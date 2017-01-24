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 Происшествия, За рубежом
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Все про:избиение (11047) МИД (3794) Польша (3592) студенты (484)

 Консул Украины в Польше держит на контроле инцидент с избиением украинских студентов, - МИД

Сейчас консул Украины в Польше изучает ситуацию с избиением украинских студентов в польском городе Жешув.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских студентов избили в польском Жешуве после вопроса о принадлежности Львова
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из-за телок стопудово подрались
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нет за выкрики львов это украина.
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Яков Петров))) маскаль а за выкрыеи калинград это германия бьют?
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таки да , , согласен , , политику приплели .))), , во-первых не верю , что 18.-.20 летние пацаны-поляки .разбираются в политике , знают историю как польши , так и Украины ,,,.. , а наши предложили бы полякам пива за свой счет , и мирно провели бы вечер вместе ,,, , имхо , молодые , горячие ,,,.
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а у нас получают 500 (или сколько там) долларов госдолга...
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Угу - у нас , добыча собственной нефти (как и угля и золота..) вообще убыточна ...
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а у вас....под флагом Украины))))
СОВСЕМ НЕ ПАЛИТЕСЬ ТОВАРИЩ МАЙОР)))))
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ну да, агенты кремля, знаю-знаю, петрушка говорил
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Наши спиногрызы и внутри Украины пинают граждан, а уж там и подавно забьют на эту проблему. Остается надеяться на совесть поляков.
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В каждой стране есть свои отмороки.И дело вовсе не в принадлежности Львова. Поводов для буйства предостаточно.
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Согласно информации на сайте польской полиции, инцидент произошел 21 января днем, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов - Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их.

В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.
Согласно сообщению, полиция уже через несколько часов задержала пятерых подозреваемых благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали нападение на студентов. Нападавшими оказались пятеро жителей Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Украинские студенты также опознали нападавших.

Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува, где нападавшим объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения.
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Судя по всему вас украинцы особенно достали...
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Парламент Бельгии отверг проект резолюции за отмену санкций против России
24-01-2017 (21:41)
Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии во вторник отвергла проект резолюции, который призывал власти страны инициировать отмену Европейским союзом экономических санкций против России
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ну , бельгия , , а ваапче , ящетаю , там , в европе черт ногу сломит ,,,.штук 30 держав , и каждая со своими причудами ,,,
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Как сообщали Українські Новини, в польском городе Жешув избили группу студентов из Украины, после вопроса, кому принадлежит Львов.
Полиция задержала подозреваемых в избиении украинских студентов в Жешуве (Польша). Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
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тут вспомнилось мне как бояре львовские после убийства князя полякам Галицкое княжество сдали... козацкие времена.... а Вы сразу с 1919....
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правильно. а до этого был под АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ. как и часть ПОЛЬШИ. ТАК ЧТО ПОЛЯКИ НЕ ПРАВЫ. хоть я их люблю и ыважаю
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теперь будет показательный суд.
пи...ц пятерым идиотам, продавшимся за кацапцкае бабло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонсул Украины в Польше держит на контроле инцидент с избиением украинских студентов, - МИД
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