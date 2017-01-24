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 "Укравтодор": Движение транспорта на въездах в Киев разблокировано

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" сообщает, что около 18:00 движение транспорта на въездах в Киев было полностью возобновлено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укравтодора" на странице в Facebook.

"Движение транспорта возобновлено! Движение автотранспорта на подъездных путях к г. Киеву осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 18; М-05 Киев - Одесса, км 13 (пгт. Чабаны); М-06 Киев - Чоп, км 19; М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 19 км", - сказано в нем.

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Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. По данным полиции, въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано.

Отметим, проектом закона предлагается:
- введение условного частичного освобождения от налогообложения таможенными платежами машин для личного пользования и установление справедливой платы за их временный ввоз на таможенную территорию Украины гражданами-резидентами;
- усиление контроля за транзитным перемещением транспортных средств личного пользования;
- усиление административной ответственности за отдельные виды таможенных правонарушений.

Митингующие требовали встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находился на круглом столе. Однако им удалось встретиться с министром финансов Данилюком, который заверил, что рассмотрит предложенный ими законопроект, даст ему оценку и сообщит о выводах.

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