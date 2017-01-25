 За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Один наш военнослужащий ранен", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 2 украинских военнослужащих были ранены ранены в ходе АТО 23 января.
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