 Дело Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, передано в суд, - Нацполиция

Об этом сообщил заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Днепр вечерний".
"С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины", - сказал Михаил Куратченко.
Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.
Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.
Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.
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