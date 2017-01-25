 Боевики 55 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия войска российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.
На луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82-мм минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На донецком направлении из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Невельское, из 82-мм минометов - Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.
"В общем, за минувшие сутки произошло 55 обстрелов", - сказано в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин.
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Я теж. Але розумію що бліцкриг не вийде.
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