 Ляшко задекларировал покупку дома и 2 земучастков под Киевом за 15 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, Ляшко приобрел жилой дом площадью 549,5 кв. м за 11,2 млн гривен, а также 2 земельных участка (4 500 и 1 400 кв. м) за 3,8 млн гривен. При этом в декларации указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года.
Отмечается, что недвижимость и земельные участки были приобретены у Артема Савицкого, который на внеочередных выборах Верховной Рады в 2014 году был №92 в избирательном списке Радикальной партии.
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sorry, не мог удержаться...
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После продажи острова денег у жителей РФ будет хватать на нормальную водку, считает сатирик Михаил Жванецкий.
Сатирик Михаил Жванецкий предложил бороться с употреблением суррогатов алкоголя в России путем продажи одного из островов Курильской гряды. Об этом он сказал в программе "Дежурный по стране", выходящей на телеканале "Россия 1".
Объяснять многим людям, что средствами типа "Боярышник" можно мыть ванную, а пить их нельзя, бесполезно, полагает писатель.
"Один из островов Курильских продал бы японцам за дикие деньги, чтобы люди хотя бы имели деньги на водку. У меня эта мысль давно. Но надо продать совершенно маленький, там должны быть какие-то осколки. Узнать сколько платят. А потом - остальные, побольше, и жить какое-то время", - сказал Жванецкий.
https://www.youtube.com/watch?v=PNf_aSo85ZM
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