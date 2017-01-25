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 Сенат утвердил постпредом США при ООН Никки Хейли, которая допускает введение новых санкций против РФ

Верхняя палата Сената Соединенных Штатов Америки большинством голосов утвердила бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли новым постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, поименное голосование состоялось во второй половине вторника, после того, как ее кандидатуру поддержал профильный комитет Сената.

Положительное решение было принято подавляющим большинством голосов сенаторов.

Для того, чтобы Хейли получила официальные полномочия, президент США Дональд Трамп, который назначил ее на эту должность, должен подписать соответствующий указ. Кроме того, сама Хейли должна принести присягу в качестве посла и постоянного представителя США при ООН. Таким образом, она заменит на этом посту Саманту Пауэр.

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Отметим, во время слушаний в Сенате Никки Хейли подтвердила твердую позицию в отношении осуждения действий России в Украине. Она заявила, что считает Крым украинским и готова рассматривать новые санкции против РФ в случае невыполнения ею достигнутых ранее обязательств.

По ее словам, в новой администрации ожидают, что российское руководство будет продолжать создавать проблемы.

"Мы все должны быть осторожными, и я не думаю, что нам нужно доверять им (россиянам. - Ред.)", - подчеркнула она.

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Ники рашкованам натянет глаз на жопу, та еще пунджабо-бендеровка
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СЕРГІЙ МАЗУР ‏@flymobimir 17 часов назад

Каким то странным образом Китай заимел технологии М/К баллистических ракет класса «Сатана» укр-кого производства → http://www.digestinfo.net/novosti/v-mire-poyavilas-vtoraya-strana-obladayushhaya-mezhkontinentalnymi-ballisticheskimi-raketami-klassa-satana/ …
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проект "друг Трамп" не вдався, як і все за що береться Хуйло
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А тим часом, сторінку Мертвечука заблоковано на фейсбуці
http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/24/7133359/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат утвердил постпредом США при ООН Никки Хейли, которая допускает введение новых санкций против РФ
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