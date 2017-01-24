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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (375) Госпогранслужба (2366) Польша (3593) Россия (64875) эмиграция (91) Слободян (156)

 Украинцы чаще всего ездят в Польшу, Россию и Венгрию, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе Украины назвали тройку стран, в которые украинцы выезжают чаще всего.

Статистику ведомства сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время на протяжении многих лет мы не спрашиваем цель их поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции. В прошлом году около 25 млн украинцев пересекли границу на въезд, и примерно это же количество, условно говоря, вернулись в Украину... Можно сказать, динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше уезжают украинцы. Это Польша - около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация - около 5 млн. И на третьем месте Венгрия - около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и на протяжении предыдущих лет", - сообщил Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За границей легально находятся до 5 млн украинцев, и эта тенденция растет, - МИД


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На рузьке фсех выпускать и никого не запускать обратно. Пусть целуют в очко блядский народ.
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Да...Намибия далековата.
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Че там, медом намазано?
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Хто в Расею- в один конец!
Прокацапське гівно нам не потрібне!
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Это не статистика, а ТУФТА, люди машин понакупили и теперь ездят туди сюди, бо наше правительство не может или не хочет отменить таможенные правила, ну а про парашенский кордон, говорить не хочется, не понимаю я этих людишек!!!
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была бы граница со штатами, думаю статистика была бы другая.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы чаще всего ездят в Польшу, Россию и Венгрию, - Госпогранслужба
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