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 Общество
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Все про:конфликт (606) Минздрав (1256) Супрун Ульяна (79) Тодуров Борис (6)

 "Он написал комментарий, а я шутливо ему ответила", - Супрун о начале конфликта с Тодуровым

Конфликт с директором Института сердца Минздрава Украины Борисом Тодуровым начался после комментариев в Facebook.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в эфире "24 Канала".

Супрун призналась, что личного конфликта с господином Тодуровым у нее нет.

"Я не имею конфликта с господином Тодуровым. Это все началось после фото, которое я опубликовала в своем Facebook, господин Тодуров написал комментарий, а я шутливо ему ответила. И с тех пор, не знаю, была ли это обида, но с тех пор он начал бросать много обвинений в мою сторону. Он несколько раз писал в Facebook, ходил на эфиры, публиковал видео в соцсетях, но я не отвечала, я в личности с другим человеком не лезу", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефицита лекарств, которые закупаются за государственные деньги, нет, - глава Минздрава Супрун

Она пояснила, что поскольку Институт сердца входит в структуру Министерства здравоохранения, Борис Тодуров является ее подчиненным.

"Он мой подчиненный, и думаю, что это неэтично и неправильно, чтобы это выходило на публичный уровень, поэтому я не комментировала. Но когда пошли обвинения в адрес Минздрава, то мы ответили от имени Минздрава, и с фактами, и с цифрами, чтобы показать, что то, что говорит господин Тодуров, неправда", - подытожила Супрун.

Напомним, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".

Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.

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Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.

В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
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Какие могут быть шутки когда такое бабло на кону?
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PS. Шутят они, блять!
Фронтовики гибнут, народу жрать нечего, последние штаны проедают, а "министры" шутят, блять. Шутники.
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нормальные доктора в соцсетях не виснут, им некогда и не может быть интересно ерундой заниматься, а на международные конференции ездят, и вообще одержимые люди их только мед. серьёзные статьи интересуют, а не устраивать , кароче оба они уроды
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"им некогда и не может быть интересно" - це стосується лише практикуючих врачів, а чиновники ( Супрун) просто повинні лазити по інтернету і цікавитись, що про них люди пишуть.

Так шо не брешить про оба уроді

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) госслужащие не "лазят" по интернетам, если высокого ранга то за них ведут их персональные страницы нанятые работники, так само и подготавливают к интервью ну и ещё они же, рабники пиарщики могут проводить кампании, согласовав конечно с ним, и так далее а не высокого ранга тем вообще всё равно да и про них не пишут, они по другому ориентируются, на вышестоящее начальство, а никак ни на то что там пишут де-то, больше по встречам с избирателями ездят это сильнее работает в сто крат
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работники - пиарщики* или как там правильнее называют по связям с общественностью и пр. везде по разному но суть та же
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по-перше: поважаюча себе людина за персональний сайт буде відповідати персонально і не буде ховатись за найнятого робітника, так що це не до Супрун питання.

по-друге: якщо влада не читає, що пише народ, ви перший заволаєте, що влада зажралась і не цікавиться думкою народу.

так шо не треба нас дурить
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кого "вас" и кто дурит, что я не пойму что вы буровите, меня не волнует что там чиновник думает про свои странички в соц. сетях и как к ним относится, я их не посещаю, оно не интересно, посмотрите мой комментарий, я имела ввиду что если говорить не о чиновниках а к примеру о нормальных людях простых, то я заметила что чем человек серьёзнее и интереснее то меньше он уделяет времени своим страницам в соц. сетях или их вообще не имеет, другие, хотя не обязательно это так но очень много постят своих фото где надо и где не желательно, многие из знакомых, вот к примеру работает программистом и по ремонту железа, вообще специалист на уровне, и постоянно работа ведь с компьютером с интерном т.е. ни одной страницы нигде, никакой информации в сети о нём нет, вот на таких примерам у меня и сложилось мнение такое, просто личное мнение и без претензий на правильность и на то чтобы кого то в чём то убедить
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на публику все это вытащил рабинович с мураевым. а там где эти два клоуна - воняют деньги и голый пиар
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Трошки перемогиБорьба с коррупцией в исполнении Порошенко.
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как говаривал классик
"...чума на оба ваши дома ! ..."
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та "в лоб" якраз отримав Тодуров. чуть інхварк його не вхопив, аж викликав "швидку допомогу" в особі мертвечука...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Он написал комментарий, а я шутливо ему ответила", - Супрун о начале конфликта с Тодуровым
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