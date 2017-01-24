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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:лекарства (626) Минздрав (1255) Супрун Ульяна (78)

 Дефицита лекарств, которые закупаются за государственные деньги, нет, - глава Минздрава Супрун

Одна из крупнейших спекуляций в медицинской сфере в Украине – наличие (или отсутствие) необходимых лекарств, которые закупаются за средства государственного бюджета. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, проблем с этим нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявила в прямом эфире 24 Канала в программе "Левый берег" с Соней Кошкиной.

"Когда я пришла в министерство в августе 2016 года, то лишь 50 процентов поставок за 2015 год были поставлены. Я разблокировала этот процесс. Это было в сентябре. Мы были вынуждены переписать все технологические тендера. Потому, вместо закупки за те же деньги 7 тысяч стентов, мы смогли закупить почти 11 тысяч. Закупки на 2017 год начали в январе. И должны их завершить к марту", - заявила Ульяна Супрун.

На вопрос о том, есть ли дефицит лекарств, закупаемых за деньги государства, глава Минздрава опровергла этот факт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы чувствуем саботаж внутри министерства", - и. о. министра Супрун
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их птырят. Они (главврачи при содействии лечащих) списывают эти лекарства давая пациенту список того что надо купить для лечения, а списанное продают через внутренние аптеки медучереждения.
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Ну шо,посмеялись с меня,теперь моя очередь


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Не знаю, що ви там закупляєте за державні кошти. Я місяць тому перенесла лапароскопічну операцію на жовчному. Мене ви забезпечили тільки ватою.
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что и врача своего привели? такое тоже случается.
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А что это мед учереждение уже приватизированное и госсредства на его функционирование не выделяются?
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Лікар був їхній, тобто державний, Просив 8000 тисяч, я й дала, бо дуже боліло.
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болеть хоть перестало. а то могло оказаться . что это первая пробная операция
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Напишіть скаргу на лікаря і додайте чеки . То все робиться просто. Ті ліки, котрі мають вам давати безкоштовно, крадуть і підставляють на продаж в аптеки.
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Я їм подякувала, потім багато всякого поганого подумала. Перехрестилася і не хочу їх більше бачити. Тепер маю надію на Супрун. Може зробить офіційну чітку заяву хоч відносно анестезії, як там з фінансуванням. І одного ранку українці втішаться, що за наркоз не треба платити, все є.
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Главврачам - хапугам отменили е-декларации, лекарства все там, вернее их там уже нет.
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дефицита лекарств никогда небыло- в украинского народа постоянный дефицит денег не только на лекарства...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДефицита лекарств, которые закупаются за государственные деньги, нет, - глава Минздрава Супрун
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