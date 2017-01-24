 Дефицита лекарств, которые закупаются за государственные деньги, нет, - глава Минздрава Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявила в прямом эфире 24 Канала в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной.
"Когда я пришла в министерство в августе 2016 года, то лишь 50 процентов поставок за 2015 год были поставлены. Я разблокировала этот процесс. Это было в сентябре. Мы были вынуждены переписать все технологические тендера. Потому, вместо закупки за те же деньги 7 тысяч стентов, мы смогли закупить почти 11 тысяч. Закупки на 2017 год начали в январе. И должны их завершить к марту", - заявила Ульяна Супрун.
На вопрос о том, есть ли дефицит лекарств, закупаемых за деньги государства, глава Минздрава опровергла этот факт.
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"Ульяна Супрун не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках", - Данилюк(79)
Вилкул и Шурма хотят снять Супрун с должности и.о. министра здравоохранения(135)
Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун(71)
Минздрав начал процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, - Супрун(29)
Халатность Супрун забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы - кардиохирург(0)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ(153)
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