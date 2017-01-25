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 Фейгин о деле Сущенко: Я иллюзий не питаю и уверен, что они продлят арест, однако позитивные подвижки уже есть

В освобождении украинского журналиста Романа Сущенко есть позитивные сдвиги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал адвокат журналиста Марк Фейгин.

"Я иллюзий не питаю, я уверен, что они продлят арест… Скорее всего, все останется как есть, но, тем не менее, в позитивную сторону подвижки уже есть", - сказал Фейгин.

По мнению адвоката, недавно принятая резолюция ПАСЕ о нападении на журналистов и свободу СМИ в Европе повлияет на переговорный процесс относительно освобождения Сущенко.

"Она влияет на переговорный процесс, который идет об освобождении Сущенко и возвращении на родину. Сейчас мы не трогаем процессуальную форму, как это будет сделано. Так или иначе, это международное давление подталкивает к этим переговорам и, в общем, в конце концов, это приведет к результатам", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.


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верить фейгену... себя не уважать... он рассказывал как гадя голодает и высохла и завтра умрет... а вот когда гадя вылезла из самолета тут... ох епть прям заключенный бухенвальда... а жопа как два мешка укропа...
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Россия, все как обычно. Не, ну кому что конечно))))

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Не хрен ездит в рашку, чтоб потом занимать места при обмене. А то бойцы по 2 года в плену, а эти ездят в Москву то к бабам, то на вечеринки. Потому что дел в Москве вообще не должно быть.
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Интересньій такой адвокат..
Вместо того что бьі бороться за клиента, он заявляет о том что сделать ничего нельзя и он в єтом уверенн... интересно, кто ему деньги платит?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФейгин о деле Сущенко: Я иллюзий не питаю и уверен, что они продлят арест, однако позитивные подвижки уже есть
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