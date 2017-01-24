 Суд продолжит подготовительное заседание по делу Ефремова 8 февраля

Как сообщил адвокат Александр Мельников, на заседании во вторник суд отклонили ходатайства стороны защиты об отводе двух из трех членов судейской коллеги и прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
После этого в заседании был объявлен перерыв до 8 февраля.
Как сообщалось, 17 января Старобельский суд продлил А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. А.Мельников указал, что законодательство не дает возможности обжаловать такое решение, принятое в рамках подготовительного заседания.
При этом 27 января Апелляционный суд Киева будет рассматривать жалобу защиты А.Ефремова на предыдущее продление ему Печерским районным судом Киева срока содержания под стражей до 22 января.
Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
186 7
Материалы по теме: Арест Ефремова
Высший спецсуд отказался переносить рассмотрение дела Ефремова из Старобельска в Киев(9)
Старобельский райсуд продлил Ефремову арест до 17 марта(21)
Высший спецсуд рассмотрит территориальную подсудность дела Ефремова 19 января, - адвокат(3)
Судебное заседание по делу Ефремова проходит в закрытом режиме(12)
Никому не нужный Ефремов: за бывших регионалов не готов выступить ни один человек(0)
Экс-нардепа Ефремова доставили в суд Старобельска Луганской области. ФОТО(31)
Суд начнет подготовительное заседание по делу Ефремова 16 января(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить