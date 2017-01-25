EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  965  42
Все про:дороги (1549) Одесса (5292) Одесская область (1336) ремонт (613) строительство (1646) Степанов Максим (6)

 Ремонт трассы Одесса-Рени можно завершить уже в этом году. Потребуется около 1,5 млрд гривен, - Степанов

Ремонт трассы Одесса-Рени будет полностью завершен в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом губернатор Одесской области Максим Степанов заявил во время рабочей поездки в южные районы.

"Я проехал по всей дороге, увидел все спорные и старые участки и понял, что дорогу можно сдать уже в этом году", - сказал губернатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый глава Одесской ОГА Степанов намерен строить дороги и реформировать структуру администрации

По его словам, на это потребуется около полутора миллиардов гривен.

Напомним, 12 января Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стєпанов проїхав і щось поняв, він що фахівець з будівництва доріг, чи може проектувальник Укрдорпроекту? Одеська область отримала чергову говорящу голову мафії, яка озвучує ідіотські меседжи для розпилу бабла! Степанов ще не поняв що без мостового переходу Овідіополь-Б.Днівстровський через Дністровський лиман Бесарабія це відрізаний ломоть від України! В Бесарабію можна потрапити або через дамбу по дністровським плавням (дорога йде частково через Молдову), або через старий гнилий розводний залізнично-автомобільний міст в Затоці! Тобто Бесарабія майже відрізана від України і міст довжиною 4км. через Дністровський лиман збирались будувати ще в СРСР! Мостовий перехід Овідіополь-Б.Дністовський скорочує дорогу в Бесарабію на 70км!!!!! і дозволяє подати на ту сторону Дністовського лиману автотранспорт, залізницю, електрику та газ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не подсказывай. А то на завершение ремонта работ ему надо всего 1 500 000 000 грн, а он внесет "коррективы" и надо будет уже 25 000 000 000 грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашій владі треба постійно підказувати, бо у влади завжди з ідеями дуже погано! Сказується відсутність досвіду та інформації і все це помножено на відсутність освіти та розумову неповноцінність. Як наслідок маємо фейкові реформи - замість будівництва НОВИХ доріг, мостів, вокзалів, аеропортів маємо чергове перекладання тротуарної плитки за мільярди гривень! Ремонт дороги Одеса-Рені це добре, але це РЕМОНТ, а Одеській області потрібні нові дороги!!!!! До нового мостового переходу Овідіополь-Б.Дністровський треба додати мостові переході через лимани (Куяльницький, Хаджибейський та Тілігульський), щоб відсунути об'їздну дорогу від Одеси ще на 10км!!! Транзитний транспорт має йти з/на Румунію через Рені-Б.Дністровський-новий мостовий перехід через Дністровський лиман-новий мостовий перехід через Хаджибейський лиман-Іллінка-новий мостовий перехід через Куяльницький лиман-Кубанка-Комінтернівське-новий мостовий перехід через Тілігульський лиман-Нечаяне-Е58 і далі на Миколаїв, Херсон та Маріуполь. Потрібно по цим новим мостовим переходам прокласти і залізницю щоб винести аеропорт та залізничний вокзал з Одеси та зробити біля траси Київ-Одеса новий хаб. Перенос залізничного вокзалу з центра Одеси дозволить звільнити десятки квадратних кілометрів землі під забудову в центрі міста, які сьогодні займають знищені одеські заводи і та залізничні колії! Перенесення залізничного вокзалу з центру Одеси радикально покращить дорожню ситуацію, бо по старим залізничним мостам та шляхам можна побудувати автомобільні дороги і розвантажити місто! Саакашвілі правий, потенціал у Одеської області та України просто величезний, космічний, треба тільки з розумом підійти до реформ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Овідіополь-Б.Днівстровський через Дністровський лиман очень хорошая идея и нужная!

Я видел этот проект еще 10 лет назад,тогда вели переговоры с японцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А цьому це нашо? Він у вищі ешелони влади України не рветься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я ж не закінчена сволота-і не збираюся нею ставати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так чего ты за них тут уж год поди глотку рвешь?
У любого политика и чиновника в крови говорить одно, а творить другое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За менеджмент глотку рвати? Нашо воно мені?
Мене цікавить одне-аби українці тут одне одному горлянки заради своїх політичних уподобань не рвали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это он тебе сегодня за чашкой кофе рассказал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тверезо оцінюю його шанси.

