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 Политика Украины
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Все про:авто (3968) законопроект (1733) Минфин (1069) ввоз (16) Данилюк Александр (130) машина (5)

 Законопроект о временном ввозе авто в Украину пройдет экспертизу Минфина, - Данилюк

Министерство финансов Украины изучит конфликтную ситуацию с временным ввозом автомобилей в страну и проведет экспертизу законопроекта, предлагаемого группой народных депутатов для его урегулирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Владельцы автомобилей на иностранных номерах будут блокировать въезды в Киев до 21:00, - "Укравтодор"

"Будем разбираться с этим вопросом", - сказал глава Минфина Александр Данилюк журналистам, комментируя итоги прошедшей во вторник короткой встречи с авторами законопроекта народными депутатами Владимиром Парасюком и Юрием Деревянко, поддерживающими протестные акции украинских владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

"Данилюк нас заверил, что проблему надо решать, что сегодня он посмотрит норму закона и даст свою оценку", - подтвердил эту информацию Парасюк. Он отметил, что такая экспертиза необходима, чтобы минимизировать риск вето на этот закон.

По мнению депутата, принятие этого документа ликвидирует большую коррупцию на границе, уберет очереди на границе, пополнит госбюджет, а также станет первым шагом по внедрению в Украине свободного автомобильного рынка.

Как сообщалось, законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)" был зарегистрирован в Верховной Раде 21 декабря 2016 года В.Парасюком, Ю.Деревянко (внефракционные), Р.Горватом (фракция БПП) и еще не менее 60 народными депутатами.

Авторы предлагают разрешить владельцам транспортных средств (легковых автомобилей, грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн) возрастом старше семи лет их временный ввоз (сроком на год) для частного использования под письменное обязательство обратного вывоза с уплатой за каждый полный или неполный календарный месяц заявленного срока пребывания на таможенной территории Украины ежемесячно 0,5% суммы таможенных платежей, которые применялись бы при выпуске автомобиля в свободное обращение. В то же время согласно "Заключительным положениям" законопроекта, в 2017 году эти отчисления составят 0,2%, в 2018 году - 0,3%, а на 0,5% выйдут только в 2019 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельцы автомобилей на иностранных номерах хотят получить гарантии, что Порошенко не ветирует законопроект №5567, - Парасюк

Сбор предлагается уплачивать во время пропуска авто через зону таможенного контроля на границе, но в дальнейшем срок временного ввоза можно будет продлить на срок до 60 суток без пересечений госграницы с внесением соответствующей суммы. Один человек сможет "временно ввезти" один автомобиль, но допускается возможность продлевать временный ввоз раз в год.

Законопроектом предлагается заменить в Таможенном кодексе понятие "ввоз" с целью транзита автомобилей (в настоящее время - сроком до 5 дней) термином "перемещение" с сохранением условия внесения залога в размере стоимости полной растаможки.

