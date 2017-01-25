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Все про:выборы (21396) Германия (2594) Меркель (1331) Шульц (162)

 Бывший глава Европарламента Шульц станет соперником Меркель на выборах

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль решил не баллотироваться на должность канцлера ФРГ. Габриэль предложил на этот пост кандидатуру бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Габриэль сообщил в интервью журналу Stern и газете Die Zeit и подтвердил во вторник, 24 января, на заседании фракции СДПГ в бундестаге.

Позднее президиум СДПГ выдвинул Мартина Шульца в качестве кандидата на должность федерального канцлера и преемника Зигмара Габриэля на посту председателя партии. "Это единогласное решение президиума в качестве предложения правлению партии", - заявил Габриэль во вторник, 24 января, после заседания президиума СДПГ. Официально кандидатура Шульца будет утверждена на заседании правления партии в воскресенье, 29 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил Шульца за поддержку Украины во время президентства в Европарламенте. ФОТО

Таким образом, Мартин Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза. Выборы в парламент Германии - намечены на 24 сентября 2017 года.

Президиум СДПГ также принял решение о том, что Зигмар Габриэль должен возглавить министерство иностранных дел, а на посту министра экономики его сменит парламентский статс-секретарь Бригитте Циприс. Нынешний глава МИД, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер претендует на пост федерального президента Германии. Выборы нового главы государства в федеральном собрании запланированы на 12 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изоляция и популизм не решат мировых проблем, - Меркель

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А не може він стати суперником Порошенка на наших наступних виборах. Або Маккейн.
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Каждому бывшему президенту ЕС и США по губернаторству в областях Украины. Меркель сделать губернатором Донецкой , а Олланда- Луганской. Обаму в Полтавскую - пусть вареников поест.
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якось вирішив садівник, що якщо на полі будяків посадити кілька тюльпанів, то стане поле тюльпанів. не вийшло.
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в сенсі - спочатку мають бути знищені будяки.
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Время подходит к пенсии.Надо как Шредер путлерским баблом запоковаться.🤑
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Сторонники Трампа в Конгрессе выдвинули Акт о выходе из ООН, назвав его "восстановлением суверенитета США".
End of the world as we know it
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К сожалению и в бундесе все достаточно безальтернативно. Оччень похоже на шаты. Плохой и еще хуже - вот и весь выбор
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давай ка, о плохо в штатах, после 100 днеи - это время должны дать для работы, без особых наездов, конечно если не попрёт в разрез с конституцией - но это забота американцов.
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Федька,никуда он не попрет,а то его попрут
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Всё хорошо складывается, а Украине нужно чтобы кремлёвского фюрера поменяли на китайца
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соглашусь, врядли китайцы в ближайшие лет 200 (пока переварят территорит бывшей россоссии) назовут Украину "исконно-китайскими землями".
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Я хотел так,как в Америке только "гибридно"
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мало интересных новостей, космическая программа у москалей здохла, остался один запуск в году и тот переносят постоянно. Не на шо посмотреть.
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