 Усиление восточного фланга НАТО: в Литву прибыли военные из Германии и Бельгии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Так, 17 немецких солдат будут координировать прибытие и размещение батальона НАТО в составе 1200 военных, которыми будет командовать Германия. В общем в Литву до конца февраля в несколько этапов отправят 450 военных Бундесвера и большое количество вооружения, в частности танков, сообщает информагентство AFP. К немецким солдатам в составе батальона присоединятся военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Батальон разместится на базе "Рукла".
В этот же день в Литву прибыла и первая бельгийских военных. Около 30 прибыли самолетом, а еще больше сотни - на корабле портового города Клайпеды вместе с военной техникой, сообщает информагентство AP. Клайпеда расположена примерно в 60 километрах от границы с российской Калининградской областью, где Россия разместила свои ракетные комплексы "Искандер".
Напомним, прошлым летом на саммите НАТО приняли решение о размещении в странах Балтии и Польше четырех батальонов НАТО с целью усиления восточного фланга НАТО и сдерживания возможной агрессии со стороны России.
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https://elise.com.ua/?p=235152
Названы сроки оккупации Беларуси со стороны России
| 25.01.2017, вр: 8:08 |
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Для Беларуси возникает серьезная военная угроза со стороны России.
Об этом пишет украинский военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в Facebook.
«Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашёл простой и изящный выход - оккупировать Беларусь. Российские войска, которые зайдут на территорию республики летом этого года, под эгидой масштабных учений «Запад-2017″, скорее всего, там и останутся (по крайней мере, частично)», - отмечает Арестович.
По его словам, после этого для Украины угроза войны нарастет уже до трех фронтов.
«Количество соответствующих публикаций в белорусском сегменте Интернета, показывает, что народ и лидеры мнений Белой Руси вполне понимают сложившуюся угрозу, а значит - начинают готовиться к ее отражению, хотя бы пока и только в интеллектуальном пространстве. Остаётся риторический вопрос к украинскому руководству - понимает ли оно значение тех изменений, которые ожидают Восточную Европу и северные границы Украины в кратчайшие политические сроки - три-шесть месяцев?.. Готовится ли?..» - задается вопросом Арестович.
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А страны Балтии и Польша сами 4 батальона никак не могли наскрести? И как они собираются защитить такую большую территорию четырьмя батальонами? В рашке только в Западном военном округе сосредоточено 5 или 6 армий и около 100 полков и бригад. - на зееловских высотах немецкие пулемётчики с ума сходили от гор трупов,сейчас это уже не проблема ,6 армий превращаются в небольшую облачность за пару часов
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