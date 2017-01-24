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 Политика Украины
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Все про:авто (3968) Минюст (1020) митинг (2684) протест (5225) Петренко Павел (486)

 Петренко о пикете автомобилистов: Это создает проблемы простым людям, а не чиновникам

Митинг автомобилистов в Киеве и на подъездах к нему создает проблемы простым людям, а не чиновникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил в эфире "112 Украина".

"На самом деле дискуссия по поводу того или иного закона, если он регулирует права людей, должна быть в сессионном зале парламента, а не на улице, когда перекрывается движение... Я как гражданин - не сторонник такого рода акций, которые создают проблему не тем, кто должен, условно говоря, принимать какие-то решения, а простым людям", - сказал он.

"Может надо говорить о дискуссии относительно понижения таможенных платежей. Это правильно. Но ставить в неравные условия одних граждан с другими, тем более понятие временной регистрации для чего было придумано в мире. Временный учет и возможность ездить на иностранных номерах предусмотрены для иностранных граждан, которые приехали в Украину для работы или на временное пребывание, для членов их семей, для украинских граждан, которые являются членами семей этих иностранных граждан. Есть специальный режим, который нельзя превращать в то, чтобы уклоняться от уплаты налогов. И хуже всего, ставить в худшие условия своих соотечественников. Эта дискуссия должна происходить в парламенте с привлечением соответствующих специалистов, с привлечением представителей общественности, а не на улице, когда тысячи других автолюбителей не понимают, что происходит, и вспоминают незлым тихим словом тех, кто там стоит и перекрывает дорогу. Причем вспоминают незлым тихим словом и их, и власть, и полицию, и всех, кого угодно", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельцы автомобилей на иностранных номерах будут блокировать въезды в Киев до 21:00, - "Укравтодор"

Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. По данным полиции, въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано.

Отметим, проектом закона предлагается:
- введение условного частичного освобождения от налогообложения таможенными платежами машин для личного пользования и установление справедливой платы за их временный ввоз на таможенную территорию Украины гражданами-резидентами;
- усиление контроля за транзитным перемещением транспортных средств личного пользования;
- усиление административной ответственности за отдельные виды таможенных правонарушений.

Митингующие требовали встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находился на круглом столе. Однако им удалось встретиться с министром финансов Данилюком, который заверил, что рассмотрит предложенный ими законопроект, даст ему оценку и сообщит о выводах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельцы автомобилей на иностранных номерах хотят получить гарантии, что Порошенко не ветирует законопроект №5567, - Парасюк
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Той Петренко такий самий покидьок, як вся шобла, яку люди самі, не розібравшись, привели до влади. Проблема в тому, що на перший погляд їх немає кому замінити. Але то тільки на перший погляд. Цим петренкам проблеми людей не важливі, самих людей вони рахують за бидло, а гроші в них інші. Людина, яка має тисячу доларів в місяць, думає, що вона добре заробляє, але той покидьок має 10 тисяч в день наживаючись на різних схемах. І СБУ та НАЄБУ того не помічають в упор.
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Ти глянь. Заспамили тебе. Не подобається тролям жирного альошкі ця куля.
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А це буде до того, як ми всі замерзнемо чи вже після?
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Тебе , Муртад Хезиев, должно быть очень много платят в нефтекомпании, где ты работаешь. И поэтому ты пасешься на укросайтах. Сдрысни убогий Обхезаный Муртад.
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Столько проблем, сколько ты со своими подельниками из кабмина простым людям создали, ни один пикет создать не сможет.
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Добре, що прибрали. Маю надію, що то було автоматично.
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И вообще! Ты же сам читал его? А почему паспорт не спросил?
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Так читати коментарі потрібно, бо інакше як знати, що в них написано?
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А что он не правильно написал? Что мы скоро на самокатах при такой власти ездить будем? Так это правда! Так что закройся и отстань ЦЕНЗОР блин нашелся!
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Саме це. Бо такої кількості автомобілів ( зауважте - не самокатів), як нині на вулицях мого міста ще ніколи не було. Видно цілими ОСББ на них скидуються.
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Так ты хочешь что бы они покупали подержанные жигули? Или все на самокатах?
Вот когда все чинуши пересядут на самокаты, тогда и требуй от нас!
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Тоді не говоріть, що народ так зубожів, що самокати вскладчину купує.
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Ну ты и тошнотик! Так они же не от багатства на этих машинах ездят. Такие на западе за 3 тысячи купить можно. А барыги хотят им еще 3 дома добавить. (Это минимум).
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А при чому тут це? Я теж вважаю так зване розмитнення здирництвом і вважаю, що його потрібно відміняти. Але це не робить висер того муртаза про купівлю самокатів в складчину більш правдивим.
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сегодня ехала в Киев, на кп по Житомирской трассе проезд нормальный, чуть тянучка- фигня. предложила ребятам спалить ВР, надеюсь послушают
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я практичная! нафига палить шины без толку, надо с пользой
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я не теряю надежду блеснуть кулинарными талантоми- пирожки поминальные....ты тоже в теме, надеюсь помнишь
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А я каждый день езжу по Борщаговке и окружной, проезд не нормальный. Яма на яме и тянучка от того что автомобили ети ямы объезжают как на танковом полигоне и через каждые 500 метров стоят машины посреди дороги и бортируюют колеса которые на етих ямах поотваливались.
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пЯтренка про акцию, а не о качестве дорог... окружная как после бомбежки, но кусочек то сделали! мааааленький
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Тема о том кто больше мешает автомобилистам. А о том кусочке который якобы сделали так ето только посмеяться.... всю осень делали километр дороги, всю осень пробки были страшные из-за етого, о качестве сделанного лучше даже не говорить.
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Прюветт, Колумб!!! А Я то думал шо ты то помер полтыщи лет тому то взад!!!!
На то и бюрократы, плллляяя!!!
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Петренко , вы попали в кабмин благодаря Майдану . Он вам не мешал? А сколько автобусов западенских подвозили людей, шины, продукты? А некоторые авобусы титушки сожгли и разгромили. Это бусики СТОИЛИ ДЕНЕГ простым людям. Из пригоняли из ЕС, переоборудовали, доводили до ума. Что Вы сделали для простых людей поддержавших Майдан? Усложнили ввоз бусиков. А для многих украинцев( особенно западенцев) такие бусики- кормильцы семьи. ЛУЧШЕ БЫ УЖЕ МОЛЧАЛ. Я была о нем лучшего мнения.
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Что касается пиара то Парасюку до Барыги , как до Киева рачки.
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А что это вы про "героический подвиг" Барыги сегодня как то забыли????? Или это был не пиар ?
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Кожному українцю по машині... безкоштовній!

