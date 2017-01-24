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Все про:Болгария (290) выборы (21395) парламент (887) роспуск (157)

 Новый президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы

Новоизбранный президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января Народного собрания (парламент). Новые парламентские выборы назначены на 26 марта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе главы Болгарии.

"Глава государства подписал указ о роспуске с 27 января 43 Народного собрания и о проведении 26 марта нынешнего года досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.

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Сообщается также, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.

Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев.

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Радев сам ватан еще тот, а-ля ле Пен во Франции.
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При різкому повороті на 180 градусів може занести на 360 градусів.
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Смайлики официально одобренные администрацией президента РФ.

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Страна действительно хорошая и люди замечательные. Вот только несмотря на спокойную жизнь, отсутствие наших воров и коррупционеров, внешней агрессии никак из болота не выберутся. Минимальная зарплата никак рубеж в 215 евро не перешагнет. При этом цены на всё намного выше чем у нас.
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Мясо там дорогое. Говядина стартует от 6 евро примерно. Очень дорогие колбасы и сыры. При этом..беееее....не очень вкусные колбасные изделия))) Крупы, макароны и прочее не очень сильно отличаются, может процентов на 15-20. Но странно то, что на побережье всё намного дороже, чем в Софии.
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Там турзона. Где же ещё зарабатывать ..,
Я помню совсем другую Болгарию в начале 90-х.
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...а на побережье - москали , их там много...
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товарищ который год уда ездит на лыжах кататся. То говорит прогресс заметен. Хотя всё дорого но, местные свои лавочки знают и рестораны где дешевле. Подобное наблюдал проезжая через Венгрию. В центре всё дорогое для туристов, а полкилометра в сторону и похаваешь дешевле чем в Украине.
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У меня там приятельница с замшелых времен. Отоваривается в магазине типа нашего Метро. Это оттуда цены. Сама была в прошлом году,, при этом не туристическими маршрутами, но все равно разница с нашими ценами существенная. Народ выживает за счет того, что кто-то из семьи на сезонные работы мотается в Испанию и Францию, в основном на сборы урожаев.
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У нас бы так. Но потрох рыгов и воров не выгонит. Потому что сам такой ...
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Он бы может и выгнал 😊 Но вы же упёрто снова и снова голосуете за этих воров и протаскиваете их в Раду)))))
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Надо за других воров голосовать? Или что?
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Мне тоже интересно, почему зрадозябры как мантру повторяют -"выборы, выборы"))) Наверное им нужно одних уродов сменить на худших)))
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А они просто не знают, чем это может закончится-считают, что умний народ выберет правильных. А если ошибётся-то опять выборы провести. Пока ошибаться перестанет. А страна умрёт после первых.
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У нас тоже были досрочные выборы, но толку от них никакого, может у них толк будет.
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О, все по классике: посткомуняцкий феодализм сменился военной диктатурой.
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Еще один "додон", готов выполнить любой приказ куйла. Народ Европы ослеп в очередной раз.
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Нет. Думаю българы не пойдут на сближение с мордовией. ибо русня сейчас нищебродная и не интересная им.
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Русские братушки до того наосвобождали Болгарию от турков (оккупировали и не хотели уходить, показав себя много гаже турок), что обе мировые войны Болгария бок о бок с Османской Империей-Турцией воевала против России.
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Болгария последние две мировыя воевала супротив паРашки...Последнюю , вторую, просто
сдались...Памятник Алёше - умерших от метилового спирта....Сдались без единого выстрела...Нууу, и пррравильна!!! Таки "братушки" свинтуса рашистам подсунут..
ИМХО....
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Немцам там нужны были только морские базы и харчи.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовый президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил досрочные выборы
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