 Необходимо расширить "нормандский формат", давайте приглашать туда администрацию нового президента Трампа, - Бойко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Минский процесс затормозился и зашел в тупик. Интерес нашей страны в том, чтобы состоялся политический процесс урегулирования конфликта, который сегодня не дает возможности развиваться Украине и не позволяет идти вперед. Наша фракция поддержит все решения, которые позволят решить конфликт политическим путем", - отметил Бойко.
По словам политика, урегулирование конфликта в Донбассе в интересах прежде всего Украины, поэтому именно мы должны задавать тон в данном вопросе, а не слушать, что говорят со стороны.
"Необходимо инициировать привлечение партнеров, союзников, которые могут реально влиять на ситуацию. США и Россия могут это сделать. Поэтому для того, чтобы урегулировать конфликт и вернуть наши территории, необходимо расширить Нормандский формат. Давайте приглашать туда американцев - администрацию нового президента Трампа", - заявил Бойко.
"В переговорном процессе надо быть настойчивыми, потому что это нужно в первую очередь нам", - отметил нардеп.
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Уже можно.
Рыги лишний раз доказывают, у Трампа рыло в пуху аж до пят.
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а вообще то Бойко должен уже года три лес на Закарпатье пилить .. сука
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