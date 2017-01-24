 Петренко о пикете автомобилистов: Это создает проблемы простым людям, а не чиновникам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил в эфире "112 Украина".
"На самом деле дискуссия по поводу того или иного закона, если он регулирует права людей, должна быть в сессионном зале парламента, а не на улице, когда перекрывается движение... Я как гражданин - не сторонник такого рода акций, которые создают проблему не тем, кто должен, условно говоря, принимать какие-то решения, а простым людям", - сказал он.
"Может надо говорить о дискуссии относительно понижения таможенных платежей. Это правильно. Но ставить в неравные условия одних граждан с другими, тем более понятие временной регистрации для чего было придумано в мире. Временный учет и возможность ездить на иностранных номерах предусмотрены для иностранных граждан, которые приехали в Украину для работы или на временное пребывание, для членов их семей, для украинских граждан, которые являются членами семей этих иностранных граждан. Есть специальный режим, который нельзя превращать в то, чтобы уклоняться от уплаты налогов. И хуже всего, ставить в худшие условия своих соотечественников. Эта дискуссия должна происходить в парламенте с привлечением соответствующих специалистов, с привлечением представителей общественности, а не на улице, когда тысячи других автолюбителей не понимают, что происходит, и вспоминают незлым тихим словом тех, кто там стоит и перекрывает дорогу. Причем вспоминают незлым тихим словом и их, и власть, и полицию, и всех, кого угодно", - добавил министр.
Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. По данным полиции, въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано.
Отметим, проектом закона предлагается:
- введение условного частичного освобождения от налогообложения таможенными платежами машин для личного пользования и установление справедливой платы за их временный ввоз на таможенную территорию Украины гражданами-резидентами;
- усиление контроля за транзитным перемещением транспортных средств личного пользования;
- усиление административной ответственности за отдельные виды таможенных правонарушений.
Митингующие требовали встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находился на круглом столе. Однако им удалось встретиться с министром финансов Данилюком, который заверил, что рассмотрит предложенный ими законопроект, даст ему оценку и сообщит о выводах.
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Вот когда все чинуши пересядут на самокаты, тогда и требуй от нас!
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http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
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На то и бюрократы, плллляяя!!!
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Тобі подобається такий лозунг?
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Я говорю те, що мені хочеться сказати!
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..."если" "кто-то" "кое-где" у нас "порой" честно жить не хочет...
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Петренко о пикете автомобилистов: Это создает проблемы простым людям, а не чиновникам---ВОТ СКОРО ЛЮДИ ВАМ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАДУТ С ВЫБОРОМ СТОЛБОВ !!!
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