 Россия подготовила проект конституции Сирии, - спецпредставитель президента РФ Лаврентьев

Об этом сообщил глава делегации, спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, это было сделано для того, "чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс".
"Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи", - заявил Лаврентьев журналистам по итогам переговоров в Астане.
"Будем надеяться, что сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна в этом направлении (мирного урегулирования и создания Конституции - Ред.)", - сказал глава российской делегации.
23 и 24 января в Астане прошли переговоры по ситуации в Сирии. По итогам встречи Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за режимом прекращения огня в стране.
Уже анонсирован следующий раунд переговоров - тоже в Астане. Соединенные Штаты настаивают на продолжении переговоров в Женеве.
В переговорах в Астане участвовали представители повстанцев и правительства Сирии, причем впервые делегация сирийской оппозиции была сформирована исключительно из представителей вооруженных групп. Правда, прямых переговоров между враждующими сторонами не было.
Позднее представители оппозиции заявили, что недовольны итоговым заявлением по результатам встречи.
Основная цель переговоров в столице Казахстана, как сообщалось, - укрепление перемирия, достигнутого в прошлом месяце при посредничестве Турции и России. Пока обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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Проект разрывается и выкидывается в мусор со словами : "Конституцию Сирии будут готовить только сирийцы - по проекту Асада или оппозиции - это наше дело, решим, но не по проекту России".
Петро в Минске должен был тоже сказать : "пункта о включении в Конституцию статуса ОРДиЛО не будет - то есть может и будет, но это будем решать мы в Украине, а не мы с Вами (россией, Францией, Германией) в Минске".
Ну, трындеть, конечно - не мешки таскать. Тогда было Дебальцево, танковые атаки, обстрелы и это надо было остановить. Так что можно было что угодно обещать, а потом забыть об этом обещании. С точки зрения политической целесообразности может и правильно было, не знаю.
И всё же тут вопрос суверенитета. Вот смотрите, московиты считают Крым своим субъектом федерации (пошли они подальше, конечно, но они считают) и когда заходит речь о статусе Крыма на международных площадках, они сразу фиксируют "россия не обсуждает вопрос статуса своих субъектов федерации, это внутренний вопрос россии".
А мы статус ОРДиЛо обсуждаем на международных площадках - ну и кто будет к нам относиться серьёзно и с уважением, если при обсуждении вопросов своего государственного устройства мы не посылаем внешних "советчиков" нахер ? Это же и есть независимость !!! А у нас по факту зависимость . . .
Минский "Комплекс мер" надо найти способ и момент, когда дезавуировать. Кравчук, опытный политик, хотя и недоброй памяти, но правильно сказал - например, принять новую Конституцию (без этого). И сказать, мол, у нас новый правопорядок, народ на референдуме утвердил - там нет никаких ДНР-ЛНР и особых статусов. Поэтому извините, новая Конституция не предусматривает, народ сказал . . . При этом для легитимности можно обеспечить на подконтрольных приграничных территориях возможность для голосования (в т.ч. досрочного) жителей оккупированных территорий - мол кто хотел, проголосовал, имел возможность.
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Сдаётся мне, что сирийцы после предложенной "конституции" от неверных православно-чекистских русских объединятся для борьбы С САМЫМ ЗЛЕЙШИМ ВРАГОМ - вы поняли...
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Пипец как решили конфликт...
Это будет еще тупее чем Минск-1; Минск-2; Минск-3...
А на Астана - 5 или 6, а может 8, что россосия будет предлагать???
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