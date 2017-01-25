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 Боевики 55 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб

За минувшие сутки боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия войска российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82-мм минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики осуществили один из самых масштабных минометных обстрелов Красногоровки за последнее время: 80 мин за неполных 3 часа, - штаб

На донецком направлении из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Невельское, из 82-мм минометов - Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

"В общем, за минувшие сутки произошло 55 обстрелов", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин.
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Не верю,у нас мирный план Пэдро и договор в Минске.
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Поки в ЗСУ не зявляться окремі батальйони та бригади безпілотної авіації, які будуть тримати БПЛА постійно в повітрі над позиціями терористів і миттєво наводи артилерію ЗСУ при найменших пересуваннях техніки та гармат в ближній зоні терористів від лінії фронту, до тих пір ми не зможемо переломити хід війни! Тільки тотальна технічна перевага над ворогом дозволить нам перемогти, а для цього Генштаб та міноборони мають робити реформи в армії і не тільки змінюючи військову форму та військові сухпайки, а в першу чергу змінюючи структуру ЗСУ та створюючи нові підрозділи на нові роди військ!
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Про "Зірку Смерті" забув-вона нам десть перевагу і в космосі!
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Ну да,контр батарейные радары,которые нам Американцы дали,лежат на складе в Липецке,рядом можно и БПЛА положить.
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БПЛА вже українські волонтери роблять масово, Україна вже сама може виробляти БПЛА навіть на експорт!
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Украина и Оплоты на экспорт производит,и Буцефалы.А на фронт дают старый хлам.
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А ти хочеш ВП і бліцкриг на Москву?
Я теж. Але розумію що бліцкриг не вийде.
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Горіть у пеклі, москалі!
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...барыга в финляндии лапшу вешает финам на уши..и денег клянчит наверное. ему не до обстрелов.
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шоб здохли ці кляті расіянські окупанти та їх гнойний виродок-путін - хуйло!!!! смерть ворогам України!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 55 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб
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