта политика должна определенным образом контролироваться.

Межведомственная группа, в которую входят представители министерств развития, семьи и внутренних дел готовят изменения в миграционное законодательство страны. По словам заместителя министра развития РП Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать "эффективным рецептом на демографический кризис в Польше".

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени. Правительство Польши также поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.



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Так в Украине остануться только менты да Грося с Пэдрой.
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молодежь и так почти вся за бугром ибо мало лохов осталось работать за 100 у.е и ценами как в европе а то и выше
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звичайно, бо поляки працюють в Британії та німеччині.
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Мировое "сообщество" нашло себе в виде Украины донора и тянут со всех сторон, кто людские ресурсы, кто недра, кто землю, а банда упырей при власти, за это мзду получает, которую пытается выдать за кредиты, а на самом деле, всё полученное бабло, на свои панамские счета переводит.
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кто виновать что мы выбираем пейсатых которые нас доят?
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Не факт, что мы их выбирает, а не они сами себя выбирают, а нам только оглашают якобы честный приговор.
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молодежь из Польши удрала в Германию, Францию, Италию. теперь молодежь из Украины сбежит в Польшу. а в Украину кто бежать будет?
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Будут. Азиатские народности,например.
Свято место пусто не бывает.
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это же не корреспондент, они там все пасутся, рассказывают что ракеты у китайской границы это даже хорошо, потому что через Россию будут в Америку стрелять))))
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Уровень жизни в Польше будет неуклонно возрастать.
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Пеця, а пенсионеры ведь часто шоколадки "Рошен" покупают?
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