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Все про:Литва (1058) НАТО (5150) Польша (3595) Балтия (153) военнослужащие (3140)

 Усиление восточного фланга НАТО: в Литву прибыли военные из Германии и Бельгии

Первые группы немецких и бельгийских военных прибыли во вторник, 24 января, в Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Так, 17 немецких солдат будут координировать прибытие и размещение батальона НАТО в составе 1200 военных, которыми будет командовать Германия. В общем в Литву до конца февраля в несколько этапов отправят 450 военных Бундесвера и большое количество вооружения, в частности танков, сообщает информагентство AFP. К немецким солдатам в составе батальона присоединятся военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Батальон разместится на базе "Рукла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая партия высокоточных крылатых ракет США прибыла в Польшу

В этот же день в Литву прибыла и первая бельгийских военных. Около 30 прибыли самолетом, а еще больше сотни - на корабле портового города Клайпеды вместе с военной техникой, сообщает информагентство AP. Клайпеда расположена примерно в 60 километрах от границы с российской Калининградской областью, где Россия разместила свои ракетные комплексы "Искандер".

Напомним, прошлым летом на саммите НАТО приняли решение о размещении в странах Балтии и Польше четырех батальонов НАТО с целью усиления восточного фланга НАТО и сдерживания возможной агрессии со стороны России.
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Гопнику з Пітера починають його мовою пояснювати, наскільки він не правий.
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Было бы кому разъяснять...Если раньше Европа толерантничала с каазламордыми, то после выходок муйла, она просто не обращает внимания на рабсию. К тому же в этом вопросе есть заинтересованные - Китай.
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Да уж, прям завидно - у них в одной общаге, у нас - по всей стране.
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Вот это - по мужски !.А не как баба,выпрашивать вести себя поприличней.
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Разведсводка от Тымчука ?
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Розуму сходити за посиланням не стає ? Буває .
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Здесь важен сам факт присутствия армии НАТО. Не приведи Господи, в результате какой-нибудь провокации или гибридного терракта тут погибнет военнослужащий альянса,... "Буря в пустыне", в качестве ответной меры, неизбежна.
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Третю світову не почне , а от ембарго на нафту можуть зробити , без коштів мабуть вже не будеш тут вештатись .
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Бг-ггг... sure, вiн - без коштiв... Не я его любящая старушка - сейчас бы получил оглоблей промеж лопаток, шобы не бавывся гэйлом в тырнете, а пошел газозамещенных дровишек наколол...Кто встретит , повесте ему табличку от любящей старушки: "ИДИОТ"... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Кац, буря в пустыне - будет не третья, а вторая профiлактична мiра.
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Для НАТО (в отличие от Рашки) , жизнь одного своего солдата ценится дороже мегатонн боеприпасов...
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Планируется оккупация Беларуси, но товарищам будут рассказывать, что это защита от НАТО. Бомбы же дома по политическим взглядам не выбирают.
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Немцами или бельгийцами ?
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вот как может случиться...

