 Украинцы чаще всего ездят в Польшу, Россию и Венгрию, - Госпогранслужба

Статистику ведомства сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время на протяжении многих лет мы не спрашиваем цель их поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции. В прошлом году около 25 млн украинцев пересекли границу на въезд, и примерно это же количество, условно говоря, вернулись в Украину... Можно сказать, динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше уезжают украинцы. Это Польша - около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация - около 5 млн. И на третьем месте Венгрия - около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и на протяжении предыдущих лет", - сообщил Слободян.
565 6
Финансирование проекта "Стена" на Харьковщине не замораживали, - Слободян(70)
Украинцы, которых вчера не пропустили российские пограничники, постоянно работали в РФ, - Слободян(40)
"Пока к нам никто не обращался", - представитель Госпогранслужбы Слободян о блокаде оккупированного Донбасса(6)
Госпогранслужба рекомендует украинцам воздержаться от посещения России, - Слободян(15)
Депутат от «Свободы» побил женщину-продавца(2)
Вторжение 59-го "гумконвоя" в Украину: вместо заявленных 40 автомобилей на Донбасс въехало 46, - Слободян(18)
Правоохранители ликвидировали канал незаконной перевозки людей в РФ через Крым(23)
Ответить
Ответить
Ответить
Прокацапське гівно нам не потрібне!
Ответить
Ответить
Ответить