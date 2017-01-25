 Ремонт трассы Одесса-Рени можно завершить уже в этом году. Потребуется около 1,5 млрд гривен, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом губернатор Одесской области Максим Степанов заявил во время рабочей поездки в южные районы.
"Я проехал по всей дороге, увидел все спорные и старые участки и понял, что дорогу можно сдать уже в этом году", - сказал губернатор.
По его словам, на это потребуется около полутора миллиардов гривен.
Напомним, 12 января Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.
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Я видел этот проект еще 10 лет назад,тогда вели переговоры с японцами.
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У любого политика и чиновника в крови говорить одно, а творить другое.
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Мене цікавить одне-аби українці тут одне одному горлянки заради своїх політичних уподобань не рвали.
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Йому прем'єрство в Україні не світить.
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А кому потрібні мої оцінки-ті мої коменти прочитають.
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Так це не моє.
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2. ширина дороги
ИМХО: ограничатся ремонтом верхнего слоя без устройства нормального дорожного корыта, а потому через 2-3 года опять все сползет и потрескается. Деньги на ветер
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А по кличке он "Степан".
Среди Одесских дерибанов,
Самый главный дерибан.
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