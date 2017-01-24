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 Тбилиси делает все, чтобы Церцвадзе не был передан России, - грузинский парламентарий Сесиашвили

Власти Грузии стараются не допустить экстрадиции из Украины в Россию бывшего высокопоставленного спецназовца Грузии, вице-полковника Гию Церцвадзе, задержанного в середине января в аэропорту Киева.

Об этом журналистам сообщил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Онлайн.

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"Все согласны с тем, что гражданин Грузии должен быть защищен, и все мы болеем за этого человека, чтобы не произошло его экстрадиции. Разница между нами и оппозицией в том, что оппозиция этой темой спекулирует и устраивает истерики, тогда как у нас должны быть общие интересы. Интерес нашей власти - спасти этого человека от экстрадиции в Россию. А интерес оппозиции - чрезмерно шуметь, чтобы выставить так, будто сами они хотят, чтобы Церцвадзе не был передан России, а "Грузинская мечта" хочет обратного. Это неправильное, неэтичное отношение к коллегам. Государство делает все для того, чтобы этот человек не был выдан России", - заявил Ираклий Сесиашвили.

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

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В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.

Бойцы "Грузинского легиона" подписали контракты и стали частью 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" в мае 2016 года.
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Это бред!
Отпустить и извинится!Все точка!
Кацапы идут нахер,дружно и с песней,такой страны как пидорасия нет!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТбилиси делает все, чтобы Церцвадзе не был передан России, - грузинский парламентарий Сесиашвили
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