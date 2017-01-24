 ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: " В ПАСЕ принята резолюция "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе", подготовленная нашим коллегой Владимиром Арьевим. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену.
Жаль, что до меня так и не дошла очередь во время дебатов, хотя я заранее записывалась на них, ибо в своем выступлении планировала говорить именно о пленниках Кремля и гибридной информационной войне, которую РФ ведет против Украины, и против европейской демократии. Важно, что Европарламент, осознавая уровень угрозы, которые стоят перед ЕС, приняли резолюцию противодействия российской пропаганде. Также планировала рассказать о старт общественного вещания в Украине".
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"Из украинской делегации смогла выступить только Елена Сотник, она как раз поднимала вопрос глобальных и общих угроз в контексте информационной гибридной войны, обратила внимание на псевдожурналистские пропагандистские каналы, в частности, Russia Today, которые искажают картину мира.
Поздравляем Володю Арьева с докладом. Требуем от РФ освободить украинских журналистов", - подчеркнула Геращенко.
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За время агрессии РФ на Донбассе погибло 68 детей, 186 - ранены, - Ирина Геращенко(15)
ФСБ планирует продлить на 2 месяца арест Сущенко, - Фейгин(2)
Россия не собирается выполнять резолюции ПАСЕ и уходить из Крыма и Донбасса, - Ирина Геращенко(15)
Украинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко(20)
Федералізація - черговий блеф, яким пробують нас налякати(1)
Защита Сущенко будет просить для него домашний арест в консульской гостинице: брат не согласился на предоставление своего жилья(21)
"Согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство РФ обрели почти 170 тыс. граждан Украины", - Ирина Геращенко(44)
И в то же время её президент выступает за возврат преступника в свои ряды.
Нахер Украине тогда это пасе?
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Говорильня-1, Говорильня-2.
Вот НАТО или ЕС - это цели. Эти организации что-то значат.
А пасе, оон - кому они нужны? Зачем тратятся деньги на членство в этих организациях??
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Оскільки в політичному полі, це одна з небагатьох доступних для України міжнародних площадок, де можна нагадати про наші проблеми і залучитись підтримкою політиків з Європи різного рівня.
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Вместо того, чтоб показать реальную борьбу с коррупцией и делать шаги в направлении ЕС и НАТО, пусть даже там нет консенсуса насчёт принятия Украины, твари у власти кормят народ этими ничего не значащими "перемогамы".
А лошьё начитается и уверует в банду у власти и снова проголосует за этих барыг.
В 26 год подряд.
Таки, каждый народ заслуживает своего правителя..
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