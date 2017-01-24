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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (472) Геращенко Ирина (794) журналистика (2292) ПАСЕ (979) Сущенко (200)

 ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала информацию, что Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, подготовленную украинской стороной о

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: " В ПАСЕ принята резолюция "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе", подготовленная нашим коллегой Владимиром Арьевим. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену.

Жаль, что до меня так и не дошла очередь во время дебатов, хотя я заранее записывалась на них, ибо в своем выступлении планировала говорить именно о пленниках Кремля и гибридной информационной войне, которую РФ ведет против Украины, и против европейской демократии. Важно, что Европарламент, осознавая уровень угрозы, которые стоят перед ЕС, приняли резолюцию противодействия российской пропаганде. Также планировала рассказать о старт общественного вещания в Украине".

Читайте также: За время агрессии РФ на Донбассе погибло 68 детей, 186 - ранены, - Ирина Геращенко

"Из украинской делегации смогла выступить только Елена Сотник, она как раз поднимала вопрос глобальных и общих угроз в контексте информационной гибридной войны, обратила внимание на псевдожурналистские пропагандистские каналы, в частности, Russia Today, которые искажают картину мира.

Поздравляем Володю Арьева с докладом. Требуем от РФ освободить украинских журналистов", - подчеркнула Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев
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Принимает резолюции, признавая противоправные действия )(уйлостана.
И в то же время её президент выступает за возврат преступника в свои ряды.
Нахер Украине тогда это пасе?
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Собственно, как и ООН.

Говорильня-1, Говорильня-2.
Вот НАТО или ЕС - это цели. Эти организации что-то значат.

А пасе, оон - кому они нужны? Зачем тратятся деньги на членство в этих организациях??
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ПАРЄ в Європі залишається органом міжпарламентської співпраці. Україні, не зважаючи на імпотентність не тільки ПАРЄ, але і Європи, потрібно зараз бути членом ПАРЄ.

Оскільки в політичному полі, це одна з небагатьох доступних для України міжнародних площадок, де можна нагадати про наші проблеми і залучитись підтримкою політиків з Європи різного рівня.
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Нажаль, ця резолюція нічого не вартує. Але хоч добре, що пам'ятають про наших політв'язнів.
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Ну как же - представить в качестве "перемогы" на международной арене.
Вместо того, чтоб показать реальную борьбу с коррупцией и делать шаги в направлении ЕС и НАТО, пусть даже там нет консенсуса насчёт принятия Украины, твари у власти кормят народ этими ничего не значащими "перемогамы".
А лошьё начитается и уверует в банду у власти и снова проголосует за этих барыг.
В 26 год подряд.

Таки, каждый народ заслуживает своего правителя..
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Конечно толку мало от этой ПАСЕ, но резолюции ПАСЕ для будущих судов подойдут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены
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