 Отменить санкции США в обмен на сокращение ядерного арсенала РФ - это отдать Украину, - Брок

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал действующий председатель комитета Европарламента по иностранным делам, представитель немецкого Христианско демократического союза (ХДС) Эльмар Брок.
"Смотрите, это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - заявил евродепутат.
Так Брок прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, которое тот высказал в интервью британскому изданию The Times еще до своей инаугурации.
"Мне будет интересно наблюдать за ходом дебатов в американском Сенате по этому поводу. Что скажут (критически настроенные к России представители Республиканской партии. - Ред.) сенаторы Коркер и Маккейн", - добавил Брок.
Он также отметил, что санкции против Москвы были введены с целью выполнения минских договоренностей. "Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена", - отметил депутат.
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Русская военная хитрость - наебать.
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четыре часа назад
Чим біда відрізняється від халепи, тим для нас москва відрізняється від Вашінгтону.
США, вустами Буша старшого, вмовляли нас не полишати СССР. Дяка Богові, москва нас звідти викинула.
США зробили найбільше, щоб обеззброїти нас.
США фінансували тих, хто деморалізувпв нас - борців за педерастію, аборти, антифашистів.
США умовляли Майдан помиритися з Януковичем.
США хочуть, щоб ми капітулювали перед москвою.
Москва - зло, проте не шукайте добра в Америці. Воно там є, але не для нас.
Українська влада погана, але це не значить, що американська влада для нас хороша.
Союзників треба шукати серед тих, хто стріляє по наших ворогах. Такі є. Але вони не подобаються США.
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никто москалям Украину не сдаст
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