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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1318) хищение (233) ГПЗКУ (5)

 Детективы НАБУ задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вечером 24 января задержали еще одного экс-руководителя ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На счета Государственной зерновой корпорации возвращены 34 миллиона гривен, - НАБУ

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ, причастного к нанесению госкорпорации ущерба на сумму более 60 млн долл США. Устанавливается местонахождение остальных участников организованной группировки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня детективы НАБУ задержали экс-чиновник ГПЗКУ (начальника информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки.

В НАБУ напомнили, что в результате махинаций ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение остальных участников организованной группировки.
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це перемога. правда бабла все одно де найдут. оффшоры они слепые. зато галочку поставили. перед мордатым отчитались. да и ты знатно лизнул.
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Это только один или два эпизода "работы" барыг, миллиарды разворовываются у державы, а нас живьём продают МВФ.
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Так они сегодня больше заработали в украине чем батончик ездя по миру с шапкой.
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он клянчит кредиты, чтобы свои, не дай Бог, не давать
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Задержанный замглавы Службы экспортного контроля за взятку в $ 250 тысяч снова вышел на работу.

Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией. Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.
По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности.
На взятке повязали, за взятку отпустили, за взятку вернули на "рабочее" место?
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Так они сегодня 4 задержали.Завтра 5 выйдут. Скажут что ошиблись, они просто колядовали
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Трамп размораживает строительство двух нефтепроводов, блокированных Обамой
США импортирует 3.6 милл баррелей из Канады и 3.3 из Саудовской Аравии. Если США полностью перейдут на самообеспечение. ОПЕК скорее всего такое не переварит.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетективы НАБУ задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн.
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