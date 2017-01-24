 Петренко за возвращение Козаченко на должность главы люстрационного департамента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом Министр юстиции Павел Петренко сказал в эфире одного из телеканалов.
"Возможно, у Татьяны изменилось решение и она готова вернуться. Мы будем только рады", - сказал он.
По его словам, в таком случае не придется проводить конкурс на должность начальника люстрационного департамента.
Напомним, 21 ноября Татьяна Козаченко сообщила, что уволилась с должности директора департамента Министерства юстиции по вопросам люстрации. Позже министр юстиции Павел Петренко заявил, что на должность врио директора департамента назначена 23-летняя Анна Калынчук. Впоследствии Калынчук пожаловалась на травлю в СМИ и соцсетях из-за своего назначения. А 2 декабря в Минюсте заявили, что отказались назначать Калынчук врио руководителя Департамента по вопросам люстрации из-за "реакции общества".
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Во главе ЦРУ встал сторонник «сильного ответа» на российские кибератаки республиканец Майкл Помпео
После того, как две трети сенаторов одобрили кандидатуру протеже Дональда Трампа, к присяге его привел вице-президент Майкл Пенс.
За Помпео высказались представители республиканского большинства и даже часть демократов в Сенате. Все формальности соблюдены и во главе ЦРУ теперь стоит 52-летний выпускник Военной академию в Вест-Пойнте, основатель компании Thayer Aerospace и юрист с докторской степенью Гарварда по праву. В середине ноября Помпео получил предложение от Трампа встать во главе разведуправления и это - несмотря на то, что в ходе республиканских праймериз сам он поддерживал соперника нынешнего президента - сенатора от Флориды Марко Рубио. Трамп тогда сказал - «Помпео был единственным парнем, которого он рассматривал на эту должность». На слушаниях при обсуждении его кандидатуры пару недель назад, Помпео заявил, что, Россия «агрессивно восстанавливает свои позиции» в мире, «вторглась на Украину, угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ». (Цитата по РИА Новости). В комитете Сената по разведке называли Помпео «неподходящим для работы в ЦРУ» из-за того, что он якобы одобряет агрессивные методы, которые могут в корне подорвать права и свободы». Новый директор ЦРУ, сменивший на этом посту Джона Бреннана, плюс ко всему является последовательным критиком заключенной Обамой ядерной сделки с Ираном и был против закрытия тюрьмы Гуантанамо. Посетив ее три года назад, он даже отметил, что некоторые заключенные, объявившие в знак протеста голодовку, «как будто бы даже прибавили в весе».
В комитете Сената по иностранным делам получила одобрение и еще одна кандидатура в администрацию Трампа. На должность госсекретаря верхней палате был рекомендован экс-глава нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекс Тиллерсон.
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