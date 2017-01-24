 Музею истории Украины необходим ремонт для размещения экспозиции "скифского золота", – директор

Об этом сообщила генеральный директор музея Татьяна Сосновская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Это должен быть очень бюджетный, косметический ремонт, который подчеркнет изысканность залов, их минимализм. Самая большая проблема в ремонте - это аварийное состояние нашей крыши, о которой надо позаботиться, потому что это и безопасность экспонатов, и безопасность музея... Для исследования строения и создания проектно-сметной документации требуется где-то 600-700 тысяч (гривен - Ред.). Сумма, которая требуется для ремонта четвертого этажа и крыши, ориентировочно, около 3-3,5 млн гривен", - отметила Татьяна Сосновская.
По ее словам, в учреждении надеются получить своевременное государственное финансирование и принять "скифское золото" сразу после завершения судебных разбирательств в Амстердаме.
"Идея - показать все те артефакты, которые вернутся в Украину, повторить амстердамскую выставку. Возможно, в другой композиции, но в нашем музее. Сколько эта выставка может длиться? Я считаю, что она должна продлиться несколько лет, два-три года. До тех пор, пока будет ажиотаж и пока разговоры вокруг этой выставки и ее экспонирования здесь будут подогревать желание и киевлян, и гостей столицы, а также иностранных туристов посетить эту выставку", - добавила директор музея.
После этого учреждение будет готово передать отдельные артефакты для экспозиции в других музеях, а также повезти их в Крым, когда "он снова будет украинским".
Министр культуры Украины Евгений Нищук 18 января заявил, что "скифское золото" вернется в Украину и будет представлено в одном из музеев Киева уже до конца 2017 года.
Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки "Крым: золото и тайны Черного моря", привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.
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цена вопроса один гелентваген))) не самый новый!
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Коментувати "Українська правда".
Народний депутат придбав будинок і землю у смт Козин Київської області в Артема Савицького.
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Раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м. Ляшко не повідомляв у декларації, скільки йому коштувала оренда.
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Ось тут у людей є такі кишенькові гроші.
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Так же и с "золотом": вы сначала его верните, а потом уже и
бабло пилитеремонты делайте!
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Номинация - будет? Чего уж там. Имея достояние - не имеющее ДОСТОЯНИЙ в мире и ПОЛИТИКЕ!!? Чего уж там и так сойдет? Скифам? Скифово!
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