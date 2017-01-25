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 Если в Грузии добровольцу Церцвадзе, воевавшему в АТО, грозят пытки или смерть, Украина его не выдаст, - Енин

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин прокомментировал грузинскому телеканала "Рустави 2" ситуацию с задержанным бойцом "Грузинского легиона", воевавшим в АТО, Гией Церцвадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть какое-либо обстоятельство, указывающее на угрозу смерти или пыток (Г.Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тбилиси делает все, чтобы Церцвадзе не был передан России, - грузинский парламентарий Сесиашвили

Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины. Мы работаем и поддерживаем отношения с грузинскими правоохранительными органами", - процитировала слова Енина Сарган.

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Церцвадзе передадут России, "Грузинский легион" покинет Украину в знак протеста, - Мамулашвили

Отметим, что в Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.


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25.01.17 07:47 Если в Грузии добровольцу Церцвадзе, воевавшему в АТО, грозят пытки или смерть, Украина его не выдаст, - Енин
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журнашлюшка немного по-дебильному написал, запрос на экстрадицию подала великая казламордия
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Але ж продажні журналюги навмисне так пишуть , це ж зрозуміло. Ставка робиться на тих , хто читає лише заголовки. Це такий собі , хитрий прийом.
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Скорше погане володіння засадами своєї спеціальності.
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Пэдро сдаст всех,на кого укажет Путлер.
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І скількох вже здав? Там слідчий комітет рашки вже на багатьох українців карні справи завів...
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Як ти мене спамиш-так я себе зі спаму і витягаю. Схаменися!
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Радій що Президент не Тимошенко. Та вже всю Україну здала б.
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Его объявила в розыск рашка. Рашка! Может обвинение-это вообще фейк.
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Більш за все, що таки фейк. Як і сама "Россия".
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Ніяк. Бо вони не просять його видачі.
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да это то же самое что и на суде . вы признаёте свою вину ? нет. вы будете его пытать? нет, ну и отмазку придумали!!!!!
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Енин так быстренько на машину времени присядет и выяснит, а что же там грозит в Мордоре Церцвадзе... Господи, ну не лишай чиновников ума! Лишай сразу их жизни!
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Енин, но если хочешь, я могу называть так тебя
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Твоє відношення до мене я добре знаю. Аргументуй про Еніна.
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Підтримую!
А аргументи де?
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Князь Сухумский ПЕРЕДАВАТЬ НАШЕГО БОЙЦА ГИЮ ЦЕРЦВАДЗЕ НИКАК НЕЛЗЯ РОССИИ, НИНЕШНЕЕ ГРУЗИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕШЕ РАЗ ДОКАЗАЛА ЧТО СОТРУДНИЧАЕТ СО СПЕЦСЛУЖБАМИ РОССИИ И НЕ СОБЕРАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ НИКОКИЕ ДЕЙСТВИЯ,А НА ОБОРОТ ПОМОГАЕТ ИМ,ПРОСТО ЭТО ВОЗМУТИМО ЧТО ТВОРЯТЬ УКРАЙНСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ,ПОТОМУ ЧТО ПО ЗАКОНУ ИНТЕРПОЛА,НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЗЯ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЗА ЕГО УЧАСТИЯ В ВОЕННОМ КОНФЛИКТЕ,ЕСЛИ НАШЕГО,ИСТЕННОГО ГРУЗИНСКОГО БОЙЦА,ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ДОСТОЕН НАСИТЬ МУНДИР ОФИЦЕРА,НЕ ОСВОБОДИТ УКРАЙНСКИЙ СУД,ЕГО ПРОСТО НА ПРОСТО НУЖНО ОТБИТЬ С ПОМОШЮ ОРУЖИЯ И ОСОБОДИТЬ,ГИЮ ЦЕРЦВАДЗЕ ПРОСТО НА ПРОСТО НЕЛЗЯ ПЕРЕДАТЬ РУССКИМ ОКУПАНТАМ И ФАШИСТАМ,ПОТОМУ ЧТО ОН ПРОСТО НА ПРОСТО ИСЧЕЗНИТ
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А Енін запропонував його видати і за це був названий тобою ідіотом? Так виходить?
І де це Енін сказав?
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шо ты кишки тянешь? такие вопросы вообще не должны обсуждаться в Украине, как в Израиле, например. человек, воюющий за твою страну должен оставаться на территории страны, и Грузии, росии, Беларуси должны об этом знать. а украинская карательная система срёт на таких людей. нахера вообще это если, можешь мне ответить?
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Можу. Бо поки закони такі, які є, влада має їх виконувати. А ми з тобою маємо вимагати, аби недолугі закони відміняли. Це, звичайно, набагато важче, ніж на форумах владу ідіотами без жодних аргументів називати, та іншого шляху в Украіни немає.
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какие законы має выконувати влада, арестовывать легионеров по заявлению страны, которая ведёт против тебя войну? Сашок, принимай что-нибудь для нормальной работы мозга
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Ті закони, що досі діють і дія яких не припинена Радою. А також безліч міжнародних зобов'язань та договорів з рашкою.
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ой, всё, сиди выконуй, а лучше сразу ляг на спину.
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Твоя поза мене не цікавить. А аргументів в тебе жодних немає-суцільна маячня про "революционную и военную необходимость". Працями Леніна захоплюєшся?
Питання риторичне. Розмову закінчено.
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и на тебя насрала, раз так уверенно всех в этом хочешь убедить? а мы, ты-для чего? голос есть? и право голоса есть. вот и будем кричать.а не обсирать всё и всех.
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и на меня насрала, и на тебя тоже. а что, в этом ещё нужно кого-то убеждать? какое право голоса у тебя есть, в Цензоре пописать? пиши.
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Мне это не нравиться ((а зачем кому-то передавать ?только что писали что отпустят))это типа и хочется но и колитса )))))
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А емли просто посадят,а там будут над ним,как атошником,издеваться -отдадите?
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Я вижу власть обосралась реакции украинцев на готовящееся предательство.И начала выворачиваться.- Попробуйте только заикнуться ублюдки ! - Вмиг в будку загоним и сожжем.
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Дааа. Мне лично стыдно за нашу позицию в этом вопросе. Есть масса способов сказать - нет- рашистам. Такого человека нельзя выдавать даже в обмен на овоща.
Можно дать ему украинское гражданство, наконец.
30 декабря в Одессу вернулся вор в заоне антимос, грузинского происхождения, оторому гражданство вернули за один день, который дже при овоще боялся ехать в Украину и отсиживался в Турции. Такие вопросы не решает паспортистка из ЖЭКа, тем более с его биографией и отсидками, тем более не загорвть же он в Одессу приехал. Исходя из этого, можно решить любой вопрос, только в зависимости от пожеланий меняются трактовка законов. Порошено сдаст всех. Зачем ему нужны личности. С бандюками легче договориться. А войну выигрывать, по- видимому, в его планы не входит.
Не знаю как, но наш долг поддержать грузинских добровольцев.
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заявление звучит как инструкция из кремля
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Как порошенко дурит собственный народ и эмитирует борьбу с коррупцией.

