 "Он написал комментарий, а я шутливо ему ответила", - Супрун о начале конфликта с Тодуровым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в эфире "24 Канала".
Супрун призналась, что личного конфликта с господином Тодуровым у нее нет.
"Я не имею конфликта с господином Тодуровым. Это все началось после фото, которое я опубликовала в своем Facebook, господин Тодуров написал комментарий, а я шутливо ему ответила. И с тех пор, не знаю, была ли это обида, но с тех пор он начал бросать много обвинений в мою сторону. Он несколько раз писал в Facebook, ходил на эфиры, публиковал видео в соцсетях, но я не отвечала, я в личности с другим человеком не лезу", - отметила Супрун.
Она пояснила, что поскольку Институт сердца входит в структуру Министерства здравоохранения, Борис Тодуров является ее подчиненным.
"Он мой подчиненный, и думаю, что это неэтично и неправильно, чтобы это выходило на публичный уровень, поэтому я не комментировала. Но когда пошли обвинения в адрес Минздрава, то мы ответили от имени Минздрава, и с фактами, и с цифрами, чтобы показать, что то, что говорит господин Тодуров, неправда", - подытожила Супрун.
Напомним, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".
Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.
Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.
В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
720 16
"Мы чувствуем саботаж внутри министерства", - и. о. министра Супрун(0)
Вопрос с медперсоналом на Донбассе стоит острее, чем с восстановлением поврежденных больниц, - Супрун(18)
Супрун: Украинцы давно заслужили современный закон о трансплантации(119)
Супрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума(98)
Минздрав начал процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, - Супрун(29)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Ответить
Фронтовики гибнут, народу жрать нечего, последние штаны проедают, а "министры" шутят, блять. Шутники.
Ответить
Ответить
Так шо не брешить про оба уроді
Ответить
Ответить
Ответить
по-друге: якщо влада не читає, що пише народ, ви перший заволаєте, що влада зажралась і не цікавиться думкою народу.
так шо не треба нас дурить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"...чума на оба ваши дома ! ..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить