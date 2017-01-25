 Бывший глава Европарламента Шульц станет соперником Меркель на выборах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Габриэль сообщил в интервью журналу Stern и газете Die Zeit и подтвердил во вторник, 24 января, на заседании фракции СДПГ в бундестаге.
Позднее президиум СДПГ выдвинул Мартина Шульца в качестве кандидата на должность федерального канцлера и преемника Зигмара Габриэля на посту председателя партии. "Это единогласное решение президиума в качестве предложения правлению партии", - заявил Габриэль во вторник, 24 января, после заседания президиума СДПГ. Официально кандидатура Шульца будет утверждена на заседании правления партии в воскресенье, 29 января.
Таким образом, Мартин Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза. Выборы в парламент Германии - намечены на 24 сентября 2017 года.
Президиум СДПГ также принял решение о том, что Зигмар Габриэль должен возглавить министерство иностранных дел, а на посту министра экономики его сменит парламентский статс-секретарь Бригитте Циприс. Нынешний глава МИД, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер претендует на пост федерального президента Германии. Выборы нового главы государства в федеральном собрании запланированы на 12 февраля.
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