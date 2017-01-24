EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  3581  106
Материалы по теме:
Все про:Конституция (1939) Россия (64874) Сирия (2028)

 Россия подготовила проект конституции Сирии, - спецпредставитель президента РФ Лаврентьев

Делегация России на переговорах в Астане передала представителям вооруженной оппозиции Сирии подготовленный российскими специалистами проект конституции этой страны.

Об этом сообщил глава делегации, спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: США примут участие в переговорах по Сирии в Астане в роли наблюдателя, - Госдеп

По его словам, это было сделано для того, "чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс".

"Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи", - заявил Лаврентьев журналистам по итогам переговоров в Астане.

"Будем надеяться, что сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна в этом направлении (мирного урегулирования и создания Конституции - Ред.)", - сказал глава российской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет

23 и 24 января в Астане прошли переговоры по ситуации в Сирии. По итогам встречи Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за режимом прекращения огня в стране.

Уже анонсирован следующий раунд переговоров - тоже в Астане. Соединенные Штаты настаивают на продолжении переговоров в Женеве.

В переговорах в Астане участвовали представители повстанцев и правительства Сирии, причем впервые делегация сирийской оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп. Правда, прямых переговоров между враждующими сторонами не было.

Позднее представители оппозиции заявили, что недовольны итоговым заявлением по результатам встречи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевики ИГИЛ потеряли свои российские паспорта при отступлении с позиций в иракском Мосуле. ВИДЕО

Основная цель переговоров в столице Казахстана, как сообщалось, - укрепление перемирия, достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Турции и России. Пока обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Позиция у оппозиции политически неправильная - надо было в момент передачи проекта спросить : "Это проект подготовил Асад или Россия ?" ответ : "Мы, Россия".
Проект разрывается и выкидывается в мусор со словами : "Конституцию Сирии будут готовить только сирийцы - по проекту Асада или оппозиции - это наше дело, решим, но не по проекту России".

Петро в Минске должен был тоже сказать : "пункта о включении в Конституцию статуса ОРДиЛО не будет - то есть может и будет, но это будем решать мы в Украине, а не мы с Вами (россией, Францией, Германией) в Минске".
Ну, трындеть, конечно - не мешки таскать. Тогда было Дебальцево, танковые атаки, обстрелы и это надо было остановить. Так что можно было что угодно обещать, а потом забыть об этом обещании. С точки зрения политической целесообразности может и правильно было, не знаю.

И всё же тут вопрос суверенитета. Вот смотрите, московиты считают Крым своим субъектом федерации (пошли они подальше, конечно, но они считают) и когда заходит речь о статусе Крыма на международных площадках, они сразу фиксируют "россия не обсуждает вопрос статуса своих субъектов федерации, это внутренний вопрос россии".
А мы статус ОРДиЛо обсуждаем на международных площадках - ну и кто будет к нам относиться серьёзно и с уважением, если при обсуждении вопросов своего государственного устройства мы не посылаем внешних "советчиков" нахер ? Это же и есть независимость !!! А у нас по факту зависимость . . .

Минский "Комплекс мер" надо найти способ и момент, когда дезавуировать. Кравчук, опытный политик, хотя и недоброй памяти, но правильно сказал - например, принять новую Конституцию (без этого). И сказать, мол, у нас новый правопорядок, народ на референдуме утвердил - там нет никаких ДНР-ЛНР и особых статусов. Поэтому извините, новая Конституция не предусматривает, народ сказал . . . При этом для легитимности можно обеспечить на подконтрольных приграничных территориях возможность для голосования (в т.ч. досрочного) жителей оккупированных территорий - мол кто хотел, проголосовал, имел возможность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот же ж трудоголики,только закончили петуха из говна лепить и сразу же канституцию С ирийцам наваяли,даже руки помыть не успели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ БУДИ ЛИХА ПОКА ЛИХО СПИТ
Сдаётся мне, что сирийцы после предложенной "конституции" от неверных православно-чекистских русских объединятся для борьбы С САМЫМ ЗЛЕЙШИМ ВРАГОМ - вы поняли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро кацапи від китайців отримають свою конституцію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россосия в Астане предложила Сирии проект Конституции...
Пипец как решили конфликт...
Это будет еще тупее чем Минск-1; Минск-2; Минск-3...
А на Астана - 5 или 6, а может 8, что россосия будет предлагать???
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия подготовила проект конституции Сирии, - спецпредставитель президента РФ Лаврентьев
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция боевик взятка военнослужащие Германия дети Днепр_город Донбасс ДТП Евросоюз Евтушок Сергей журналистика задержание Киев Крым Львов Минобороны Нацполиция обстрел Польша Порошенко Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти