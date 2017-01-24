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Все про:Молдова (683) Приднестровье (324) Додон (35)

 Решение приднестровской проблемы надо вынести на всенародный референдум, - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Я считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования у президента, парламента и правительства не должно быть разногласий. Мы должны найти политическое решение, а оно должно быть утверждено в ходе всенародного референдума", - заявил он во вторник вечером на первой пресс-конференции в Кишиневе в качестве главы государства.

Отвечая на вопрос журналистов о признании президентом приднестровского долга за российский газ долгом Молдовы, глава государства призвал "отказаться от спекуляций по этому поводу".

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"Всем известно, что Приднестровье не платит за потребляемый газ. Образовался долг, который составляет почти 6 млрд долларов. С юридической точки зрения, это частный долг компании "Молдова-газ", учет которого ведется отдельно. В то же время, российский "Газпром" является крупнейшим акционером "Молдова-газ", ему принадлежит 50% акций в "Молдова-газ". Мы будем решать и этот вопрос, параллельно с политическим урегулированием приднестровского конфликта", - сказал Додон.

Он отметил, что "все проблемы должны обсуждаться комплексно". "Более того, я вам скажу, что мы добьемся снижения тарифа на газ. Этот вопрос я обсуждал с Алексеем Милером (глава "Газпрома" - Ред.). Может быть, не получится при нынешнем правительстве Молдовы, но мандат президента продлится больше, чем мандат парламента и правительства. И многие вопросы мы будем решать должным образом", - подчеркнул Додон.

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а что думают сами молдоване по этому поводу?
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Молдавани його обрали. Я так зрозумів, що все було чесно.
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Я не чув, щоб їхня опозиція щось серйозне заявляла про порушення на виборах їхгнього Президента. Відтак він уособлює волю молдавського народу. І допоки він не поїхав в Ростов так, чи інакше Україні треба з ним співіснувати.
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Треба було слухати. Без образ. А співіснувати Україна буде з Молдовою...
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Я не слухаю, що говорять на ринках. Без образ. Співіснування поняття багатогранне. Молдова, на даний час, представлена її президентом. Відтак не треба сильно розумничати.
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В смысле, платить или нет Молдове 6млд. долг враждебного приднестровья за газ.
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И кое-кто подтасует компьютерный подсчет результатов.
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не согласен. додоны фирмы дюрекс очень даже ничего.
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Поки там стоїть москальська залога, з результатами того референдуму можеш сходити в туалет.
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Додон молодець. Так прямо і каже, якщо парламент не дасть мені продати Молдову хуйлу за знижку на газ зараз, то я ж просиджу все одно довше, ніж парламент, і продам Молдову пізніше.
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Відкат з 6 лярдів отримає, навіть не сумніваюсь!!
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Решение приднестровской проблемы надо вынести на всенародный референдум в Москве - Додон
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Для хуйла Придністров'я стало непосильною ношею. Треба "красиво злити"...
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Молодежь как всегда забьет, придут пенсы и проголосуют как надо
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Может, не забьёт. У нас в первый раз активно на выборы пошла молодёжь. Хочет жить в своей стране, а не эмигрировать. Очереди на досрочном голосовании были как при Горбачёве за водкой. Но только это были не злые, а очень весёлые очереди. За два часа столько новых анекдотов узнал! И власть на этот раз людьми, а не кацапами оказалась - продлила время работы участков пока последний желающий не проголосовал. И больше половины старых пердунов молодёжь выкинула из Сейма. Жаль, что не всех.
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"Еще в 2007 году Эдуард Шеварднадзе рассказал о том, что Путин жаловался ему во время их встречи в Алма-Ате, что китайцы подкупают пограничников и активно заселяют Сибирь"
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Большая часть населения Молдавии уже с румынскими паспортами на чемоданах...
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Удачи молдоване! выбрали теперь жуйте не обляпайтесь! спасибо бабушкам!!
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Не вони вибрали. Голосували за Додона гагаузи і, як не сумно, українці. Плюс масові фальсифікації на закордонних дільницях.
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Це що,я так розумію,що цей Дадон усю Молдову назове Приднестров"єм?
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Хуйло вводит Приднестровье в Молдову в виде троянского коня.
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Это что, с Лавровым в качестве председателя?
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В непростий час живемо... Та жити все одно треба не заважаючи жити іншим.
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А может Додон на..бал Путина? Пообещал взять на себя долг за Приднестровье, а потом съедет на результаты референдума?)))
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Мы посмотрим,как братья разведут молдаван,будет пример Украине
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тоисть решили жэртвовать приднестровие, чтоб показать миру как возвращает територии, ну конечно как автономию с правом вето и своими руководителями и силовиками - так сказать - смотрите мир, вот путь Украины по даунбасу и лугандону.
Если во банк, то Крым, ведь остров тяжёлая ноша всё таки.
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Всем известно, что Приднестровье не платит за потребляемый газ. Образовался долг, который составляет почти 6 млрд долларов.
Таких баранов нужно еще найти, хочется молдаванам отвалить России 6 млрд долларов за то, что оккупировала их территорию, вперед дебилы.
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Меня мучают два вопроса:
1) Сколько там лугандону насчитали за газ :D
2) И что не видно большого специалиста от партии "инвалида на лабутена" по долблению в десна с "уставшими парнями" агента Гадя, она же кобыла с трещиной
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение приднестровской проблемы надо вынести на всенародный референдум, - Додон
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