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 Политика Украины
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Все про:люстрация (735) Минюст (1020) Петренко Павел (486) Козаченко (49)

 Петренко за возвращение Козаченко на должность главы люстрационного департамента

Руководство Министерства юстиции выступает за возвращение Татьяны Козаченко на должность начальника департамента по вопросам люстрации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом Министр юстиции Павел Петренко сказал в эфире одного из телеканалов.

"Возможно, у Татьяны изменилось решение и она готова вернуться. Мы будем только рады", - сказал он.

По его словам, в таком случае не придется проводить конкурс на должность начальника люстрационного департамента.

Напомним, 21 ноября Татьяна Козаченко сообщила, что уволилась с должности директора департамента Министерства юстиции по вопросам люстрации. Позже министр юстиции Павел Петренко заявил, что на должность врио директора департамента назначена 23-летняя Анна Калынчук. Впоследствии Калынчук пожаловалась на травлю в СМИ и соцсетях из-за своего назначения. А 2 декабря в Минюсте заявили, что отказались назначать Калынчук врио руководителя Департамента по вопросам люстрации из-за "реакции общества".


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Кого бы хотели они видеть в правительстве, это все зрада.
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все эти конкурсы и шоу до одного места. выигрывают или назначают как в анекдоте...

- У вас есть медицинское образование?
- Да, конечно. 126 серий "Интернов"! И семь сезонов "Доктора Хауса"!
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что-то на Цензоре молчок

Во главе ЦРУ встал сторонник «сильного ответа» на российские кибератаки республиканец Майкл Помпео
После того, как две трети сенаторов одобрили кандидатуру протеже Дональда Трампа, к присяге его привел вице-президент Майкл Пенс.
За Помпео высказались представители республиканского большинства и даже часть демократов в Сенате. Все формальности соблюдены и во главе ЦРУ теперь стоит 52-летний выпускник Военной академию в Вест-Пойнте, основатель компании Thayer Aerospace и юрист с докторской степенью Гарварда по праву. В середине ноября Помпео получил предложение от Трампа встать во главе разведуправления и это - несмотря на то, что в ходе республиканских праймериз сам он поддерживал соперника нынешнего президента - сенатора от Флориды Марко Рубио. Трамп тогда сказал - «Помпео был единственным парнем, которого он рассматривал на эту должность». На слушаниях при обсуждении его кандидатуры пару недель назад, Помпео заявил, что, Россия «агрессивно восстанавливает свои позиции» в мире, «вторглась на Украину, угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ». (Цитата по РИА Новости). В комитете Сената по разведке называли Помпео «неподходящим для работы в ЦРУ» из-за того, что он якобы одобряет агрессивные методы, которые могут в корне подорвать права и свободы». Новый директор ЦРУ, сменивший на этом посту Джона Бреннана, плюс ко всему является последовательным критиком заключенной Обамой ядерной сделки с Ираном и был против закрытия тюрьмы Гуантанамо. Посетив ее три года назад, он даже отметил, что некоторые заключенные, объявившие в знак протеста голодовку, «как будто бы даже прибавили в весе».
В комитете Сената по иностранным делам получила одобрение и еще одна кандидатура в администрацию Трампа. На должность госсекретаря верхней палате был рекомендован экс-глава нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон.
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А может они тоже " изменили мнение" ,как Калынчук?
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Да хоть Пиночета сейчас ставь. Все равно обос...ли идею и дело.
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Департамент целый есть-а вот люстрированных нет(((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко за возвращение Козаченко на должность главы люстрационного департамента
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