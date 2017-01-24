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 За рубежом
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Все про:Германия (2593) ПВО (88) ракеты (440) Россия (64874)

 Германия обновит систему ПВО из-за угрозы со стороны России, - Reuters

Германия готовится заменить свои старые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия.

По информации Reuters это позволит снять вопрос отставания вооружения, которое вызывает беспокойство среди членов НАТО после аннексии Россией Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.tv.

Также читайте: Россия разместит дополнительные ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму, - командующий Севастьянов

Решение обновить систему ПВО станет началом программы закупки вооружений, на которую планируется потратить 460 млн евро в ближайшие 5 лет и 2 млрд евро в долгосрочной перспективе.

Хотя приобретение новой техники для ПВО ближнего действия не предполагается до 2018 года, власти Германии могут добавить около 20 миллионов евро на нужды обороны уже в этом году, чтобы начать работу над программой обновления систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с РФ, - СМИ

Представители НАТО поощряют решение Германии, поскольку в последнее время наблюдалась растущая потребность в улучшении противоракетной обороны для защиты от воздушных угроз, в том числе со стороны Российской Федерации.
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Рашка - выбиватель бабла для военных всего мира.
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стройте про европы и не морочьте голову...
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Зараз конюшня лаВруна заявить,що це, на відміну від балістичних ракет Китаю, антиросійський і дуже загрозливий крок.
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а хто пескова / лаврова. слушать будет ? , , главное , что все значимые страны постепенно напрягают / прессуют россию ,,,
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так ху%ло весь мир перевооружит. Кого же он тогда своим плавучим крематорием для летающих батискафов кузей пугать будет.
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поржал с комментов сей новости на срусайтах и главное так обсуждают с криками - во долбоиебы ., бабки не куда пулить и т.д. пока не нарисовался не совсем затянутый срусский не выпулил - ребята а наших кораблей то было больше чем ихних два,сколько же мы тогда потратили???тут его шапками и закидали ......
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Таки пИнгвинов!!! Недаром ГУНДЯЙ их саблазнял в РПЦ....)))))
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Да чего вы Немци, Россия же хочет мира, чего то бояться, санкции РФ посадят на жопу и всё будет нормуль!?
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Вот и первая реакция Меркель на правильные претензии Трампа.
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Да ёлки палки!
Стоит всего навсего открыть небольшой секрет о том что рашшия-страна колония без истории и достижений! Все их полёты в космос это фейк,нет ума у дебилов,а космос снимают в бассейне. Смотрите видео и выводы делайте сами.


Смотреть YouTube
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Корреспондента Russia Today могут посадить в США на 10 лет

"Против Александра Рубинштейна заведено дело об участии в массовых беспорядках во время инаугурации Трампа"
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Drang nach Osten, что в переводе на русский означает "ПТН пошёл нах" )
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А как по другому убедить гопника, что он таки сильно не прав? Кричать "Прекрати, иначе позову полицию" не прокатило, вот её позвали.
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надо поехать и укрепить сотрудничество в оборонной сфере.обсудить обстановку на донбасе.
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Дурну дурашу всі остерігаються, бо вбити не дозволяє гуманізм.
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Вот подумалось...
Третья мировая война, а действительно ли можна её так называть?
Ведь россосия воюет со всеми (+со всеми воюет ИГИЛ, который де-факто филиал паРаши)...
Скорее всего - это война Цивилизации с ...даже не знаю как эту нечисть россосейскую назвать...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания обновит систему ПВО из-за угрозы со стороны России, - Reuters
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