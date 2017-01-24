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 Политика Украины
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 Музею истории Украины необходим ремонт для размещения экспозиции "скифского золота", – директор

В Национальном музее истории Украины в Киеве готовы выделить два зала на четвертом этаже, а также создать дополнительное выставочное пространство на пятом этаже для экспозиции "скифского золота" после его возвращения из Нидерландов в Украину. Однако для размещения артефактов в музее необходимо сделать ремонт.

Об этом сообщила генеральный директор музея Татьяна Сосновская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Это должен быть очень бюджетный, косметический ремонт, который подчеркнет изысканность залов, их минимализм. Самая большая проблема в ремонте - это аварийное состояние нашей крыши, о которой надо позаботиться, потому что это и безопасность экспонатов, и безопасность музея... Для исследования строения и создания проектно-сметной документации требуется где-то 600-700 тысяч (гривен - Ред.). Сумма, которая требуется для ремонта четвертого этажа и крыши, ориентировочно, около 3-3,5 млн гривен", - отметила Татьяна Сосновская.

По ее словам, в учреждении надеются получить своевременное государственное финансирование и принять "скифское золото" сразу после завершения судебных разбирательств в Амстердаме.

"Идея - показать все те артефакты, которые вернутся в Украину, повторить амстердамскую выставку. Возможно, в другой композиции, но в нашем музее. Сколько эта выставка может длиться? Я считаю, что она должна продлиться несколько лет, два-три года. До тех пор, пока будет ажиотаж и пока разговоры вокруг этой выставки и ее экспонирования здесь будут подогревать желание и киевлян, и гостей столицы, а также иностранных туристов посетить эту выставку", - добавила директор музея.

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После этого учреждение будет готово передать отдельные артефакты для экспозиции в других музеях, а также повезти их в Крым, когда "он снова будет украинским".

Министр культуры Украины Евгений Нищук 18 января заявил, что "скифское золото" вернется в Украину и будет представлено в одном из музеев Киева уже до конца 2017 года.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки "Крым: золото и тайны Черного моря", привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.
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может депутана, какого-либо)) раскуркулить?!
цена вопроса один гелентваген))) не самый новый!
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Ляшко купив будинок за 15 мільйонів

Коментувати "Українська правда".

Народний депутат придбав будинок і землю у смт Козин Київської області в Артема Савицького.
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Раніше Олег Ляшко орендував в Савицького землю і тільки частину будинку площею 216 кв.м. Ляшко не повідомляв у декларації, скільки йому коштувала оренда.
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Ще теля у череві...
Так же и с "золотом": вы сначала его верните, а потом уже и бабло пилите ремонты делайте!
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Смайлики официально одобренные администрацией президента РФ.

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Шось вони уси - на один копит ! Сльози - Мао Дзе Дуна ! Агааа,ну ... так - так так - так
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вистачило на юшку, хватить й на петрушку..
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Номинация - будет? Чего уж там. Имея достояние - не имеющее ДОСТОЯНИЙ в мире и ПОЛИТИКЕ!!? Чего уж там и так сойдет? Скифам? Скифово!
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Не смешите мои лапти ! Какое золото ? Кто его отдаст,и главное кому ???
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Кацап Сидоров, вылазь ужо из землянки - суд уже состоялся.
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Охрану надо, а не ремонт! Сопрут, потом увидим на жёнах чинуш скифское злато...
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Неужели какая-нибудь из конфискованных дач олигархов не подойдёт? Там и крыша нормальная и охрана и сигнализация.
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