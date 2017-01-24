 Суд над экс-беркутовцами, подозреваемыми в убийствах на Майдане, перенесен на 26 января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НБН.
"Суд объявляет перерыв до 11:30 26 января", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.
На сегодняшнем заседании потерпевший Петр Ковальчук рассказал, что 20 февраля 2014 рано утром помогал другим носить раненых.
Когда помогал одному из раненых у дерева, почувствовал, что "стало тепло в правой лопатке. Затем начал терять сознание... прошло несколько секунд, пришел в себя и начал ползти ".
В больнице обнаружили огнестрельное ранение в правую ключицу, повреждения позвоночника и поломанные ребра.
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