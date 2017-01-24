 Отменить санкции в обмен на сокращение ядерного арсенала - это отдать Украину, - Брок

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал действующий председатель комитета Европарламента по иностранным делам, представитель немецкого Христианско демократического союза (ХДС) Эльмар Брок.
"Смотрите, это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - заявил евродепутат.
Так Брок прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, которое тот высказал в интервью британскому изданию The Times еще до своей инаугурации.
"Мне будет интересно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут (критически настроенные к России представители Республиканской партии. - Ред.) сенаторы Коркер и Маккейн", - добавил Брок.
Он также отметил, что санкции против Москвы были введены с целью выполнения минских договоренностей. "Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена", - отметил депутат.
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Как сообщает РБК со ссылкой на специалиста сервиса Thomson Reuters Tax & Accounting Мэри Брид. Санкции США против ФСБ, введенные бывшим президентом Бараком Обамой в самом конце 2016 года, могут привести к юридическим трудностям при ввозе любых устройств с функцией шифрования, к которым относятся мобильные телефоны, планшеты и даже обычные беспроводные мыши: их импорт подлежит обязательному согласованию с ведомством.
В то же время американским поставщикам отныне запрещено любое коммерческое взаимодействие с российскими спецслужбами.
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Сначала дать гарантии безопасности Украине в обмен на отказ от ВСЕГО ее ядерного арсенала, а потом "забить" на эти гарантии в обмен на сокращение ядерного арсенала кацапами...
Только клоуну, кидале и многократному банкроту могла прийти в голову такая "гениальная" идея.
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Не пригадуеш ?
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