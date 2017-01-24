 Генсек Совета Европы Ягланд открыто сотрудничает с российской властью, - Логвинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" в программе "Итоги дня" заявил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.
"Он, действительно, сотрудничает с российскими наемниками и российскими властями. Он это делает откровенно, открыто и мы на это реагируем. Безусловно здесь, в данном зале, есть много людей, которые чувствуют себя частью Российской Федерации, не смотря на то, что имеют паспорта Швейцарии, Голландии или другой страны, но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация", - отметил он.
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Пацан медальку просит?
От мне таки интересно - они идиотами в Раде становятся или мы их таких уже созревшими выбираем?
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Как жить я тебе расскажу: удали у тебя сзади висящий мужской контрацептив. Или одень трусы, чтобы люди не видели этгого позора. А потом флакон "Боярышника" и ползком на кладбище...
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Модератор, ну куда ты смотришь? Это же кацапский троль. Он откровенно издевается над тобой, носом клюющиим...
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"У такій ситуації треба буде подивитися Україні в очі. Це повинен зробити Дональд Туск", - сказала вона.
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Хто тобі таку гидоту пише?
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А ти нарешті навчися розуміти мене буквально-хто тобі таку гидоту (з використанням такої лексики, на яку я послався) пише.
Второпав, чи мені ще по клавіатурі п'ять хвилин клацати?
І не хами мені-бо отримаєш гідну відсіч, жополиз зради!
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Україна понад усе!
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Промышленность уничтожается преднамеренно. А мировая практика не может продемонстрировать ни одного примера развитой страны, основой экономики которой является сельское хозяйство.
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. Не зря дідивоювали все таки.
Александр Качанов поширив link у спільноті: ВАТА TV.
44 хв. · Пабєда!!!!Россиянин завоевал сразу два "порно-Оскара"Порноактер Алексей Гончаров, работающий под псевдонимом Маркус Дюпри, был награжден премией AVN Awards.
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Парашу с Хуйлом надо закрыть за железный занавес и за железный firewall - иначе толку не будет. Никто не может конкурировать по пакостям с профессиональной гебнявой мафией. Brexit и выборы в США это доказали.
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