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Все про:взятка (3280) Госслужба экспортного контроля (3) экспорт (466)

 Попавшийся на взятке в 250 тысяч долларов замглавы Службы экспортного контроля уже вышел на работу

Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО

Напомним, 9 декабря 2015 года председатель СБУ Василий Грицак сообщил о задержании заместителя директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, который требовал 250 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры за выдачу соответствующей лицензии на экспорт продукции.

Чиновник был задержан при получении последней части взятки.

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Влада провокує позасудові розправи над корупціонерами та злочинцями. Якщо в країні немає правосуддя, то народ буде створювати волонтерські народні суди та карати злочинців та корупціонерів найвищою мірою покарання!
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ну и кто будет восставать? вчера поляки заявили, шо рады украинцам, а особенно молодёжи и детям с 14 лет. все чемоданы пакуют
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А який хєр на цьому смітнику історії робити, бомжувати і состерігати як чиновники багатіють і крадуть в геометричних прогресіях? У мене знайомі дві сімї під 40 років в яких по двоє дітей в Іспанію виїхали і перехристились. тут жопа при чому з поглибленням, нам цього не говорять, а замісць правди нам парять наркоманів-кіллерів на Херащенка і всякі серіали аля "ліпецка фабрика" і" шоу Сухішвілі". Ті хто активні і у кого є персепктивне бачення і хоч капля авантюризму звідси звалять, років через 5 тут залишаться лише планктон з песіонерами, військовіЮ, мєнти і бюджетокрадії. Жопа цій країні буде поглиблюватись років ще10 а до рівня 2014 нам 25 років дертись мінімум. А ми кацапам дулі показуєм коли самим вже швах скоро настане. Хоча якщо ти суддя або антикорупціонер а ще краще на бюджетах сидиш то можеш не хвилюватись, при зарплаті 250000 грн. тільки дурний звідси звалить.
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Ой, знали бы Вы, как такие надписи так травмируют психику пернатого фюрера, возглавляющего одну глючную бензоколонку!
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Так остальные "птицы" его "стаи" читать по-исландски не умеют, а понимать на любом языке тоже ещё не научились.
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У нас восстание немного ебанутое, одни восставши погнали коррупционеров, а большинство тех же ставит на места их прежние. Ебанутся... от такой безнадеги на жизнь
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Он и в суд ещё подаст, сколько взяток недополучил. Надо восполнить.
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Поделился,- и на свободу с чистой совестью
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Правильно, зачем дома сидеть, когда бабло само в карман лезет.
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ну и хорошо, пусть работает малыш. на хлебушек зарабатывает.
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Жити по новому,как завещал Барыга Липецкий.
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наверное нужно добавить, что выпустили под залог.
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Что нельзя купить за малые деньги , можно купить за большие .
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А где Чуи,Галина Кирьянова и Дрысчатик в одном лице? Ща он нам разрулит ситуацию,а то мы все дебилы,нибуя в политике Партии не понимаем.
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ширма по борьбе с корупцией действует во всей красе ...
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ну вот и зрада подкатила,сегодня завтра выйдет новость которая разяснит по каким причинам так поступили и зрадодрочеры что то новое выдумают
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Извини, но какое может быть оправдание?
Это все происки политических конкурентов? Вернул награбленное? Неудачная шутка друзей? И вообще он ничего не брал и не вымогал?
Тогда почему ничего не сообщается о том, что наказаны сотрудники правоохранительных органов, попытавшихся незаконно привлечь данного честного гражданина к уголовной ответственности?
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Зі слів Петро Порошенко, одним з досягнень України є успішно проведена судова реформа. Ми наяву бачимо її "успішність". ((((
Люди, невже Ви не бачите, що вся ця війна з, так називаємою, РФією лише замилювання очей з метою вкласти до могили як найбільше патріотично налаштованих та волелюбних громадян, як з одного, так і з іншого боків цього протистояння?!
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може їх розстрілювати при затриманні... а судді вмпадково цегла на голову впаде декілька раз. Як ви задовбали прокурори, менти, сбушники, судді і ті гандони, які вас призначають
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Посадить на место взяточника того мерзавца (вероятно, такого же взяточника), который его выпустил на свободу ещё и позволил выйти на работу для дальнейшего ослабления и разграбления страны!!!
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тот мерзавец, о котором ты говоришь, по какому-то нелепому стечению обстоятельств занял пост президента Украины.
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а тут вчера порохотролли рубаху рвали про акцию неразтаможеных машин -мол типа акция сомнительна и учасники акции простые мошенники...только такую туфту можно на 5анале впарить но не на цензоре
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Печально, но факт имеет место быть. Идет накопление критической массы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПопавшийся на взятке в 250 тысяч долларов замглавы Службы экспортного контроля уже вышел на работу
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