Тобі подобається такий лозунг?
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Зачем бэзкаштовний? Доступний як у европи, якщо тоби блыжчэ рашка або билорусь то тэ самэ йолуп.
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сажко чого ты на кожэн мий допыс дэ я маркэрую тэбэ до болю знайомым усим присутним, ты жалиешся админу и його (мий допыс) затырають? Ты ж не в рашци, в Украийини нэмае "закона о забвении." ёпта.
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Та воно мені потрібно як бані гудок! Щезни!
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пэвно потрибнэ. Тримай знимок з сатанынськойи церквы с бисовськымы иконамы.))) Самого главного вашого.

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Категорически нет. В каждой нации, есть поднация-алканавты, планокуры, наркоты. Так же еще люди болеют(тема мажора кривошеева) в его случае-придуманная) Так что глупо-всем авто.
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Треба це сказати Парасюку та сьогоднішнім пікетникам. Не мені.
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Мені цікава твоя точка зору-вона неординарна.
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Ти ще скажи , що він на сцені Майдану- піарився!
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Нащо мені говорити те, що тобі хочеться почути?
Я говорю те, що мені хочеться сказати!
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Я могу сказать что ето правительство больше сделало неудобств украинскому народу чем пользы.
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Слушал этого козла. Во истину точку зрения определяет место сидения.
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У майдановцев был шанс "люстрировать" Васадзе. Этот черт попался им в лапы. Зря не воспользовались случаем. Во второй раз эту ошибку не повторят.
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главное привлекает внимание. и если АССОЦИАЦИЯ не пустой пряник или красная морковка, тогда вообще никаких пошлин, вези пожалуйста.
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..."может" "надо" "говорить" о "дискуссии" относительно понижения таможенных платежей. Источник: http://censor.net.ua/n424733

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..."если" "кто-то" "кое-где" у нас "порой" честно жить не хочет...
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Вся эта пизд@братия в АП и ВР шикует за наши бабулесы !!,и твари бля@ские НИХЕРА не делают для улучшения жизни народа !
Петренко о пикете автомобилистов: Это создает проблемы простым людям, а не чиновникам---ВОТ СКОРО ЛЮДИ ВАМ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАДУТ С ВЫБОРОМ СТОЛБОВ !!!
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Петренко намекает, что шины нужно переносить по кабмин и ВР, а то и под виллы депутатов и министров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко о пикете автомобилистов: Это создает проблемы простым людям, а не чиновникам
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