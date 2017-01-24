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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1447) офшор (414) Нацполиция (5607)

 Экс-руководители банка вывели в офшоры 53 млн долларов, - Нацполиция

Председателю правления и его заместителю объявлено о подозрении в совершении финансовых махинаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. В частности путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого офшора. Правоохранители доказали причастность к финансовым махинациям экс-руководителя банка, который руководил финучреждением до марта 2015 года. Сумма убытков составляет 53 миллиона долларов", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что в настоящее время экс-председателю правления банка и еще одному его заместителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции напомнили, что в конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производстве. Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении, и он находится под стражей.

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петро хоть подсказал что в панаме не стОит))) Не надежно. Попалиться можно
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банк на букву ф. -ох и комуникация с общественностью. плтом окажется что это просто слепой оффшор.
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- в нас традиція. колядуемо. хто гривнею, хто доляром.(с)
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Тю! Тільки 53 млн. доларів? Теж мєні новина!
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Очень ценная информация Особенно без указания банка. Или нацполиция потеряла титульный лист уголовного дела и забыла о каком банке идет речь?
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Даааа , есть у кого им поучиться и у кого пример взять
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це не боротьба з корупцією, це її статистика.
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Ну да, ну да...
"Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении, и он находится под стражей."

Источник: http://censor.net.ua/n424761
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Не, лучччего банкира Галактики с трьох раз...
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Дасть бог, то вийдемо скоро і на дорогу, що веде до дому дона Пєтькі.
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Блин ,люди жизни и здоровье отдают ,защищая Украинскую землю от ворога , а офшорные квазимоды народ продолжают люто грабить.Эх моя бы власть.Вся мэрзота в штраф-бат была бы направлена во главе с комбатом-главным офшорником страны.Все вперед и с песней.А сзади загранотряды с кулэмэтами. Токи кровью вину перед народом Украины искуплять.Ну соответственно полная конфискация имущества...
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Мд-а-аа, зашкварка шоколоди можлива лише через східне чистилище...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-руководители банка вывели в офшоры 53 млн долларов, - Нацполиция
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