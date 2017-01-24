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 Суд над экс-беркутовцами, подозреваемыми в убийствах на Майдане, перенесен на 26 января

Святошинский районный суд Киева во вторник, 24 января, перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана на 26 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НБН.

"Суд объявляет перерыв до 11:30 26 января", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.

На сегодняшнем заседании потерпевший Петр Ковальчук рассказал, что 20 февраля 2014 рано утром помогал другим носить раненых.

Когда помогал одному из раненых у дерева, почувствовал, что "стало тепло в правой лопатке. Затем начал терять сознание... прошло несколько секунд, пришел в себя и начал ползти ".

В больнице обнаружили огнестрельное ранение в правую ключицу, повреждения позвоночника и поломанные ребра.

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Был у нас один хряк, который с народом в игры играл, так, что гарант, давай уже суди своих мусорв-убийц.
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и до таких как ты доберёмся, хряк тоже думал, что мацковия поможет, уделался и смылся. Майдан и на мацковии победит , жди гадёныш эфэсбешный
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд над экс-беркутовцами, подозреваемыми в убийствах на Майдане, перенесен на 26 января
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