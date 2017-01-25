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Все про:Грузия (3297) Россия (64877) экстрадиция (229) Антитеррористическая операция (15633) добровольцы (529)

 Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе обещают не выдавать России, а освободить после апелляционного суда, - Мамулашвили

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что его подразделение передало официальное письмо, что Гия Церцвадзе воевал в АТО, поэтому добровольца обещают не выдавать России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: Тбилиси делает все, чтобы Церцвадзе не был передан России, - грузинский парламентарий Сесиашвили

"После передачи официального письма от Грузинского Легиона об участии Гии Церцвадзе в боевых операциях в зоне АТО генеральному прокурору Украины господину Луценко Мы заручились в его освобождении после апеляционного суда,спасибо всем кто поддержал грузинского бойца!" - сообщил Мамулашвили.

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

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В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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потому как можно напомнить шоколадным выродкам как пахнут горящие шины и коктейли молотова
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Он воевал за Украину, пусть осмелятся отдать параше
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Как на смерть люди за Украину идут,то пожалуйста,а когда подключаются мусора с типо ну это ж не мы это интерпол,то никому не нужен.Вы иуды,таких людей должно юридически защищать государство Украина.
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То есть когда через Интерпол вот так http://censor.net.ua/news/424041/germaniya_ekstradirovala_v_ukrainu_podozrevaemogo_v_pohischenii_cheloveka_i_huliganstve_syna_mera_lisichanska
то это хорошо. А мы в ответ должны крутить дули и обычную процедуру по выяснению обстоятельств превращать в зраду?
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все правильно. только сделать это надо ЗАКОННО и по СХЕМЕ работы с интерполом. варианта два - развал обвинения, гражданство Украины. Думаю оба варианта будут задействованы. последовательно.

вообще давно пора детапутам принимать закон о гражданстве всех не граждан Украины воюющих в АТО по упрощенной схеме. при нынешнем законе президент имеет право давать гражданство в обход стандартной процедуры подачи документов, но там тоже бумажек и проверок хватает. Опять же - как отфильтровать консервы?
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Есть уже Закон))) Почему-то не пользуются. Хотя наверное как примут безвиз - начнется шквал заявок.
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потому что по этому закону происходят проверки. в том числе и по базе интерпола и по уголовному преследования в той стране, откуда прибыл страждущий украинского гражданства. ты думаешь почему не отпустили на поруки (вообще нет такого понятия в УПК) или под залог? статья инкриминируется тяжкая.
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Регистрации и адреса у него нет в Украине, поэтому ни поруки, ни залог не работают.
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А вообще.... адвокат - дундук!!!! Мог бы прописать его в гостинице и далее - по сценарию. Но похоже нет смысла, завтра вроде апелляция.
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а разве можно прописать в гостинице? про общагу - знаю. про гостиницы - впервые слышу.
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Извините , но не нужно сравнивать хер с пальцем .
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Серьезно? То есть по-вашему процедуры прописаны для идиотов, а мы умные и объяснять им ничего не должны, как не должны аргументировать? Вот получили бумагу с Грузинского Легиона, приложат к нему цыдульку, что извините, но это чистая политика, в которую Интерполу вмешиваться запрещено по Уставу. Вот тогда и овцы будут целы и волки сыты. Останется только шакал на востоке, клацающий зубами)))
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Вы такая многословная , такая импульсивная )))
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Ну когда сына главкома (чисто гепотетически) поймают не в АТО, а на очередных взятках, от тогда визгу будет!!!!!!!!
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Блин!!! Это было сказано в тот же день, когда его задержали!!! Вот кому и нахрена нужно было всё это время волну зрады гнать???
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извините, но вопрос о том кому надо было гнать волну зрады по-моему итак всем понятен
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Ну если это было сказано в тот же день, то нахрена же его взяли под стражу и засунули в СИЗО, а не отпустили на волю, на подписку, к примеру или за залог? А может все не так просто? Ведь не наших же бойцов экстрагируют и многих и в россию и Беларусь, и в гражданстве им отказывают и в полит. убежище. Доживем до 26-го - посмотрим...
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Было сказано, что если факт его участия в АТО подтвердится, то никакой экстрадиции не будет. Ни под подписку, ни под залог выпустить не могли. У него нет постоянного места жительства в Украине, как нет и регистрации.
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Ну, во-первых, волну прогнать надо было в любом случае - общественность должна знать и контролировать такие вопросы. Во-вторых, давно надо было ограничить сотрудничество с Интерполом в части, касающейся росии - это вполне возможно. В-третьих, незачем было его арестовывать - его готовы были взять на поруки.
А так, Вы правы в том, что при нынешних условиях, процедуру надо было соблюсти.
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ПыСы. И проконтролировать со стороны общественности обещание Луценко тоже необходимо.
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Это да)) Думаю завтра всё разрешится и новость тут будет обязательно)))
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На поруки можно взять гражданина Украины или лицо, имеющее вид на жительство и хотя бы временную регистрацию.
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Логічно було б тепер в СІЗО тих хто затримали й тримає.
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ну а если бы был гражданин Украины . так что выдавать не надо?- посыл дожен быть ясный-С УКРАИНЫ В РОССИЮ ВЫДАЧИ НЕТ. как во французском легионе. -для участников АТО.
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Этот бардак просто на голову не налазит. Люди обороняют страну от агрессора, а наши крассавцы их судят, по порсьбе этого же агрессора ... Уроды.
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http://dumskaya.net/news/srazu-tri-boevyh-letchika-shturmovoy-aviatcii-uv-067584/
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Ну тож "справжні полковніки", а то якісь літуни)))))
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к сожалению Бутусов ни обмолвился по этому поводу ни словом
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Кажется первой новость появилась на кацапском ресурсе взгляд.сру
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Привет. нет. первой вкинула именно думская. вчера одна барышня тоже вкинула ссылку на думскую. я перерыл весь интернет. Ни одно ссылки на эту новость. сегодня я созвонился с давним знакомым из 299. никто не увольнялся по вышеуказанным причинам. увольнения контрактников, как и прибытие новых происходят постоянно. кроме того, ты слышала что участники АТО имеют какие то привилегии по квартирам? я - нет. по земле - да. по квартирам - нет. информация высосана из пальца.
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Это на усмотрение местных администраций, обязаловка - только семьям погибших. А я в Староконстантинов звонила - там тоже ни сном, ни духом летуны.
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речь не про погибших а про участников АТО. семьям погибших - без сомнения. а тут - фейк чистой воды
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мда, один из способов отбить любую помощь вам.
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Що,з ранку знов на працю і на латиницю перейдешь )))))
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завтра больше дел будет, возможно вообше не будет времени даже прочитать лишнее.
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ну да - вот сегодня ты почуствовал что было мне два собрания - за час х2 не слово не написал - вот и время собрании - а завтро, ну будем смотреть, сам не понимаю как, но если в планах зделать за 3 часа, удивляюс - за час готово - я списываю как необяснимо (ну я же тожэ не очень сам себе хочу признатса, что ошибка в планирование ....)
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извиняюс - не лишнего а дополнительно - извините, точныи перевод не всегда правильныи - я перевёл как программа в компе - без мысли и смысла
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Ни кто ни кого не передаст.
Шоколадній очень боится нового Майдана.
А передача московскому княжеству защитника государства Украина, очень легко превратится в новій Майдан с уже прямім требованием отставки самого ПОРОХА и роспуска ВР. Что само по себе сіграет на руку Саакашвилли. А єтого шоколадній ни как допустить не может.
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Я вас умоляю. Люди обеднели в разы, тарифы им задрали до небес, миллионные е-декларации уже показали.
И никто не вышел. Так же не выйдут из-за грузинского добровольца. Даже сотен добровольцев.
Соевому все равно уже ниже падать некуда.
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Есть такое понятие как критическая масса. И она уже на грани.
Мой папа - пенсионер. Ржал с двух майданов, сейчас уже готов выходить на третий.
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Его можно только на кремлёвского фюрера обменять.
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Мерзко то как. Лизоблюды соевого покращення будут держать на крючке
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кстати, что интересно сказал Трамп - так поменялос Мелания за пару секунд, кстати та жэнщина в белом платье тоже - что то он сказал ужь очень плохое.

