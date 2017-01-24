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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионная реформа (788) обсуждение (15) Розенко (391)

 Проект пенсионной реформы будет представлен на общественное обсуждение через 1-2 месяца, - вице-премьер Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозирует представление на общественное обсуждение проекта пенсионной реформы на протяжении 1-2 месяцев.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"В правительстве дискуссии продолжаются... они являются острыми и не простыми... я надеюсь, что в ближайшее время, месяц-два, Министерство социальной политики уже вынесет на общественное обсуждение согласованный вариант", - сказал Розенко.

Он подчеркнул, что не является сторонником идеи возможности покупки недостающего трудового стажа для выхода на пенсию.

Также читайте: Весной в Раду будет внесен законопроект о пенсионной реформе, - Рева

16 января Минсоцполитики разместило на своем сайте пресс-релиз "Андрей Рева: Пенсионная реформа произведет революцию в сознании украинцев" об обсуждаемой пенсионной реформе, но позже сняло его.

После чего министерство предоставило информацию о том, что проект реформы разрабатывается, но еще не готов.
Согласно снятому пресс-релизу, Минсоцполитики рассматривает возможность установления необходимого страхового стажа 15 лет для выхода на пенсию.

Также отмечалось, что будет предоставлена возможность купить данные 15 лет страхового стажа.
Прогнозировалось, что возможно будет законодательно прописано, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно продолжать работать.

Кроме того, согласно релизу, планируется предусмотреть отмену всех надбавок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде
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Ех... Жаль в Україні Магадана немає. Бо он у "папаюрист"-а гарний варіант пенсійної реформи для россосійських пенсіонерів намалювався, наприклад.
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мвф требует- МЫ НЕ СОГЛАСНЫ. вынесем на всенародное обсуждение. и всенародное обсуждение скажет -да. работем до 70 лет до пенсии.
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А де пісенька про МВФ???
А що купити- це вже було в 90_і...Банки ті гавкнулися....
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Рева, Розенко, Гройсман і Яценюк з Турчиновим - п'ятірка найперших кандидати, якщо не палю чи гілляку, то на довічне позбавлення волі щонайменше:
"Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років."
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Предлагаю ознакомиться с моим ответом Премьер-министру Украины Гройсману, в чате фейсбука, на распространяемую им информацию, что он Ангел, а до него "службу правили" черти:
"24.12.16 11:26"
"23.12.16 12:03 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман"
- Отвечаю:
Это же Яценюк с Турчиновым, Гройсманом и Розенко своими антиконституционными поправками прекратили осовременивание и индексацию пенсий!!!
Цитирую:
ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1010-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.144
№ 1043-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.188
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1110-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.412
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813}
А вот конкретный удар по осовремениванию пенсий:
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індексацію грошових доходів населення" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1368-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.517}
А вот конкретный удар по индексации пенсий:
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}
{Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
ВОТ ТАК!!! ТРИ ПОПРАВОЧКИ ИМЕНИ ТУРЧИНОВА, ГРОЙСМАНА И Ко, И ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, НЕТ!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
Конец переписки"
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Если в каждой семье нет трёх детей, пенсионная реформа становиться неизбежной и любое промедление только ужесточает реформу. Но и самую жесткую реформу всегда можно провести по-человечески. Если её проводить для людей, а не касты чиновников. Мы с реформой опоздали на десять лет и теперь героически боремся с пустым карманом за минимальную пенсию человеческого достоинства - хоть 40 проц. от зарплаты.
Но если будет решение не платить пенсии работающим пенсионерам, то немедленно надо будет выкинуть с работы не только авторов такого решения, но и их преподавателей лишить пенсии. За то, что не научили пользоваться калькулятором. Умели бы пользоваться - поняли, что работающий пенсионер всю свою пенсию, если она не "спец", через систему налогов и социальных взносов зарабатывает себе сам, а не лезет в бюджет государства.
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При невозможности платить пенсии и зарплату в бюджете моментально лишаться многих работающих. При єтой ситуации молодьіе на єти места не пойдут. Поднятие возраста тоже не приведет к наполнению фонда, но все вместе єто приведет к отставке правительства и досрочньім вьіборам всех вевей власти.
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А дустом пенсионеров вы травить не пробовали?
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Но вот как вьійдет: пенсионерьі работать будут, но не легально? Государство при єтом ничего не получит и лишится многих преподавателей и врачей. Бешено аплодирую власти самоубийц.
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При повьішении пенсионного возраста и таких нищих пенсий получите нелегальную работу молодежи и пенсионеров. При єтом уедут все, кто может двигаться. Результат - Пенсионньій фонд ничего не получит. Но будет и хорошее, ведь депутам снизят пенсии и многие депутвтьі тоже не доживут до пенсии. Кого из депутатов убьют, кто сбежит из Украиньі, а остальньіе сами удавятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект пенсионной реформы будет представлен на общественное обсуждение через 1-2 месяца, - вице-премьер Розенко
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