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Ктото еще сомневается, что в срашке патриотам украины грозят пытки? Так пусть енин сам поедет, проверит и расскажет, как ему и чечню и правый сектор приклеят, и он все признает.
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Шоколадные чуханы обосрались, и врубили заднюю.
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При чём здесь Грузия?! Речь идёт о раиссии!
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...Заместитель генпрокурора Евгений Енин, который подал скромную декларацию о своих доходах за 2015 год, хранит в валюте почти шесть миллионов гривен. Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.После окончания Национальной академии СБУ Енин с 2002 по 2005 годы работал оперативникам, а после по декабрь 2009 года занимал должности третьего и второго секретаря посольства в Молдове. После этого занимал топ-должности в МИД. С 2012 года работал советником посольства в Италии.Юрий Луценко назначил Енина своим заместителем в начале июня этого года. Тогда же «надзорник» обнародовал свою декларацию о доходах. Согласно документу, он заработал на должности советника чуть менее 30 тыс. гривен. Его супруга получила матпомощь в размере 12,5 тыс. гривен. Таким образом, общий доход семьи с двумя детьми за весь прошлый год составил всего лишь 42,5 тыс. гривен.http://antikor.com.ua/articles/132299-bednyj_zamestitelj_genprokurora_hranit_v_valjute_pochti_shestj_millionov_griven
питання є ? у вас сумніви чию волю виконує "ніщий"
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Евгений Енин ещё та сука, если взялся за подлог. Подставить Грузию вместо россии
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В россии пытали Афанасьева, Карпюка, Клыха, фактически убили в тюрьме Магницкого, что признал цивилизованный мир.
Можно на законных основаниях не выдавать.
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Нашей власти уже неудобно, что они его хотят России выдать. Начинают стрелки на Грузию переводить. А Грузия тут вообще не причём.
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В стране бардак. Защитники, патриоты в тюрмах сидят, а откровенные враги государства на свободе возле корыта бюджет пилят и ждут путина. Нет в стране хозяина, не получилось очередного Вашингтона.
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Ну если брать во внимание заявления такого Аморального "авторитета", как роССия, то в Украине любого и каждого можно назвать бИндеровцАм, фашистом, в общем тяжким преступником. Почему-то роССия на аналогичные заявления ложит "прибор", а наши правоохранители сразу взяли под козырёк! Будет ещё один, далеко не последний, КЛЫХ. Да и ГРУЗИНСКИЙ ЛЕГИОН уйдёт из Украины... Печально, когда судьбы ЛЮДЕЙ решают уСТРИЦЫ!
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Отложить вопрос экстрадиции грузинского добровольца до решения вопроса экстрадиции из РФ Гиркина-Стрелкова, Бородая и ряда других террористов. Наша ГПУ не может подумать головой и в интересах державы?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли в Грузии добровольцу Церцвадзе, воевавшему в АТО, грозят пытки или смерть, Украина его не выдаст, - Енин
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