https://www.youtube.com/watch?v=PNCsFyuKAco
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"После передачи официального письма от Грузинского Легиона об участии Гии Церцвадзе в боевых операциях в зоне АТО генеральному прокурору Украины господину Луценко Мы заручились в его освобождении после апеляционного суда,спасибо всем кто поддержал грузинского бойца!" - а чего стоят эти обещания?
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Стопудово, це Югика доля бути лялькою в руках вселяких ляльководів ))))
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Только по закону обещать ничего не может...
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Быстрей поверить в апачи от трампа можна ,чем верить картавому продажному югику,тем более он сам абсолютно ничего не решает,так марионетка
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Так Россия объявила преступниками всю нашу власть. Может и их выдать???
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Якщо це відбудеться, деяких своїх друзів буду називати не однотуровим бидлом, а однотуровими піторами. Іншої назви для них не знаходжу
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Рискуя своей жизнью чел стоял на нулевке, защищая Украину, а его держат под арестом те, кто отъел хари и никогда не нюхал ничего крепче самогона. Позор какой то...
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Какой нах "выдавать"?!!!
Человек официально, в составе добробата открыто воевал против солдат 3/14дерации, а теперь 3/14дерация требует его выдачи...
Цирк бля...
Это как если бы гитлер у сталина требовал выдать Ковпака...)))
Хай ток попробуют заикнуться!
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Я считаю, что его арест по формальному запросу педерашки является унижением Украины самими украинцами
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Не українцями,а керманичами України,а це не те саме, або як кажут в Одесі--Ето две большие разници ))))
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сколько людей уже отдали эти деятели втихую? Повезло в данном случае, что грузины поддерживают связи друг с другом.
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Якщо Гія замочив козломордого у 2003 році, то це можна просто вважати, що для нього АТО почалось трохи раніше.
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Ето какой то бред и позор, во время страшной войны до сих пор не разорвать с Рашкой отношения и тем более отношения о выдаче преступников...
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Пока что власть очканула, посмотрим, как они будут выполнять свои обещания.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойца "Грузинского легиона" Церцвадзе обещают не выдавать России, а освободить после апелляционного суда, - Мамулашвили
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