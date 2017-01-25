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Все про:Россия (64878) самолет (2087) Япония (971)

 Япония вынуждена была поднимать истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

Три российских бомбардировщика приблизились к японской границе, два из них облетели вокруг территории страны. Нарушения воздушного пространства в Токио не зафиксировали.

ВВС Японии во второй половине дня 24 января подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Самолеты РФ подлетели с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января. На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.

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Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком. Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Турция и Израиль.
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Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны.
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Правильная новость - Япония вынуждена была сбивать бомбордировщики рф.
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ага, и абсолютное большинство населения Украины с хорошим настроением начало бы рабочий день..
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Минобороны РФ соврало о совместных с США авиаударах по ИГ

факты не соответствуют реальности, и их уже опроверг официальный представитель коалиции...
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Крым - это не предмет для торга. Крым - это не разменная монета
Место России на обочине истории, где она пребывает и будет пребывать озлобленной и дикой...
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Чудовий плакат , а так звичайно , Китай не загроза мордору .
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После терактов, ботоксный педофил всегда переходит на угрозы, и бряцает оружием. Совковые террористы, свою примитивную методичку не меняют.
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Ну кацапы реабилитировались! Ну молодцы!
Только успели говно из лаптей после китайских ракет вытряхнуь и сразу,
а-ну давай японцев своими дроволетами пугать...
Стадо в экстазе, весь мир в ахуе (как эти кацмические самолеты, 1952-года, еще летают?!)...
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Японский мид выразил ноту протеста. Не могли-бы ваши бомбардировщики лететь быстрей, наши истребители не могут так медленно
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Японцям треба пільнувати уважніше, бо гніди кацапські завжди бажають нашкодити іншім странам... смерть расії!!!!
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Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера ... Источник: http://censor.net.ua/n424775

Япония у нас на каком материке? ))
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Я понимаю конечно, что это скорее всего ошибки перевода... Однако суть сего замечания в том что редакторы ЦН как обычно не заморачиваются - география не их конек
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Ну, конечно, если день не начат с оскорбления, то он прожит даром.
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А почему не читаете текст дальше? "пролетели над Японским морем" Что бы не было вопросов, вот вам Википедия: Япо́нское мо́ре (яп. 日本海 нихонкай, кор. 동해 тонхэ - «восточное море», в КНДР известно как 조선동해, 朝鮮東海 чосон-тонхэ - «Восточно-Корейское море») - окраинное море в составе Тихого океана, отделяется от него Японскими островами и островом Сахалин. По происхождению представляет собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную с другими морями и Тихим океаном через 4 пролива: Корейский (Цусимский), Сангарский (Цугару), Лаперуза (Соя), Невельского (Мамия). Омывает берега России, Японии, Республики Корея и КНДР. На юге заходит ветвь тёплого течения Куросио.
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я так понял,что кацаПсинское быдло будут жарить на медленом огне...
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Чертовы шантажисты! До сих пор живут понятиями каменного века: боятся - значит уважают. И любят. Как справедливо называют лаптеногих: маскалопитеки, орки, человекоподобные.
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Сенатора, кацапів не треба жарити, вони падли і так у гімні... оно скільки хфігур наліпили)))) у гімні і потонуть, захлинуться))))
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Иваныч,какой ты женстокий Пиночет,кацаПсины ток с коленок поднялись...,дай шанс им урюкам..
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ващет мне в школе училка географии говорила правильное название : Японский Архипелаг
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маршрутное такси.Санктъ-Питербюргер.лето прошлого года.
мама с малышом лет 3-4 сидят,заходит молодая девушка,мест нет.Берётся за верх.Вылазят наружу не то плавки не то труселя...
малыш : девацька,убелыте сваи панталоны,так не куртульне ездить в абщественном туалете....ВСЯ МАРШУРТКА хохотала до самого Невского проспекта..
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Решили напугать японцев самолётом 1956 года
ему уже за 60 давно пора на пенсию.
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Вот они и испугались, что на них этот металлолом упасть может...
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они переживали чтоб это говно не рухнуло и не засрало акваторию
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вот рукожопые....

«Роскосмос» отозвал все двигатели ракет-носителей «Протон-М»

«Роскосмос» отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Этот инцидент может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома Байконур
Как сообщает газета «Коммерсантъ» , в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» были обнаружены проблемы. В частности, оказалось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими. В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить на место производство - на Воронежский механический завод.
Ситуацией уже заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые пытаются понять, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.
Как рассказал источник газеты, исправлять ситуацию на заводе в Воронеже поручили НПО «Энергомаш», где качество выпускаемых двигателей выше. В частности, в состав возглавляемой НПО структуры входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей.
Издание указывает, что отзыв десятков двигателей может сказаться на проведении запусков с космодрома Байконур. Не менее восьми из них приходились на «Протоны», причем в ряде случаев речь шла о коммерческих пусках. Предполагается, что в сложившейся ситуации первый пуск ракеты-носителя состоится только летом, что повлечет штрафы. Однако в «Роскосмосе» указывают, что важнее сроков полная комплексная проверка каждого отдельного изделия.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯпония вынуждена была поднимать истребители для перехвата бомбардировщиков РФ
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