 Сенат утвердил постпредом США при ООН Никки Хейли, которая допускает введение новых санкций против РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, поименное голосование состоялось во второй половине вторника, после того, как ее кандидатуру поддержал профильный комитет Сената.
Положительное решение было принято подавляющим большинством голосов сенаторов.
Для того, чтобы Хейли получила официальные полномочия, президент США Дональд Трамп, который назначил ее на эту должность, должен подписать соответствующий указ. Кроме того, сама Хейли должна принести присягу в качестве посла и постоянного представителя США при ООН. Таким образом, она заменит на этом посту Саманту Пауэр.
Отметим, во время слушаний в Сенате Никки Хейли подтвердила твердую позицию в отношении осуждения действий России в Украине. Она заявила, что считает Крым украинским и готова рассматривать новые санкции против РФ в случае невыполнения ею достигнутых ранее обязательств.
По ее словам, в новой администрации ожидают, что российское руководство будет продолжать создавать проблемы.
"Мы все должны быть осторожными, и я не думаю, что нам нужно доверять им (россиянам. - Ред.)", - подчеркнула она.
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http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/24/7133359/
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