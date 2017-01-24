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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укрзализныця (968) Мининфраструктуры (422) Омелян (189)

 Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения министерства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Омелян уточнил, что данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением всех формальных требований регламента проведения таких заседаний. При этом он отметил, что голосовал за это решение при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.

"Когда мы получили все документы - кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ? - то мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок… Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решение. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель - скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на "Укрзализныце", - сказал Омелян, добавив, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".

Он отметил, что в настоящее время данное решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано Премьер-министром Украины, но в случае его подписания Мининфраструктуры намерено отстаивать свою позицию о незаконности передачи "Укрзализныци" в судебном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, которое предусматривает ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность о том, что происходит на "Укрзализныце", будем также готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития целесообразна лишь после выполнения ряда условий, в частности создания независимого набсовета компании, очищения компании от коррупции и создания новой модели вертикально-холдингового управления.

"На самом деле, это можно было сделать еще в прошлом году, если бы у кого-то было желание… И реформировать, и передать Минэкономразвития. Тут вопрос политического желания и воли", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бальчун приветствует передачу "Укрзализныци" под управление Кабмина

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.




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Чем бы дитя не тешилось... отдали-забрали-отдали-забрали.
Работают, короче, не покладая рук в седьмом поту.
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Та отдайте вы тому Омеляну цацку.
Только с условием: если не будет этой реформы, если компания не будет в плюсе, нехай своей воровитой башкой отвечает.
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реформаторы готовы убивать друг друга,лишь бы успешно провести реформу для любимого народа....
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Омелян на Гройсмана батон крошит? А не проще ли Омеляна из Кабмина убрать? Вся та прибыль, которую показала "Укрзалізниця" при Балчуне, ранее оседала в карманах, оставляя госмонополию глубоко убыточной.
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Эх корыто уплыло у рехформатора))))Грося верни мальчику кормушку)))
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Судя по мычанию Омеляна, он в министры от Яценюка подавался только ради того, чтоб иметь гешефт с ж/д.
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Маю надію, що Омелян до Печерького суду з позовом піде...
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Во поперло омелька. Видно серйозні відкати закінчилися.
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Ох,как омелянчик палится красиво.Вскрылся,паскуда на всю катушку. А как? Денежки за усаживание нужной жопы в кресло получены,а тут такой облом. Своя жопа уже в опасности. Подгорает. Как эпична эта истерика очередного коррупционера.
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кстати, неплохо бы более тщательнейшим образом проверить декларацию Омеляна.
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Бальчун вывел УЗ из убытков, а что сделал этот Омелян? Кроме истерии с переименовыванием аэропортов и мор портов.
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Впервые в УЗ прибыль, повышают тарифы для олигархов, покупают новые вагоны- все это очень не нравится Омеляну тк проходит мимо кассы НФ(или откуда там это чмо?)
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Омельян опять хочет залезть в карман украинцам,его место в тюрьме
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Охреневшее создание - он будет в суде доказывать . . .
Чувак, во-первых, ты голосовал "за" !!!
Во-вторых, Вы типа команда - если весь Кабмин проголосовал "за", а ты возражаешь (даже пост-фактум, хотя после драки кулаками не машут - см. п.1), то не судись, а вали в отставку по причине несогласия с решением команды. И уже из оппозиции требуй, доказывай . . .

Когда в этой стране научатся вести себя ответственно ?
Я понимаю, экстренное заседание - плохо, это не пожарный вопрос. Не проработано, не согласовано, без профильного министра его же женили - да, это плохо и неправильно. Но судиться со своей же командой - дебилизм. Вали в отставку, если не согласен, а не блокируй изнутри работу правительства.
Бред какой-то.

Ещё раз повторю - я не оправдываю Кабмин за такое решение и за способ его принятия за спиной у профильного министра. Это, безусловно, неправильно. Но тем более, если тебя не уважают там, то скажи "Ребята, вы мудаки, нам не по-пути. Раз я не могу Вас снять с должности, то тогда я ухожу".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу
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