 Япония вынуждена была поднимать истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

ВВС Японии во второй половине дня 24 января подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
Самолеты РФ подлетели с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января. На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.
Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком. Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Турция и Израиль.
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(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны.
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"Есть у нас Кровавый пастор и карательный отряд"...
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факты не соответствуют реальности, и их уже опроверг официальный представитель коалиции...
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Место России на обочине истории, где она пребывает и будет пребывать озлобленной и дикой...
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Пока это еще не произошло...
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Только успели говно из лаптей после китайских ракет вытряхнуь и сразу,
а-ну давай японцев своими дроволетами пугать...
Стадо в экстазе, весь мир в ахуе (как эти кацмические самолеты, 1952-года, еще летают?!)...
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Япония у нас на каком материке? ))
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мама с малышом лет 3-4 сидят,заходит молодая девушка,мест нет.Берётся за верх.Вылазят наружу не то плавки не то труселя...
малыш : девацька,убелыте сваи панталоны,так не куртульне ездить в абщественном туалете....ВСЯ МАРШУРТКА хохотала до самого Невского проспекта..
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ему уже за 60 давно пора на пенсию.
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«Роскосмос» отозвал все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
«Роскосмос» отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Этот инцидент может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома Байконур
Как сообщает газета «Коммерсантъ» , в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» были обнаружены проблемы. В частности, оказалось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими. В результате все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, было решено отправить на место производство - на Воронежский механический завод.
Ситуацией уже заинтересовались сотрудники ФСБ и Следственного комитета, которые пытаются понять, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.
Как рассказал источник газеты, исправлять ситуацию на заводе в Воронеже поручили НПО «Энергомаш», где качество выпускаемых двигателей выше. В частности, в состав возглавляемой НПО структуры входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей.
Издание указывает, что отзыв десятков двигателей может сказаться на проведении запусков с космодрома Байконур. Не менее восьми из них приходились на «Протоны», причем в ряде случаев речь шла о коммерческих пусках. Предполагается, что в сложившейся ситуации первый пуск ракеты-носителя состоится только летом, что повлечет штрафы. Однако в «Роскосмосе» указывают, что важнее сроков полная комплексная проверка каждого отдельного изделия.
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