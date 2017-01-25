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 Политика Украины
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Все про:богатство (192) декларация (823) Ляшко (1288) недвижимость (675) покупка (119)

 Ляшко задекларировал покупку дома и 2 земучастков под Киевом за 15 млн гривен

Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал приобретение жилого дома и двух земельных участков в Обуховском районе Киевщины за 15 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, Ляшко приобрел жилой дом площадью 549,5 кв. м за 11,2 млн гривен, а также 2 земельных участка (4 500 и 1 400 кв. м) за 3,8 млн гривен. При этом в декларации указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года.

Отмечается, что недвижимость и земельные участки были приобретены у Артема Савицкого, который на внеочередных выборах Верховной Рады в 2014 году был №92 в избирательном списке Радикальной партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы Ляшко в Таиланде

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они уже недвигу друг другу толкают. скоро жениться начнут.. потом дети.. потомственные радикалы, бютовцы, бэпэпэшники....... цирк на дроте
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Скороуже весь мир будет поражаться гонорарам за политическую проституцию в Украине
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ЭТО ВЫ ЕЩЁ В ТАИЛАНДЕ НЕ ПРОВЕРЯЛИ! ТАМ УЖЕ И ДВОРЕЦ СТОИТ И ПАРТИЯ ТАИЛАНДСКИХ РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСТВЕСТИТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА!
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А можно я хотя бы на месяц займу рабочее место депутата? Не корысти ради, а чтоб съездить на мальдивы, взять новую машину, и хоть раз получать деньги за то, что сплю на работе??
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"...мадам знает толк в извращениях ! ..."
sorry, не мог удержаться...
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Жванецкий предложил продать Японии один из Курильских островов, чтобы россияне перестали пить "Боярышник"
После продажи острова денег у жителей РФ будет хватать на нормальную водку, считает сатирик Михаил Жванецкий.
Сатирик Михаил Жванецкий предложил бороться с употреблением суррогатов алкоголя в России путем продажи одного из островов Курильской гряды. Об этом он сказал в программе "Дежурный по стране", выходящей на телеканале "Россия 1".

Объяснять многим людям, что средствами типа "Боярышник" можно мыть ванную, а пить их нельзя, бесполезно, полагает писатель.
"Один из островов Курильских продал бы японцам за дикие деньги, чтобы люди хотя бы имели деньги на водку. У меня эта мысль давно. Но надо продать совершенно маленький, там должны быть какие-то осколки. Узнать сколько платят. А потом - остальные, побольше, и жить какое-то время", - сказал Жванецкий.
https://www.youtube.com/watch?v=PNf_aSo85ZM
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нормально так сидя в Раде прибарахлился, видать эта путана пользуется большим спросом среди толстосумов.
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Откуда бабло ? Как всегда подарили. кум, сват, брат ?
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На этот раз будет другое пояснение - картоху королеве британии продал, вот и хватило
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Олеже, ты ж голый и босой в Раду пришел. Откуда деньги? У Фирташа и Левочкина занял скотыняка?
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Могу себе представить как наживаются лица приближенные к императору.
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вы только представьте, как у них ж..ы болят !
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Ляшко дом можно за пол ляма зелени, а мне тазик за 3000 нельзя. Закон не позволяет.)))
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наколядував, ходив вертепом всі різдвяні свята
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и всё намана, никто не спросит откуда средства
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко задекларировал покупку дома и 2 земучастков под Киевом за 15 млн гривен
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