 Экс-руководители банка вывели в офшоры 53 млн долларов, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. В частности путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого офшора. Правоохранители доказали причастность к финансовым махинациям экс-руководителя банка, который руководил финучреждением до марта 2015 года. Сумма убытков составляет 53 миллиона долларов", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что в настоящее время экс-председателю правления банка и еще одному его заместителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Также в полиции напомнили, что в конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производстве. Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении, и он находится под стражей.
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"Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении, и он находится под стражей."
Источник: http://censor.net.ua/n424761
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Горіть у пеклі, москалі!
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Кому вахту здав???
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