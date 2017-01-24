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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (980) Совет Европы (385) Ягланд (29) Логвинский (68)

 Генсек Совета Европы Ягланд открыто сотрудничает с российской властью, - Логвинский

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд открыто сотрудничает с российской властью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" в программе "Итоги дня" заявил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Он, действительно, сотрудничает с российскими наемниками и российскими властями. Он это делает откровенно, открыто и мы на это реагируем. Безусловно здесь, в данном зале, есть много людей, которые чувствуют себя частью Российской Федерации, не смотря на то, что имеют паспорта Швейцарии, Голландии или другой страны, но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декриминализация домашнего насилия в России станет явным признаком движения страны назад, - Ягланд

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А нам, наивным, говорят, что Европа за нас.А, нет, за рашу.
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но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация

Пацан медальку просит?
От мне таки интересно - они идиотами в Раде становятся или мы их таких уже созревшими выбираем?
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Святюк, фамилия у тебя красивая. А сам ты - конченый ПДРС.
Как жить я тебе расскажу: удали у тебя сзади висящий мужской контрацептив. Или одень трусы, чтобы люди не видели этгого позора. А потом флакон "Боярышника" и ползком на кладбище...
_____________________
Модератор, ну куда ты смотришь? Это же кацапский троль. Он откровенно издевается над тобой, носом клюющиим...
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Все любят деньги. И европейцы тоже. Рашку бесплатно они любить не будут. А бабло там скоро кончится.
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Петин дружбан Туск тоже консерва Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило записку, датовану 2008 роком, яка, за словами очільника польскої дипломатії Вітольда Ващиковського, стала початком відходу уряду Дональда Туска від проукраїнської політики на користь російських інтересів. "Оприлюднений Міністерством закордонних справ документ про політику Польщі щодо Росії та України від 2008 року добре свідчить про підхід попередньої влади до свого східного сусіда. Відомо, чим це все закінчилося", - прокоментувала подію речниця канцелярії прем'єр міністра Беата Кемпа.


"У такій ситуації треба буде подивитися Україні в очі. Це повинен зробити Дональд Туск", - сказала вона.


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Дружбан, консерва...
Хто тобі таку гидоту пише?
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Саня ты все таки недолго побыл более менее нормальным,снова влазишь в привычную шкуру ,яка гидота,если это реальность,ты всем впариваешь,то все мине,та пройде.не приколыхуй и не будь легкого поведения
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так-цю інформацію я о шостій ранку читав і коментував на "Эхе". До неї претензії нема-хай її правдивість поляки обговорюють, не я.
А ти нарешті навчися розуміти мене буквально-хто тобі таку гидоту (з використанням такої лексики, на яку я послався) пише.
Второпав, чи мені ще по клавіатурі п'ять хвилин клацати?
І не хами мені-бо отримаєш гідну відсіч, жополиз зради!
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Дивлюся, ця інформація трохи шокувала форум. Не переймайтеся-це несподіванка для вас, а не для нашої влади.
Україна понад усе!
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Европа показывает резкое нежелание принимать украинцев у себя. На границе с Польшей километровые очереди, Венгрия ужесточила процедуру выдачи виз, а во всех остальных странах всерьез обсуждают вопрос о том, как вал украинских мигрантов повлияет на рынок труда и криминогенную обстановку. И в этой ситуации власть продолжает прогибаться! Есть старый добрый анекдот про советские магазины, где ничего нет, но отказывать покупателям запрещено. Так вот там есть фраза одного клиента «я уже и унитаз приносил, и задницу показывал, а туалетной бумаги как не было, так и нет!» Так вот это и нас касается. Безвизовый режим будет предоставлен лишь в виде сладкой пилюли а , безвизом смогут воспользоваться лишь 3% украинцев.
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Украине определили место в системе международного разделения труда. И в том месте наличие высокотехнологичных отраслей не предусмотрено. Все делается для реализации такого плана. После развала Союза, Тэтчер проговорилась, что для" России целесообразно (с точки зрения Запада) оставить 15 млн. населения - для обслуживания инфраструктуры и добычи природных ископаемых. А для Украины хватит и 5 млн населения "
Промышленность уничтожается преднамеренно. А мировая практика не может продемонстрировать ни одного примера развитой страны, основой экономики которой является сельское хозяйство.
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Русня, що ми все про Україну. Похвастайся перемогами своєї "отчизны"



. Не зря дідивоювали все таки.

Александр Качанов поширив link у спільноті: ВАТА TV.
44 хв. · Пабєда!!!!Россиянин завоевал сразу два "порно-Оскара"​Порноактер Алексей Гончаров, работающий под псевдонимом Маркус Дюпри, был награжден премией AVN Awards.
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вот что мне в вас кацапах нравится - так это ваше переживание за весь мир из кучи гавна...
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Та да..Зрада з канікул вийде(????) і все буде харррашо!!!

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Новая мантра: Весь мир - агенты Кремля. Порошенко - наш великий Бог и Царь, солнцеликий и наймудрейший.
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ну и по просьбам трудящихся... )
Парашу с Хуйлом надо закрыть за железный занавес и за железный firewall - иначе толку не будет. Никто не может конкурировать по пакостям с профессиональной гебнявой мафией. Brexit и выборы в США это доказали.
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Коарофілки перед тим як на ЄС кивати - повторюйте ліпєцк, ахметка, вугілля, пенсіі, е-деклараціі, метал
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Це ше вони елитнои настоянки глоду(боярышника) не скуштували ! Як тики, хтось один,вриже дуба - зразу иншои заспивають !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенсек Совета Европы Ягланд открыто сотрудничает с российской властью, - Логвинский
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