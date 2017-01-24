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 Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1101) переименования (387)

 Киевсовет готовит новые переименования столичных бульваров и улиц

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "О переименовывании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнения названий и возвращения исторического названия в городе Киеве".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Отмечается, что в соответствии с проектом решения, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка и изменения касаются только написания имен собственных: ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н); ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н); проул. Кустанайский - проул. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также читайте: Минобразования просит вузы в кратчайшие сроки привести свои названия в соответствие с законом о декоммунизации

Кроме того, предлагается вернуть проул. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - проул. Воздвиженский.

Предусматривается также переименовывание следующих проспекта, бульваров, улиц и переулков Киева:

- бул. Дружбы Народов - на бул. Николая Михновского (Печерский р-н);

- бул. Михаила Кольцова - на бул. Николая Руденко (Святошинский р-н);

- ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

- ул. Генерала Наумова - на ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);

- ул. Маршала Тимошенко - на ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

- ул. Московская - на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

- ул. Новороссийская - на ул. Опришковская (Днепровский р-н);

- ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

- ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

- ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

- вул.Семашко - на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

- ул. Тропинина - на ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);

- проул. Делегатский - на проул. Федоровский (Шевченковский р-н);

- проул. Михаила Реута - на проул. Памвы Берынды (Печерский р-н);

- просп. Героев Сталинграда - на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).

Соответствующие переименовывания должна утвердить еще Киеврада на пленарном заседании.

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20 січня цей мужеложець купив собі хату в Козині за 13 мільйонів гривень
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Блин, ну переименовывать нужно да. Но не в такие-же фамилии, высосанными из Викапедии. Таким людям можно табличку на доме в селе, где они родились, но на кой чёрт называть ими улицы, никак с ними не связанные..
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Ну и какое отношение Ивасюк имеет к Оболони в Киеве?
Ну писал он песенки нейтральные для Софии Ротару. Но как людям жить на улице названой в честь психа-самоубийцы?
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Очень важно и актуально.Особенно в это время когда денег катастрофически не хватает.Очередное отвлечение планктона от реального мира.
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Ну почему сразу не переименовать ?
Ну на хрена по четыре раза в год переименовывать и вносить сумятицу в адресах ?
Дебилы !
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А Раиса Окипная и Иван Кудря которые взорвали половину Киева так и будут увековечены??????
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Меня кое кто рассказывал историю Кудри и спрашивал про музей (у меня родственники живут на этой улице).
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Щоразу у темі перейменувань згадую кудрю-"реставратора" (так його називали архітектори, які щабудовували у повоєнні роки центр Києва).
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С 1946 года Паулюс жил на даче в Томилине под Москвой как «личный гость» Сталина. Паулюса окружили вниманием, охраной и заботой. У него был личный врач, свой повар и адьютант. Фельдмаршал, несмотря на оказанную ему честь, продолжал рваться на родину, но личным распоряжением Сталина выезд ему был запрещен. Паулюс для Сталина был ценным личным трофеем. Потерять его "вождь народов" никак не мог. Кроме того, отпускать фельдмаршала было небезопасно для него самого: в Германии отношение к нему было, мягко скажем, недоброжелательное, а смерть Паулюса могла бы серьезно ударить по репутации СССР. В 1947 году Паулюс два месяца лечился в санатории в Крыму,

23 октября 1953 года, после смерти Сталина, Паулюс покинул Москву. Перед отъездом он сделал заявление: «Я пришёл к вам как враг, но покидаю как друг».

