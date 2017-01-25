 Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе обещают не выдавать России, а освободить после апелляционного суда, - Мамулашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"После передачи официального письма от Грузинского Легиона об участии Гии Церцвадзе в боевых операциях в зоне АТО генеральному прокурору Украины господину Луценко Мы заручились в его освобождении после апеляционного суда,спасибо всем кто поддержал грузинского бойца!" - сообщил Мамулашвили.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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то это хорошо. А мы в ответ должны крутить дули и обычную процедуру по выяснению обстоятельств превращать в зраду?
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вообще давно пора детапутам принимать закон о гражданстве всех не граждан Украины воюющих в АТО по упрощенной схеме. при нынешнем законе президент имеет право давать гражданство в обход стандартной процедуры подачи документов, но там тоже бумажек и проверок хватает. Опять же - как отфильтровать консервы?
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А так, Вы правы в том, что при нынешних условиях, процедуру надо было соблюсти.
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Шоколадній очень боится нового Майдана.
А передача московскому княжеству защитника государства Украина, очень легко превратится в новій Майдан с уже прямім требованием отставки самого ПОРОХА и роспуска ВР. Что само по себе сіграет на руку Саакашвилли. А єтого шоколадній ни как допустить не может.
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И никто не вышел. Так же не выйдут из-за грузинского добровольца. Даже сотен добровольцев.
Соевому все равно уже ниже падать некуда.
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Мой папа - пенсионер. Ржал с двух майданов, сейчас уже готов выходить на третий.
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https://www.youtube.com/watch?v=PNCsFyuKAco
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Человек официально, в составе добробата открыто воевал против солдат 3/14дерации, а теперь 3/14дерация требует его выдачи...
Цирк бля...
Это как если бы гитлер у сталина требовал выдать Ковпака...)))
Хай ток попробуют заикнуться!
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