 Законопроект о временном ввозе авто в Украину пройдет экспертизу Минфина, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Будем разбираться с этим вопросом", - сказал глава Минфина Александр Данилюк журналистам, комментируя итоги прошедшей во вторник короткой встречи с авторами законопроекта народными депутатами Владимиром Парасюком и Юрием Деревянко, поддерживающими протестные акции украинских владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.
"Данилюк нас заверил, что проблему надо решать, что сегодня он посмотрит норму закона и даст свою оценку", - подтвердил эту информацию Парасюк. Он отметил, что такая экспертиза необходима, чтобы минимизировать риск вето на этот закон.
По мнению депутата, принятие этого документа ликвидирует большую коррупцию на границе, уберет очереди на границе, пополнит госбюджет, а также станет первым шагом по внедрению в Украине свободного автомобильного рынка.
Как сообщалось, законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)" был зарегистрирован в Верховной Раде 21 декабря 2016 года В.Парасюком, Ю.Деревянко (внефракционные), Р.Горватом (фракция БПП) и еще не менее 60 народными депутатами.
Авторы предлагают разрешить владельцам транспортных средств (легковых автомобилей, грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн) возрастом старше семи лет их временный ввоз (сроком на год) для частного использования под письменное обязательство обратного вывоза с уплатой за каждый полный или неполный календарный месяц заявленного срока пребывания на таможенной территории Украины ежемесячно 0,5% суммы таможенных платежей, которые применялись бы при выпуске автомобиля в свободное обращение. В то же время согласно "Заключительным положениям" законопроекта, в 2017 году эти отчисления составят 0,2%, в 2018 году - 0,3%, а на 0,5% выйдут только в 2019 году.
Сбор предлагается уплачивать во время пропуска авто через зону таможенного контроля на границе, но в дальнейшем срок временного ввоза можно будет продлить на срок до 60 суток без пересечений госграницы с внесением соответствующей суммы. Один человек сможет "временно ввезти" один автомобиль, но допускается возможность продлевать временный ввоз раз в год.
Законопроектом предлагается заменить в Таможенном кодексе понятие "ввоз" с целью транзита автомобилей (в настоящее время - сроком до 5 дней) термином "перемещение" с сохранением условия внесения залога в размере стоимости полной растаможки.
Напомним, утром 24 января владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. Позже часть автомобилистов переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.
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а вот вам пример того , что ЛОЖИЛИ ОНИ НА СТРАНУ И НАСЕЛЕНИЕ и на общественное мнение
http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
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мариупольская вата неисправима "хохлы стреляли". суки. чтоб вы сдохли
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васадзе також на лайносі їздить?
а нас заставляє....
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Так...
у нас - так.
Разве звериный оскал "тамагочи Таврии" - хуже BMW - шного оскала? Ничем не хуже! Это 100%!!!!
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