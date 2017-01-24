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 Дело Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, передано в суд, - Нацполиция

В суд передали обвинительное заключение в отношении Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух сотрудников полиции.

Об этом сообщил заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области Михаил Куратченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Днепр вечерний".

"С расследованием этого дела особых проблем не было. Вина Пугачева не вызывает сомнения. Дело уже направлено в суд. Основная статья обвинения 115 часть вторая (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины", - сказал Михаил Куратченко.

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Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.


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Как по мне, то на пожизненное пойти должен.
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Срано, что его пупкари в изоляторе не удавили. Ничо, на зоне посадят на шабер активисты.
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Как по мне, то этого гнидюка надо после суда пристрелить при попытке нападения на конвой или попытке к бегству.
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согласен. но лучше, чтобы оно мучилось. ему это устроят. медленно умирать будет и просить, чтобы по-быстрее.
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Цікаво,чому Дніпро,при перекладі на російську перетворюється в Днепр))))Це спадок від україножерської політикі Московіі, а Україна продовжує справу україножерів )))
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патриотов ущемляют.... шоколадная стая шакалов вообще уже страх потеряла, настоящих сынов Украины в репресируют и в тюрьми сажают, вот и здесь пришили двойное убийство... доколе будем терпеть этот безпредел граждане?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, передано в суд, - Нацполиция
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