читал лекции в Выс­шей школе народной полиции ГДР. Отрабатывая благостное к себе отношение, в интервью он критиковал Западную Германию, хвалил социалистический строй и любил повторять, что "Россию не победить никому". С ноября 1956 года Паулюс не выходил из дома, врачи ему поставили диагноз «склероз голов­ного мозга», у фельдмаршала парализовало левую половину тела. 1 февраля 1957
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На проул. Памвы Берынды боюсь не приживется.
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Увеличил, уменьшил, имперская темка. Русней от вас ляксей иваныч нясет за версту)
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Патриоты историей не интересуются. Кстати ,говорят скоро госдеп из архивов какие то интересные факты про еврея стефана бандеру и оун выложит на всеобщее обозрение,проливающие свет на очень многие события давно минувших дней.Интересно будет почитать
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это ничего не изменит. пусть смотрят за своими героями, а мы за своими. в мировые мы никого не тулим, как вата, своего плешивого сифилитика.
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Суворов еще той сволочью был.. раненых бойцов бросал, поэтому его армия отличалась мобильностью, за счет чего и был перевес. Активно выступал за рабство. Чего стоят только истории, как он подыскивал в Украине девочек 13-14 лет в местах, где останавливались его солдаты..
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Подскажи в каких источниках этот факт можно прочитать про него.А то везде только хорошее пишут разные биографы,такого не встречал.
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СУВОРОВ-РАБОТОРГОВЕЦ
1800 год. Непобедимый 70-летний граф Александр Васильевич Суворов, возведенный позднее церковью в ранг святого, за несколько месяцев до своей смерти писал из своего имения в Кобрине (сейчас Брестская область Беларуси) в Житомир некоему капитану Василию Верещинскому, вероятно, одному из своих бывших подчиненных:
"Ты уж там, Вася, подсоби мне, старику, немного. Ребята дворовые у меня выросли, женить их надобно, а девок-то и нет. Слыхал я, у тебя там в околотках девок с избытком, ребят в рекруты забрали, а плодиться им надобно. Ты уж поспособствуй, прикупи мне девок там у себя, да чтоб не старше 14 годков были да ладные. А я в долгу не останусь, если тебе какой товар надобен будет, только дай весть и не стесняйся старика просить о чем желаешь".
Несмотря на ранг святого, как видим, Суворов не отличался особым человеколюбием, а к крепостным людям относился как к инвентарю или породистым собакам, которым ищут друга-подругу "для вязки". Удивляться, наверное, в случае с Суворовым не стоит: не таким он и святым был при жизни, хотя непобедимый полководец на самом деле не проиграл ни одного сражения просто потому, что всегда нападал первым. Тактика Суворова была простой: молниеносный марш-бросок на пределе человеческих возможностей и внезапный удар в момент, когда противник этого не ожидает. И малоизвестный факт: "святой" Суворов никогда не подбирал своих раненых, всегда оставляя "чудо-богатырей" умирать от ран на полях сражений или при марш-броске. http://www.exo.net.ua/arkhiv/7486-2015-01-05-08-26-42
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эти персонажи ложили на Украину большой и толстый как и ты по всей видимости. ничего они для Украины не оставляли и не завоевывали. они это делали для московской языческой империи. тогда еще частично православной.
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Это ж в каком году Суворов увеличил территорию Украины на 20% ? Или это где-то в параллельной реальности?
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Ну, хотя бы. 1782 г. Около крепости Кременчик Суворов полностью разбил ногайские войска, вследствие чего большинство мурз выразили покорность Суворову и признали присоединение Крыма и ногайских земель к России. Но если не считать Крым украинским?? То меньше.
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Так ведь Украины не было в 1782 году - как Суворов мог тогда Крым к Украине присоединять?
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ногайская орда это Херсонщина и часть Запорожской области. Знаешь где был Ногайск? К тому же Суворов подло разбил запорожское войско...Суворов это враг Украины.
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тн ногайские войска . это жители херсонщины и они в отличие от руцького войска были правильными славянами по крови( в массе ) . а не угро -фины с востока
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Суворов бездарь . который был хорош в подавлении крестьянских бунтов . да в совокуплении 14 летних своих крепостных .. А Кутузов не выиграл ни одного сражения . но лихо разворовывал оборонную казну . за что и нажил 5000 рабов и педофил он кстати.
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ул. правды. ул. справедливости. ул. счастья. ул. трезвости. ул. благоразумия. ул.человеческая. ул добра. ул.чести. ул матери. ул. надежды. ул.веры и любви. и т.д.
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ул надежды у меня ассоциируется с коварным предательством)) А все остальнное приемлимо.
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Класна ідея! Дорогу до аераційних споруд у Бортничах, звідки йде постійний сморід, слід назвати "вулицею дохлих беркутів".
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Оросительную или коллекторную мож в хазиева переименовать?
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Не знаю хто такий хазієв. Я у Бортничах знаю лише вулицю "1 травня" де СТО Хюндай-КІА. До речі, ця "1 травня" зажди вискакувала першою в "Навітелі", якщо вмикав дівайс на території Києва. А на просілках іноді серед поля раптом висвічувалися якісь таємничі "вул. Абая" і "вул. Лазо". Після перепрошивки зникли.
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А у меня вопрос. Украинцы проголосовали за переименования аэропорта Борисполь В аэропорт имени Мазепы. А сотрудники ГОСУДАРСТВЕННОГО аэропорта проголосовали против.
И ТИШИНА. Это как понимать? Значит сотрудники получают зарплаты из налогов украинцев и делают что хотят? Или это сепаратизм?
Мне , лично, очень нравится название имени Мазепы. И мородорцы от злости язву получат.
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Мазепа для Украины и Киева сделал очень много. К тому же он родовитый запорожский казак.
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Сотрудникам плевать на название аэропорта. Как сказало им начальство - так они и проголосовали.
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Мазепа было бы супер . но Поросяте он не к радости
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Блин, ну переименовывать нужно да. Но не в такие-же фамилии, высосанными из Викапедии. Таким людям можно табличку на доме в селе, где они родились, но на кой чёрт называть ими улицы, никак с ними не связанные..
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет готовит новые переименования столичных бульваров и улиц
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