 Консул Украины в Польше держит на контроле инцидент с избиением украинских студентов, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас я не могу вам сказать о результатах, но консул владеет этой темой, вопрос проверяется и при получении первого информирования о мотивах, основаниях, обстоятельствах вы будете проинформированы", - отметил он.
4524 37
Украинских студентов избили в польском Жешуве после вопроса о принадлежности Львова(352)
"Государство создает условия для создания крепких семей", - спикер Госдумы РФ Володин поддержал исключение семейных побоев из числа преступлений(84)
Донецкий бизнесмен Щур сломал нос патрульному. Ему объявлено о подозрении, а 18 января назначен суд по избранию меры пресечения. ФОТОрепортаж(72)
Госдума РФ согласилась с тем, что семейные побои - не преступление(138)
Фейковое перемирие(0)
Двое граффитчиков избили железнодорожника в столице(108)
В Мариуполе задержали злоумышленника, избившего полицейского(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СОВСЕМ НЕ ПАЛИТЕСЬ ТОВАРИЩ МАЙОР)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.
Согласно сообщению, полиция уже через несколько часов задержала пятерых подозреваемых благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали нападение на студентов. Нападавшими оказались пятеро жителей Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Украинские студенты также опознали нападавших.
Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува, где нападавшим объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
24-01-2017 (21:41)
Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии во вторник отвергла проект резолюции, который призывал власти страны инициировать отмену Европейским союзом экономических санкций против России
Ответить
Ответить
Ответить
Полиция задержала подозреваемых в избиении украинских студентов в Жешуве (Польша). Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пи...ц пятерым идиотам, продавшимся за кацапцкае бабло.
Ответить