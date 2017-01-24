"Никакой избирательности при проверках е-деклараций нет, - замглавы НАПК Радецкий..."

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина ".
"Я хочу отметить, что никакой избирательности нет. Это надуманность. Ряд политических деятелей используют эту позицию, что где-то у кого-то есть избирательность. Нет никакой избирательности. Ст. 50, если говорить о первом этапе е-декларирования, четко определяет должностных лиц, которые должны были подать и подали электронные декларации. Данные субъекты е-декларирования должны быть проверены, так как это четко указано в законе. В будущем также не будет никакой избирательности. Все обращения, после того, как будут зарегистрированы порядки полной проверки, обращения граждан, которые будут поступать и где будет обоснованность указанных фактов, будут проверяться, независимо от того, какую должность занимает тот или иной субъект декларирования", - рассказал Радецкий.
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@g12852
Я В ШОЦІ! 160! депутатів їздило на інавгурацію Трампа. По $200 тис.це 32 000 000! І гниди кажуть що в них мала зарплата! Вішати їх треба
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Сагласно купленным "билетам" у шакаладноно кассира...)))))
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Конечно... всі так і подумали, що "нет избирательности", але всі зрозуміли, що є вибірковість.
Интересно, как отделить избирательность от вибірковості? Вопрос? ... Чи запитання?...
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У 1746 році, французький фізик Жан-Антуан Нолле захотів виміряти швидкість струму експериментально.
Він розставив 200 монахів, з'єднаних між собою металевими проводами і дав розряд. Побачивши, що монахи зреагували в одну мить, Нолле вирішив, що швидкість струму - дуже висока.
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