https://elise.com.ua/?p=235152

Названы сроки оккупации Беларуси со стороны России
| 25.01.2017, вр: 8:08 |

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Для Беларуси возникает серьезная военная угроза со стороны России.
Об этом пишет украинский военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в Facebook.
«Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашёл простой и изящный выход - оккупировать Беларусь. Российские войска, которые зайдут на территорию республики летом этого года, под эгидой масштабных учений «Запад-2017″, скорее всего, там и останутся (по крайней мере, частично)», - отмечает Арестович.
По его словам, после этого для Украины угроза войны нарастет уже до трех фронтов.
«Количество соответствующих публикаций в белорусском сегменте Интернета, показывает, что народ и лидеры мнений Белой Руси вполне понимают сложившуюся угрозу, а значит - начинают готовиться к ее отражению, хотя бы пока и только в интеллектуальном пространстве. Остаётся риторический вопрос к украинскому руководству - понимает ли оно значение тех изменений, которые ожидают Восточную Европу и северные границы Украины в кратчайшие политические сроки - три-шесть месяцев?.. Готовится ли?..» - задается вопросом Арестович.
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Dmitry Sadovsky - если вы к petrovich1125, то он такой же белорус, как я астронавт...
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Садовський також американець з Бугульми .
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US Dmitry Sadovsky
А страны Балтии и Польша сами 4 батальона никак не могли наскрести? И как они собираются защитить такую большую территорию четырьмя батальонами? В рашке только в Западном военном округе сосредоточено 5 или 6 армий и около 100 полков и бригад. - на зееловских высотах немецкие пулемётчики с ума сходили от гор трупов,сейчас это уже не проблема ,6 армий превращаются в небольшую облачность за пару часов
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хваленая расесйкая армия не могла взять Донецки аэропорт больше года, который защищали десяток киборгов.
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Хвастовство никогда до добра не доводит. Ваш Гитлер ведь все равно проиграл. 8 миллионов Гансов отправили в небесный Рейх. Так что перестань гордиться фашизмом.
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Ваш це чий ? Найбільший друг Гітлера це СРСР , вони навіть парад разом проводили , не забуваєм що у Гітлера служили 2 млн росіян і ще 5млн росіян здалось в полон .
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Ну некоторые говорят что сдавались в плен украинцы. Ведь это Украину так быстро взяли фашисты. Это потом уже их заставили харкать кровью. Хотя вы же бандеры, вы вообще подстилками Гитлера были.
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Можна спитати , чому бандерівці мали воювати на боці СРСР ? От якщо ви маєте хоч трошки розуму , скажіть якого бандерівці мали воювати на боці москви ?
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Где они воевали против СССР? Не смеши. Ты про СС Галичину которая при виде красных разбежалась за 20 минут. Бандеры никогда ни с кем не воевали. Они убивали мирных, были полицаями у фашистов. Истребляли поляков и евреев.
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Зрозуміло , чергова жертва телебачення , тоді подумайте над тим , чому в них була така підтримка населення , якщо вони вбивали мирних людей ? Ну невже ви всі там розум загубили ? Тут до 60-х років звичайні люди важали за честь обігрити , нагодувати и сховати бандерівця , невже ви думаєте що так переживали за "вбивць мирних " .
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Кишка тонка воевать у бандер. Видел польский фильм Волынь? Вот эти животные которые бегали в траве с топорами за польскими детьми и есть бандеры.
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Якщо кишка тонка ,то чого ви всі репетуєте як в штани наклали ? Нашо меня фільми , я застав ще справжніх бандерівців .
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Ваши герои-животные вызывают только омерзение.
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Можу сказати теж саме про бувших "руськіх" , такої гидоти світ не бачив .
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Кацапчику, програли ті, чиї онуки доїжджають юзані ФВ та Опелі за онуками своїх ворогів. А не навпаки. І візьми собі айпі "правильної" (з точки зору казламордих) Кореї.
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Дожили, внуки боровшихся с фашизмом гордятся тем как фашисты убивали их предков. Совсем рехнулись уроды.
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Мало того , фашистам ще пам'ятники на москві кладуть .
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nu jesly ruskije udarit po amerikansam,kak i poniatno im udarit amerikancy toze,svojix nebrosit.Sto togda ostanitsia s kalingrada i pitera kak i poniatno
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Вы реально верите что ваш Хозяин начнет войну из-за своего лабусского пуделя? Ахаха)))
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Верни Вильнюс полякам собака сталинская. Это же за Вильнюс он вас купил.
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Если бы Меркель не блокировала наше вступление в НАТО при Ющенко, то у нас тоже было такое укрепление.
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Западу нужен был повод для укрепления восточных границ.
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грустно называть поводом тысячи наших погибших ребят.
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Молодця, НАТО-ці, треба ракетний щит робити ще... шо мабуть вони і роблять.... смерть расії путінської!!!!
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Zdes to xoroso sto vot eti soldaty budet peremeseny s nasymi vojskami i jesly sto srazu primiat boj kak i nasy,..bez ukaza sverxu
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУсиление восточного фланга НАТО: в Литву прибыли военные из Германии и Бельгии
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