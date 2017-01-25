 Фейгин о деле Сущенко: Я иллюзий не питаю и уверен, что они продлят арест, однако позитивные подвижки уже есть

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал адвокат журналиста Марк Фейгин.
"Я иллюзий не питаю, я уверен, что они продлят арест… Скорее всего, все останется как есть, но, тем не менее, в позитивную сторону подвижки уже есть", - сказал Фейгин.
По мнению адвоката, недавно принятая резолюция ПАСЕ о нападении на журналистов и свободу СМИ в Европе повлияет на переговорный процесс относительно освобождения Сущенко.
"Она влияет на переговорный процесс, который идет об освобождении Сущенко и возвращении на родину. Сейчас мы не трогаем процессуальную форму, как это будет сделано. Так или иначе, это международное давление подталкивает к этим переговорам и, в общем, в конце концов, это приведет к результатам", - добавил он.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Вместо того что бьі бороться за клиента, он заявляет о том что сделать ничего нельзя и он в єтом уверенн... интересно, кто ему деньги платит?
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