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Все про:электронное декларирование (395) НАПК (184)

 Никакой избирательности при проверках е-деклараций нет, - замглавы НАПК Радецкий

Заместитель главы НАПК Руслан Радецкий заявил, что высказывания некоторых чиновников относительно избирательности при проверках е-деклараций надуманы и никакой избирательности нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина ".

"Я хочу отметить, что никакой избирательности нет. Это надуманность. Ряд политических деятелей используют эту позицию, что где-то у кого-то есть избирательность. Нет никакой избирательности. Ст. 50, если говорить о первом этапе е-декларирования, четко определяет должностных лиц, которые должны были подать и подали электронные декларации. Данные субъекты е-декларирования должны быть проверены, так как это четко указано в законе. В будущем также не будет никакой избирательности. Все обращения, после того, как будут зарегистрированы порядки полной проверки, обращения граждан, которые будут поступать и где будет обоснованность указанных фактов, будут проверяться, независимо от того, какую должность занимает тот или иной субъект декларирования", - рассказал Радецкий.

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первый указ его был - праздник в честь себя. ложной скромностью он не страдает и мне кажется он как павиан петух с красной жопой и рыжей холкой совсем не Наполеон.
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Даже можна сказать, что вообще нехрена нет! Не только избирательности.
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Конечно. Вот Грося за 3-4 года миллионы заработал и сотни квадратных метров недвижимости, а так вообще то честный человек. логика видимо у них такова. Одни правильные, другие правильнее правильных.
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Да там что не деклароция-уголовное дело. Не держите людей за лохов. Сесть должны все начиная с 1991 года. А кто из депутатов умер, тому срока посмертно.
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Alex Gord ‏@g12852

Я В ШОЦІ! 160! депутатів їздило на інавгурацію Трампа. По $200 тис.це 32 000 000! І гниди кажуть що в них мала зарплата! Вішати їх треба

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Когда после обнародования е-деклараций депутатов, НАБУ начнет что-то делать.
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Ну и ? Кого из наших подпольных "Корейко" наказали ? Ну хоть одного, кого ?
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Никакой избирательности при проверках е-деклараций нет, - замглавы НАПК Радецкий, как и толку от ваших грёбнутых шакаладных проверок.
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Толку все равно воруют... Опустили страну ниже плинтуса. Жалко, а потом еще пойдут на пропитание просить у соседей ворогив)))
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Интересно, на ком будет тренироваться Китай своими новыми ракетами?
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Да и никто не самневатси...
Сагласно купленным "билетам" у шакаладноно кассира...)))))
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по теме - все с обеленными кубометрами свалят в Европу, особенно, если жареным будет пахнуть.
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Уже куча народу поехало в Польшу работать...я б РФ поехала б...но специальности нет((
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пісдуй! на кальцевой будіш работать. там діпломи непитають
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Глупая, в рф ужє лєт дєсять сущєствуєт программа пєрєсєлєнія русскоязичних жітєлєй другіх стран. Па два гєктара зємлі дают дажє.
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Яна, ноги роздвигаються? Ну от! А ви кажете, що спеціальності не маєте.
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Ой, хтозна... А раптом вона двійник отої що в спортивному костюмчику ейвоном торгує?
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Та... Любителям "боярышника" буде за КАРАЛЄВУ.
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Та таки ты оттуда и не вылезаешь- закрой крышку паРаши и не подглядывай за НАМИ!!
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У Мене рабів вистачає-самців, треба кацапських самок!!!
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Ніякої вибірковості. Не перевіряємо нікого.
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он прав порошенко и гройсмана точно изба рательно проверять не будут
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"Никакой избирательности при проверках е-деклараций нет, - замглавы НАПК Радецкий..."

Конечно... всі так і подумали, що "нет избирательности", але всі зрозуміли, що є вибірковість.
Интересно, как отделить избирательность от вибірковості? Вопрос? ... Чи запитання?...

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...ніякої "избирательности"
У 1746 році, французький фізик Жан-Антуан Нолле захотів виміряти швидкість струму експериментально.
Він розставив 200 монахів, з'єднаних між собою металевими проводами і дав розряд. Побачивши, що монахи зреагували в одну мить, Нолле вирішив, що швидкість струму - дуже висока.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНикакой избирательности при проверках е-деклараций нет, - замглавы НАПК Радецкий
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