Напомним, утром 24 января владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. Позже часть автомобилистов переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.
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Завтра они запалят шины чтобы авто с синими номерами пропускали так как синие мигалки.
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А тебе что? Ты сиди на диване и чай пей. Даже разрешается всех кто чего-то добивается поругать.
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а мне то что если меня такой бахнет, как искать потом владельца, у таможенников спрашивать или
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Ви маєте на увазі скоїть ДТП? Бо Ваше: "мєня такой бахнєт", можна розуміти, знаєте, по різному. Вони їздять і зараз. Відтак ризик не змінюється.
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можно предсказать , что пока васадзе-порохо и ко тазы будут производится . а их чудотворцы сидеть в верхах...догадайтесь сами какая будет оценка закона :D
а вот вам пример того , что ЛОЖИЛИ ОНИ НА СТРАНУ И НАСЕЛЕНИЕ и на общественное мнение
http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
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Минфин завернёт, так как ему главное как по больше ободрать.
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и более того, знать не хочу мне не в рашке жить, а в Украине.
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Тогда простой пример. в РФ продано более 1,5 млн авто ( новых) в Германии более 3. Угадайте сколько в Украине?
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Значит под окнами Минфина нужно будет зажечь столько шин, чтобы завернулся Минфин
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Какой-то маразм. Дать просто ввозить раз в 5-7 лет одну машину на человека без растаможки.
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пусть перекупы бастуют. А закон будет только для перекупов или для всех? Не хочешь пользоваться услугами перекупов - едешь и покупаешь сам.
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каждый раз, когда ввозится машина без растаможки, где-то в англии плачет ребенок президента - ему не купили новый бентли
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Мариуполь 24.01.15
мариупольская вата неисправима "хохлы стреляли". суки. чтоб вы сдохли
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на самом деле вот что интересно - по льготному тарифу за несколько сот евро можно растаможить авто не старше 7 лет. эти хитросделанные покупают авто старше и хотят на тех же условиях его растамаживать. с каких делов?
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Всем купить таврии ,аниженовые не то шо 20 летний опель
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нет больше таврий новых... давно. Как и нет ЛуАЗов (Волынянок)
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Фу , как непатриотично ,таврия как и богдан лучшие (атопутинападьот)
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Таврия была достаточно хорошей для своей цены за новую машину. Если память не изменяет - последние года продавалась примерно за 4,5 тысяч долларов. Мотор был уже отличный, кстате сейчас он стоит на Сенсах. Коробка - более-менее. Экономная, вместительная. Варианты пикапов. Отличные коммерческие автомобили. К тому же практически на 100 отечественного производства. (ну пусть 90-95). Волынянка тоже была достаточно уникальным автомобилем. Факт в том что их с производства сняли, запустили схемы по "лицензии". Цена уже 10к и выше. Аналога Волынянки так и нет.
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Ну хорошо, я согласен, что Богдан не лучший вариант. Назовите ему альтернативу. Кого на его место? ©
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Альтернативу выбирает всегда рынок и его потребности . Европейский ..хлам.. типа рексов и спринтеров не разваливаються на ходу как богданы эталоны и прочее гуаноКусочек 145 в Одессе
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Та я понимаю. То ж шутка, наподобие Пецы-безальтернативца.
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Надо создавать всем одинаковые условия, а не давать преференци то одним то другим.
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Хитросделанные продают китайский и парашинский хлам по заоблачным ценам!! Все кто против стоимости машин по европейским ценам просто тупые шлюхи стецька
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Все будем ездить на литовских и словацких номерах, класс!
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Езди на таврии на украинских , ибо на большее можно только украсть при нашем таможенном сборе
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так логично требовать снижение сбора, а не легализацию левых
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та мабуть....
васадзе також на лайносі їздить?
а нас заставляє....
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Почему не сделать рассрочку платежа по таможенным сборам к примеру на 3 года и пусть ездят люди а потом на разборку
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у нас самые дорогие тачки в европе, штатах и дороже чем в раше и бульбашей из-за непомерных и неразумных налогов и коррупции......так получается , что ВСЕ АМЕРИКАНЦЫ_ЕВРОПЕЙЦЫ_И ДРУГИЕ НАРОДЫ ХИТРОЖОПЫЕ???
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Хитрожопые это те кто думают и дальше такие пошлины драть.
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эта проблематика созданная именно неадекватными пошлинами.
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С РУЛЯ власти давно пора снимать отпечатки пальцев....
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Смотрю ..пусть говорят.. Тема-..боярышник.. для интилигентав. Су, на улицах алкоматы стоят... ))))))))))))
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Угадай, куда сбежал виновник сего торжества?)) В самое кубло к ненавистным жидам-Израиль)))
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Диверсанты жидовские))))))))) Подрывают культуру пития в расеи)))))))))
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Честно говоря и почитал и новости посмотрел, так и не понял сути проблемы. Понял только одно, авто Б\у из Ес вытеснит новый российский хлам, и это кому то не нравится, и при чем сильно.
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каждый раз, когда ввозится машина без растаможки, где-то в англии плачет ребенок президента - ему в этом году не купили новый бентли
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Ворос об аута - сложный и до не вероятности - бабловый. У них?


Так...


у нас - так.
Разве звериный оскал "тамагочи Таврии" - хуже BMW - шного оскала? Ничем не хуже! Это 100%!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о временном ввозе авто в Украину пройдет экспертизу Минфина, - Данилюк
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