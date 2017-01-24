 Детективы НАБУ задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.
"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ, причастного к нанесению госкорпорации ущерба на сумму более 60 млн долл США. Устанавливается местонахождение остальных участников организованной группировки", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сегодня детективы НАБУ задержали экс-чиновник ГПЗКУ (начальника информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки.
В НАБУ напомнили, что в результате махинаций ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение остальных участников организованной группировки.
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Не бля, пэрэмога.
Многих посадили из тех, кого так громко задержали?
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Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией. Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.
По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности.
На взятке повязали, за взятку отпустили, за взятку вернули на "рабочее" место?
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США импортирует 3.6 милл баррелей из Канады и 3.3 из Саудовской Аравии. Если США полностью перейдут на самообеспечение. ОПЕК скорее всего такое не переварит.
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