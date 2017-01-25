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 За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, - штаб

24 января в ходе АТО один украинских военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Один наш военнослужащий ранен", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики осуществили один из самых масштабных минометных обстрелов Красногоровки за последнее время: 80 мин за неполных 3 часа, - штаб

Как сообщалось, 2 украинских военнослужащих были ранены ранены в ходе АТО 23 января.


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Барыга барыжит.
Ледокоин Гетьмана ретвітнув(ла)

Ray ‏@Ray_net_ua 11 год.11 годин тому

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Украинцы засняли, как власть Украины продает бронелисты в оккупированный армией РФ Донбасс. На видео 56 вагонов груженые броней для врага.
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если завтра танки туда гнать начнут.., всем все равно будет похер... - изнасилованная барыгами страна в коме сейчас...
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Вчора на в'їздах у Київ та під Кабміном це особливо добре було видно.
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«Індекс сприйняття корупції»: Україна і Росія опинилися на 131-й позиції
Сьогодні, 06:56

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Разом з Росією і Україною 131 місце ділять Іран, Казахстан, Непал
Міжнародна неурядова організація Transparency International (TI) заявила про зростання корупції в світі. Про це йдеться на сайті організації.
Transparency International опублікувала щорічний «Індекс сприйняття корупції», в якому Україна і Росія опинилася на 131-й позиції з 176-ти.
Разом з Росією і Україною 131 місце ділять Іран, Казахстан, Непал.
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Це рішучі реформи від Педро.Як у Сінгапурі.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, - штаб
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