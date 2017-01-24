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 Политика Украины
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Все про:Бойко Владимир (16) США (11762) Донбасс (12036) оппозиционный блок (277) нормандская четверка (281) Трамп (544)

 Необходимо расширить "нормандский формат", давайте приглашать туда администрацию нового президента Трампа, - Бойко

Глава фракции "Оппозиционный блок", народный депутат Юрий Бойко заявил, что выступает за расширение "нормандского формата" (Украина, Франция, Россия, Германия) за счет присоединения к нему США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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"Минский процесс затормозился и зашел в тупик. Интерес нашей страны в том, чтобы состоялся политический процесс урегулирования конфликта, который сегодня не дает возможности развиваться Украине и не позволяет идти вперед. Наша фракция поддержит все решения, которые позволят решить конфликт политическим путем", - отметил Бойко.

По словам политика, урегулирование конфликта в Донбассе в интересах прежде всего Украины, поэтому именно мы должны задавать тон в данном вопросе, а не слушать, что говорят со стороны.

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"Необходимо инициировать привлечение партнеров, союзников, которые могут реально влиять на ситуацию. США и Россия могут это сделать. Поэтому для того, чтобы урегулировать конфликт и вернуть наши территории, необходимо расширить Нормандский формат. Давайте приглашать туда американцев - администрацию нового президента Трампа", - заявил Бойко.

"В переговорном процессе надо быть настойчивыми, потому что это нужно в первую очередь нам", - отметил нардеп.

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а давайте отрежем удаву голову, нет, лучше хвост (с)
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Ооо, бойко вылупился. при Обаме молчал как рыба а тут возбудился.... тоже наивный думает что Трамп это пророссийский президент США...
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бешенного пса, Матисса - мужик серёзный и знает как говорить с плешивыми.
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чё это рыги так за присутствие США распереживались? Без указки ху%ла они ничего не делают.
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...для настойчивого понятия и пиндосам и рашисту- ядерные ракеты на вооружение и немедленно..
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Ти дивись гімно повилазило, спочатку війну до нас привели а тепер навчають що робити.
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Вот уж хитрая ж*па! Когда был Обама- его всё устраивало. А щас хлебальник открыл! Ок. Давайте расширять- в том числе и за счет Англии!
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Как Обама ушел, так давайте сажать американцев за стол переговоров !
Уже можно.
Рыги лишний раз доказывают, у Трампа рыло в пуху аж до пят.
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Какие они все эти ватник "низкой социальной ответственности", уже готовы Трампу очко до блеска вылизывать!
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а еще можно пригласить Папу Римского, королеву Нидерландов, Далай Ламу и хор поющих мальчиков
а вообще то Бойко должен уже года три лес на Закарпатье пилить .. сука
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и что это даст?трам будет делать нас более сговорчивыми в отношении лугандонцев, об этом думает бойко?
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были обнародованы секретные кадры инаугурации трампа.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо расширить "нормандский формат", давайте приглашать туда администрацию нового президента Трампа, - Бойко
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