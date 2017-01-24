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 Политика Украины
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 Суд продолжит подготовительное заседание по делу Ефремова 8 февраля

Старобельский районный суд Луганской области 8 февраля продолжит подготовительное заседание по делу об обвинении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене и других преступлениях.

Как сообщил адвокат Александр Мельников, на заседании во вторник суд отклонили ходатайства стороны защиты об отводе двух из трех членов судейской коллеги и прокурора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Высший спецсуд отказался переносить рассмотрение дела Ефремова из Старобельска в Киев

После этого в заседании был объявлен перерыв до 8 февраля.

Как сообщалось, 17 января Старобельский суд продлил А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. А.Мельников указал, что законодательство не дает возможности обжаловать такое решение, принятое в рамках подготовительного заседания.

При этом 27 января Апелляционный суд Киева будет рассматривать жалобу защиты А.Ефремова на предыдущее продление ему Печерским районным судом Киева срока содержания под стражей до 22 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Ефремова требует допросить Турчинова, Пашинского и Наливайченко, - адвокат Мельников

Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.

Читайте: СБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала".
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За всю свору хомут будет один Ефремов волочь, видимо с Барыгой так и не договорился.
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Пора садить. А то дадут пару лет а потом посчитают год за три и в долгу будем.
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Если бы власть хотела посадить красномордого, то уже бы сидел, а так, держат для запугивания жопаблока и его осколков в Раде, чтобы нужные решения для власти принимали, а то рядом с красномордым пристроят.
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Ефремов - жидкое дерьмо. За все должен ответить.
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Сомневаюсь что при етой власти ето случится. Очень сомневаюсь. Скорее всего идут торги между Барыгами, а пока Ефремка сидит где то в гостиннице и ждет пока все уляжется...
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