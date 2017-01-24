 Президент Молдовы Додон заявил о готовности посетить Бухарест и Киев

Лидер Молдовы 24 января дал свою первую пресс-конференцию в роли главы государства в Кишиневе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.
"Я сказал о том, что первый визит состоится в Москву. Как и обещал, второй визит состоится в начале февраля в Брюссель. Было бы хорошо, чтобы следующий визит состоялся в Бухарест или Киев. Это нормально, иметь хорошие отношения с соседями. Есть и другие приглашения и предложения, но было бы нормально, чтобы встретиться с соседями", - сказал Додон.
Отвечая на вопрос журналистов о его действиях, если его не пригласят в Киев или Бухарест, Додон заявил, что "насильно мил не будешь".
"Если не пригласят на уровне глав государств, я буду налаживать сотрудничество с парламентом, правительством. Там (в Румынии - Ред.) у власти тоже красные (Социал-демократическая партия - Ред.) я тоже был красным до недавних пор. Так что найдем решения", - рассказал президент Молдовы, ранее бывший социалист.
Как сообщалось ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый Меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот Меморандум).
Как известно, во время избирательной кампании Игорь Додон также заявил, что "Крым де-факто принадлежит России".
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