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 Политика Украины, За рубежом
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 Отменить санкции США в обмен на сокращение ядерного арсенала РФ - это отдать Украину, - Брок

Отменить санкции против России, введенные США в связи с аннексией Крыма и агрессией против Украины, в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала означало бы согласится на продажу свободы другой страны.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал действующий председатель комитета Европарламента по иностранным делам, представитель немецкого Христианско демократического союза (ХДС) Эльмар Брок.

"Смотрите, это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - заявил евродепутат.

Так Брок прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, которое тот высказал в интервью британскому изданию The Times еще до своей инаугурации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции в отношении РФ должны сохраняться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, - премьер-министр Финляндии. ФОТО

"Мне будет интересно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут (критически настроенные к России представители Республиканской партии. - Ред.) сенаторы Коркер и Маккейн", - добавил Брок.

Он также отметил, что санкции против Москвы были введены с целью выполнения минских договоренностей. "Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена", - отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко

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это ещё не кидалово, кидалово будет, когда все жулье, которое сейчас грабит у власти страну, в случае шухера сядет в свои реактивные самолеты и свалят в тихую Европу, а там будут рассказывать, как они на Майдане боролись за независимость страны.
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ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС . НАДЕЛАТЬ ГРЯЗНЫХ БОМБ И ПУСТЬ ИДУТ НЕ ХЕР СО СВОИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ
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В такому разі надати ядерну зброю треба Україні для самозахисту.
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И от кого ты ней защищаться собрался? От самого себя?
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Там чорним по-українському написано що до чого. Якщо не вмієш читати уважно, або не розумієш написаного - не став тупих запитань!
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Спасибо Броку. Хоть кто-то с ХДС еще не расстался с рассудком...
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Ні, не віддати-вбити. Бо живими ми під рашку не підемо!!!
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Взаимное ядерное разоружение плюс одностороннее снятие санкций! Трамповская сделка-пи.делка века!
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Тем более что ничего не сократят, так, для картинки старье порежут.
Русская военная хитрость - наебать.
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Верим и надеемся что ума и влияния у сенаторов хватит что бы остановить сумасшедшего на посту Президента США
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Ума то им хватит, но наилучший способ остановить этого крашеного дурня, это Ли Харви Освальд.
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Это который из старой итальянской винтовки стрелял как из кулемета?
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нех"й было пороху на трампа бочку катить, писд"бол
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Во-во давайте назначим Кучму по договорнякам уничтожения кацапского ядерного оружия,у него опыт уже есть.Ведь этот плюгавый уже превратил Украину из ядерной державы в могильник ядерных отходов.
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Хрен нас возьмешь, кацабы лягут все и мне будет похер - буду я живой или мертвый.
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так что? украине нужно молиться что бы россия не согласилась.
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Украине нужно проводить реформы и становиться сильной и процветающей державой. Остальное приложится
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кацапам завернуться в простынь и ползти на кладбище - так лучше для всех...
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Нет .не молиться ,а вооружаться и готовить (может и упредительный ) удар по москве ,по логову крысы кремлевской.
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Нічого Україні такого не потрібно. А от россоссії продовжувати молитися на хуйло і ( це більш важливо) продовжувати сплачувати данину какДирці краще не припиняти.
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Ядерный клуб заметно изменился. Дело в том что один раз ЯО уже сокращалось США и СССР. Если сейчас это сделать, то ядерный потенциал россии будет ненамного больше или сопоставим с тем же Китаем или пулом Франция и Великобритания. А в не ядерном компоненте россия технологически проигрывает армиям Запада...Поэтому проводить такие переговоры один на один с США пуйло откажется. Впрочем они уже и заявили, что их это не интересует)) Ядерная дубинка - это все что осталось у режима кремблядей...
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сенаторы КОРКЕР И МАККЕЙН ЯВНО НЕ ДЕПУТАТЫ МОСЕЙЧУК И ЛЯШКО.
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Дмитро Корчинський
четыре часа назад

Чим біда відрізняється від халепи, тим для нас москва відрізняється від Вашінгтону.
США, вустами Буша старшого, вмовляли нас не полишати СССР. Дяка Богові, москва нас звідти викинула.
США зробили найбільше, щоб обеззброїти нас.
США фінансували тих, хто деморалізувпв нас - борців за педерастію, аборти, антифашистів.
США умовляли Майдан помиритися з Януковичем.
США хочуть, щоб ми капітулювали перед москвою.
Москва - зло, проте не шукайте добра в Америці. Воно там є, але не для нас.
Українська влада погана, але це не значить, що американська влада для нас хороша.
Союзників треба шукати серед тих, хто стріляє по наших ворогах. Такі є. Але вони не подобаються США.
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да не сци, Брок
никто москалям Украину не сдаст

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Помню еще похороны Джона Кеннеди-это была первая прямая трансляция из США.За это время сменилось много президентов США,но такого примитива и дурака,как Трамп,в США еще не было.
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Россия обманет . Какая разница - две тысячи едерных бомб или тысяча . и тысячи хватит землю уничтожить . не то что америку .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтменить санкции США в обмен на сокращение ядерного арсенала РФ - это отдать Украину, - Брок
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