 Новый президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе главы Болгарии.
"Глава государства подписал указ о роспуске с 27 января 43 Народного собрания и о проведении 26 марта нынешнего года досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.
Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев.
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уйло
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Я помню совсем другую Болгарию в начале 90-х.
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сдались...Памятник Алёше - умерших от метилового спирта....Сдались без единого выстрела...Нууу, и пррравильна!!! Таки "братушки" свинтуса рашистам подсунут..
ИМХО....
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