 Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Омелян уточнил, что данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением всех формальных требований регламента проведения таких заседаний. При этом он отметил, что голосовал за это решение при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.
"Когда мы получили все документы - кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ? - то мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок… Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решение. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель - скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на "Укрзализныце", - сказал Омелян, добавив, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".
Он отметил, что в настоящее время данное решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано Премьер-министром Украины, но в случае его подписания Мининфраструктуры намерено отстаивать свою позицию о незаконности передачи "Укрзализныци" в судебном порядке.
"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, которое предусматривает ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность о том, что происходит на "Укрзализныце", будем также готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", - сообщил Омелян.
Он подчеркнул, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития целесообразна лишь после выполнения ряда условий, в частности создания независимого набсовета компании, очищения компании от коррупции и создания новой модели вертикально-холдингового управления.
"На самом деле, это можно было сделать еще в прошлом году, если бы у кого-то было желание… И реформировать, и передать Минэкономразвития. Тут вопрос политического желания и воли", - добавил министр.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
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Работают, короче, не покладая рук в седьмом поту.
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Только с условием: если не будет этой реформы, если компания не будет в плюсе, нехай своей воровитой башкой отвечает.
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Чувак, во-первых, ты голосовал "за" !!!
Во-вторых, Вы типа команда - если весь Кабмин проголосовал "за", а ты возражаешь (даже пост-фактум, хотя после драки кулаками не машут - см. п.1), то не судись, а вали в отставку по причине несогласия с решением команды. И уже из оппозиции требуй, доказывай . . .
Когда в этой стране научатся вести себя ответственно ?
Я понимаю, экстренное заседание - плохо, это не пожарный вопрос. Не проработано, не согласовано, без профильного министра его же женили - да, это плохо и неправильно. Но судиться со своей же командой - дебилизм. Вали в отставку, если не согласен, а не блокируй изнутри работу правительства.
Бред какой-то.
Ещё раз повторю - я не оправдываю Кабмин за такое решение и за способ его принятия за спиной у профильного министра. Это, безусловно, неправильно. Но тем более, если тебя не уважают там, то скажи "Ребята, вы мудаки, нам не по-пути. Раз я не могу Вас снять с должности, то тогда я ухожу".
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