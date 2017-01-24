 Германия обновит систему ПВО из-за угрозы со стороны России, - Reuters

По информации Reuters это позволит снять вопрос отставания вооружения, которое вызывает беспокойство среди членов НАТО после аннексии Россией Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.tv.
Решение обновить систему ПВО станет началом программы закупки вооружений, на которую планируется потратить 460 млн евро в ближайшие 5 лет и 2 млрд евро в долгосрочной перспективе.
Хотя приобретение новой техники для ПВО ближнего действия не предполагается до 2018 года, власти Германии могут добавить около 20 миллионов евро на нужды обороны уже в этом году, чтобы начать работу над программой обновления систем.
Представители НАТО поощряют решение Германии, поскольку в последнее время наблюдалась растущая потребность в улучшении противоракетной обороны для защиты от воздушных угроз, в том числе со стороны Российской Федерации.
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Разорили бритов под чистую.Королева Елизавета распродаёт свои драгоценности =)
https://ria.ru/world/20170124/1486396158.html
СМИ узнали, сколько Британия потратила на слежку за "Адмиралом…
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Стоит всего навсего открыть небольшой секрет о том что рашшия-страна колония без истории и достижений! Все их полёты в космос это фейк,нет ума у дебилов,а космос снимают в бассейне. Смотрите видео и выводы делайте сами.
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"Против Александра Рубинштейна заведено дело об участии в массовых беспорядках во время инаугурации Трампа"
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Третья мировая война, а действительно ли можна её так называть?
Ведь россосия воюет со всеми (+со всеми воюет ИГИЛ, который де-факто филиал паРаши)...
Скорее всего - это война Цивилизации с ...даже не знаю как эту нечисть россосейскую назвать...
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