Йому прем'єрство в Україні не світить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кому нужны твои оценки? ты же о его амбициях написал, а не о шансах. хоспадя, пойди пспи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Піди ідіотами ще когось поназивай-це твій рівень.
А кому потрібні мої оцінки-ті мої коменти прочитають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
никому не нужны. и перестань, наконец, позиционировать себя умным и красивым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А треба тупим нахабою позиціонувати?

Так це не моє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так гарні справи недешеві і швидко не робляться. Щасти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом через год потребуется еще 2 млрд. на ремонт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это 295 км, да за 53,5 ляма долларов. То есть- 181.356 долларов за километр. Выходит, что 181,4 доллара за погонный метр. Не знаю- это много или нет??? Есть тут спецы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не спец, но мне кажется дохрена, как для ремонта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда делали капитальный ремонт Киев-Чоп, там пошло порядка 1 млн баксов на км (если память не изменяет)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там дорожное корыто делали с нуля, и то пару мест, где болота, поплыли, на те участки надо было финов звать
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну ж говорю - капитальный ремонт. После Ривного на Львив многие участки дороги вообще с нуля строили и по другой местности. Плюс развязки. Зато дорога до сих пор более-менее держится, с учетом грузопотока который по ней идет. Еще бы с перегрузами боролись и движение в жару ограничивали, как в нормальных странах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут с вами и спорить нечего. просто я видел как михо ремонтировал: снял старый асфальт, грейдером поровнял, поклал 2 слоя нового ...... если для сельской дорого это норм и она бы лет 30 простояла то для дороги где большегрузы ходят это как мертвому припарка. Михо ступил и влез в эту авантюру, за что и поплатился
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. смотря что делать
2. ширина дороги

ИМХО: ограничатся ремонтом верхнего слоя без устройства нормального дорожного корыта, а потому через 2-3 года опять все сползет и потрескается. Деньги на ветер
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальна дорога від 1 млн за км , але нової , ремонт то зручна річ , закопай скільки бажаєш . До речі ти казав що з 20-го стартуєш ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для расчета надо знать реальное расстояние которое подлежит ремонту. 1,5 млрд.гр сейчас примерно 52 млн. долларов. Стоимость ремонта 1 км если прикинуть, что стоимость 1 км новой дороги 200 тыс. долларов наверное максимум 100 тыс.долларов. Значит на эти деньги (1,5 млрд.грн) можно было бы отремонтировать 520 км дороги). С учетом того, что часть дороги из этих 295 км уже была отремонтирована, Степанов со своими хозяевами заработают около (520-(295-100))*100000=32.5 млн.долларов (если допустить, что 100км было отремонтировано при Саакашвили).
 показать весь комментарий
Ответить
 
За що я ненавиджу кацапів, так це за те, що ми від них навчилися брехати і воровать. Ну один раз вкрав, другий раз вкрав, все ж життя красти не будеш же..((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто ж тебя заставлял , учиться у них плохому . Тебя силой принудили что ле .?
 показать весь комментарий
Ответить
 
распил пошел)) до конца года сумма явно будет увеличена
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ремонт цієї траси більше схож на хронічну вагітність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Собрались три губернатора в Техасе на ранчо,спрашивают у хозяина,откуда бабло,тот говорит--Вон видите дорогу,так я ее на три сантиметра заузил,вот и бабло.Поехали они ко второму во Францию,нехилое такое шале,и снова спрашивают у хозяина насчет бабла.Тот говорит--вон видите дорогу,я толщину асфальта уменьшил на три сантиметра,вот и бабло.Поехали они в Украину,а у хозяина Дворец,с парками,фонтанами,бассейнами и теннисными кортами....И снова вопрос,про бабло.Хозяин и говорит--Вон видите дорогу? Гости говорят--Нет.--Хозяин--Так отож..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По фамилии Степанов,
А по кличке он "Степан".
Среди Одесских дерибанов,
Самый главный дерибан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для этого его туда и поставили, главный принцип - не забывай делиться с тем, кто тебя туда поставил!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приблизно потрібно біля 1,5 млрд.грн. Якщо мільярд вкрадуть то треба буде ще 2,0 млрд. грн., щоб компенсувати. Але це все приблизно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРемонт трассы Одесса-Рени можно завершить уже в этом году. Потребуется около 1,5 млрд гривен, - Степанов
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие Германия дети Днепр_город добровольцы Донбасс Евтушок Сергей журналистика задержание Киев Львов Минобороны Нацполиция обстрел ПАСЕ Польша Порошенко Россия СБУ суд судья США Трамп Тымчук Финляндия Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти