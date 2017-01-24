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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2021) Молдова (682) Додон (34)

 Президент Молдовы Додон заявил о готовности посетить Бухарест и Киев

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности посетить Киев, а также Бухарест.

Лидер Молдовы 24 января дал свою первую пресс-конференцию в роли главы государства в Кишиневе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

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"Я сказал о том, что первый визит состоится в Москву. Как и обещал, второй визит состоится в начале февраля в Брюссель. Было бы хорошо, чтобы следующий визит состоялся в Бухарест или Киев. Это нормально, иметь хорошие отношения с соседями. Есть и другие приглашения и предложения, но было бы нормально, чтобы встретиться с соседями", - сказал Додон.

Отвечая на вопрос журналистов о его действиях, если его не пригласят в Киев или Бухарест, Додон заявил, что "насильно мил не будешь".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ запрещала Додону въезд в Украину, однако после избрания его президентом запрет отменен. ДОКУМЕНТ

"Если не пригласят на уровне глав государств, я буду налаживать сотрудничество с парламентом, правительством. Там (в Румынии - Ред.) у власти тоже красные (Социал-демократическая партия - Ред.) я тоже был красным до недавних пор. Так что найдем решения", - рассказал президент Молдовы, ранее бывший социалист.

Как сообщалось ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый Меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот Меморандум).

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Как известно, во время избирательной кампании Игорь Додон также заявил, что "Крым де-факто принадлежит России".
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в москву он уже съездил, инструкции получил...
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Додона надо свозить на фронт- сразу против раши запоет.
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Ну поїзди-людей подивись, ще щось ляпни...
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Нахер он тут всрался жополиз хуйловский. Впустить и угандонить, как гуманитарная помощь молдаванам.
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" Чтоб совместное творить зло потом, обменяться приехали опитом " В.С.Висоцкий )))
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Дівчинку жаль, звичайно. Але там так негарна історія була з її загиблою від того ж обстрілу ватною мамою.
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Хорошая девочка. Вот только почему-то никто не вспоминает, что маман её была любительницей "рускага мира" и ждала путена в Мариуполе...... Прекрасно помню эту историю. А девочка - да, очень славненькая, разумненькая и, похоже, прожив два года в Киеве уже впитала в себя идеологию "хунты". Правильный ребенок. Дай Бог ей здоровья и счастливого будущего.....
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Прежде чем чем его в Киев приглашать, пусть МИД задаст ему вопрос, чей Крым.
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Что российский. Правда уточнил, что "де-факто".
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Да чего для нашего компаньон и собеседник то,что надо.
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сверят задания от куйла, например..обсудят шефа..
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обычно такие шефа не обсуждают а обсуждают подарки от шефа у кого какие лучше
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Думаю будет уговаривать Петра тоже признать и Лугандонию и ихние долги за газ украинскими долгами.
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Вот только одна беда - ни туда, ни туда не зовут...)))
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А первым делом поехал до путина за методичками.
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нахрен ты здесь нужен дадон? вали в кацапию и дальше рассказывай сказки молдавских лесов
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Пеця это говно пригласит и встретит, бо он сам такой.
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Наверное из задницы, не так как все нормальные.
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Приедет в Киев,будет встреча двух земляков,двух гандорантов.
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Может не надо? Мы народ несдержанный, можем и тухлыми яйцами закидать)))
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а шо его кто-то приглашал, шо он уже готов?.. )
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Завдання в мацькві отримав. Тут вже не до того, щоб чекати, коли запросять.
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вобше то на уровне парламентнои фракцыи весма возможэн таков поворот - рыгов не кто не отменял ещё.
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Пашол он накуй, а не в Киев. Чтобы и не воняло подхуйловской падалью здесь.
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Может кто в курсе, трассу из Борисполя в Киев нигде не подмывает?????Жаль если такую яму объедит это облдон!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=je5bfnoCHhsЧем будет питаться Россия в «эру Трампа»Обама ушел, а значит Россия может жить сыто и довольно. Но будет ли? Что осталось в меню у россиян? ПОМОГИ ВАТА TV!…YOUTUBE.COM
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Додон поки поїзде то в Бухарест, то в Київ - нічим буде борги ПМР газпрьому віддавати. Чи зразу всією Молдовою і віддасть?
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Если ета тварь которая признала крым разейским приедет в Киев ето будет что то нехорошее. Будут вдвоем с Пецей наперегонки бежать на Ростов...
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Стрелку назначить в приднестровье,нейтральная територия а не в Киеве,нах он тут нужен,кто приедет к додону того звать андоном
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разорвать дипотношения и отозвать послов надо. закритие граници совместно с руминами.хватит играть с огнем. теперь они наши враги
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Наче як про шоколадних та ригів написано )))) Своі гниди завжди небезпечніші,за закордонних вошей )))
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типа зрадобот молдавского разлива? да их кремлевские везде генерят в достатке
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Велкам братанчик, тут немного долгов есть на выбор, нам не жалко, слыхали ты любишь это дело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Молдовы Додон заявил о готовности посетить Бухарест и Киев
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