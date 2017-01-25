 Попавшийся на взятке в 250 тысяч долларов замглавы Службы экспортного контроля уже вышел на работу

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности.
Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.
Напомним, 9 декабря 2015 года председатель СБУ Василий Грицак сообщил о задержании заместителя директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, который требовал 250 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры за выдачу соответствующей лицензии на экспорт продукции.
Чиновник был задержан при получении последней части взятки.
2107 39
Материалы по теме: Взяточники
Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемую в получении взятки $9,5 тыс. судью Уманского горрайонного суда Горячковскую(21)
Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка(17)
Полковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж(79)
Сотрудница ГФС Донецкой области за 2000 долларов согласилась "закрыть глаза" на нарушения на предприятии, - полиция. ФОТО(11)
Медицина в Украине: взгляд из Канады(0)
Чиновники сельсовета, вымогавшие 180 тыс. долл. за выделение земли, задержаны на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО(13)
Матиос о взяточниках: "С "мышей" двигаемся к "крысам", которые все равно не перестают "жрать колючий кактус"(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это все происки политических конкурентов? Вернул награбленное? Неудачная шутка друзей? И вообще он ничего не брал и не вымогал?
Тогда почему ничего не сообщается о том, что наказаны сотрудники правоохранительных органов, попытавшихся незаконно привлечь данного честного гражданина к уголовной ответственности?
Ответить
Люди, невже Ви не бачите, що вся ця війна з, так називаємою, РФією лише замилювання очей з метою вкласти до могили як найбільше патріотично налаштованих та волелюбних громадян, як з одного, так і з іншого боків цього протистояння?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить