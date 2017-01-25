 Если в Грузии добровольцу Церцвадзе, воевавшему в АТО, грозят пытки или смерть, Украина его не выдаст, - Енин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть какое-либо обстоятельство, указывающее на угрозу смерти или пыток (Г.Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи.
Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины. Мы работаем и поддерживаем отношения с грузинскими правоохранительными органами", - процитировала слова Енина Сарган.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
Отметим, что в Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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А аргументи де?
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І де це Енін сказав?
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Питання риторичне. Розмову закінчено.
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Можно дать ему украинское гражданство, наконец.
30 декабря в Одессу вернулся вор в заоне антимос, грузинского происхождения, оторому гражданство вернули за один день, который дже при овоще боялся ехать в Украину и отсиживался в Турции. Такие вопросы не решает паспортистка из ЖЭКа, тем более с его биографией и отсидками, тем более не загорвть же он в Одессу приехал. Исходя из этого, можно решить любой вопрос, только в зависимости от пожеланий меняются трактовка законов. Порошено сдаст всех. Зачем ему нужны личности. С бандюками легче договориться. А войну выигрывать, по- видимому, в его планы не входит.
Не знаю как, но наш долг поддержать грузинских добровольцев.
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питання є ? у вас сумніви чию волю виконує "ніщий"
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Можно на законных основаниях не выдавать.
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