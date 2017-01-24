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 Политика Украины, За рубежом
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 Отменить санкции в обмен на сокращение ядерного арсенала - это отдать Украину, - Брок

Отменить санкции против России, введенные США в связи с аннексией Крыма и агрессией против Украины, в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала означало бы согласится на продажу свободы другой страны.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал действующий председатель комитета Европарламента по иностранным делам, представитель немецкого Христианско демократического союза (ХДС) Эльмар Брок.

"Смотрите, это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - заявил евродепутат.

Так Брок прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, которое тот высказал в интервью британскому изданию The Times еще до своей инаугурации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции в отношении РФ должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии. ФОТО

"Мне будет интересно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут (критически настроенные к России представители Республиканской партии. - Ред.) сенаторы Коркер и Маккейн", - добавил Брок.

Он также отметил, что санкции против Москвы были введены с целью выполнения минских договоренностей. "Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена", - отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко

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Кстати в штатах Верес продается, также я вижу Нежин.... нормальная качественная продукция.
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Санкции против ФСБ поставили под удар импорт электроники в Россию.

Как сообщает РБК со ссылкой на специалиста сервиса Thomson Reuters Tax & Accounting Мэри Брид. Санкции США против ФСБ, введенные бывшим президентом Бараком Обамой в самом конце 2016 года, могут привести к юридическим трудностям при ввозе любых устройств с функцией шифрования, к которым относятся мобильные телефоны, планшеты и даже обычные беспроводные мыши: их импорт подлежит обязательному согласованию с ведомством.
В то же время американским поставщикам отныне запрещено любое коммерческое взаимодействие с российскими спецслужбами.
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вот нафуя импорт электроники в рашу,они же и так на сто лет всех обогнали,уже на нептуне колонию создают,в США что не знают что кацапстан живет в параллельной реальности
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Ага.
Сначала дать гарантии безопасности Украине в обмен на отказ от ВСЕГО ее ядерного арсенала, а потом "забить" на эти гарантии в обмен на сокращение ядерного арсенала кацапами...
Только клоуну, кидале и многократному банкроту могла прийти в голову такая "гениальная" идея.
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Санкции вводили за грубое нарушение РФией международных договоров, за вооруженную аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе! Снимать санкции просто по тому, что РФия что то сделает лично США - не повод для снятия санкций. Трамп хочет, чтобы Украина опять заплатила за его амбиции. Мы уже платили за свою безопастность 3им ядерным арсеналом! Если бы Парашенко занимался не личным обогащением, а своими обязанностями президента, то ездил бы по миру с Будапештским меморандумом и требовал бы его выполнения! США и Великобритания ничем не лучше РФии в том, что наплевалина свои обязательства, а Парашенко молчит, как дурак!
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а,хуйлос ядерку сокращать не будет,санкций будут в силе еще лет 10
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Десь я цю п*еску вже чув ! Але там було не пожрать - а выпить ! Химикус - пашинський .
Не пригадуеш ?
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прикол в том,владелец пистолета сам решает когда и кому жрать
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Украина что мячик или апельсин,типа отдать,людей уже за рабов считают,кацапня замучеется брать если что,или есть в Украине думающие по другому
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трамп и его банда,они может и сочувствуют своему коллеге куйлу,но есть еще бригада сенаторов те тоже не просто поставлены смотрящими на США,любое не правильное телодвижение в сторону банды куйла будет решатся именно в бригаде сенаторов,а те уверен дадут облегчится и трампу и куйлу,а то смотрю многие хуйловцы прям пищат от радости мир им отдали
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А по моему, привязать санкции к разоружению Раши это очень хорошо. На это хуйло никогда не пойдет, о чем уже заявил Песков, и санкции будут ВЕЧНО! Тогда как М-2 можно фиктивно выполнить.
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Сокращение ядерного оружия это значительные финансовые потери,их утилизация в копеечку вылезет, а санкции ничего не стоят, от них толку ноль, ну Кадырова с Шуваловым не пустят в европу и все. Пусть дома сидят и всех делов.
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если бы санкции ничего не стоили, хуйло не вился ка уж под вилами, что бы их снять. И такие боты как ты, здесь не выступали по этому поводу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтменить санкции в обмен на сокращение ядерного арсенала - это отдать Украину, - Брок
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