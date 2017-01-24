 Киевсовет готовит новые переименования столичных бульваров и улиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киеврады.
Отмечается, что в соответствии с проектом решения, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка и изменения касаются только написания имен собственных: ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н); ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н); проул. Кустанайский - проул. Костанайский (Голосеевский р-н).
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Кроме того, предлагается вернуть проул. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - проул. Воздвиженский.
Предусматривается также переименовывание следующих проспекта, бульваров, улиц и переулков Киева:
- бул. Дружбы Народов - на бул. Николая Михновского (Печерский р-н);
- бул. Михаила Кольцова - на бул. Николая Руденко (Святошинский р-н);
- ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
- ул. Генерала Наумова - на ул. Людмилы Фои (Святошинский р-н);
- ул. Маршала Тимошенко - на ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);
- ул. Московская - на ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);
- ул. Новороссийская - на ул. Опришковская (Днепровский р-н);
- ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);
- ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);
- ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);
- вул.Семашко - на ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);
- ул. Тропинина - на ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);
- проул. Делегатский - на проул. Федоровский (Шевченковский р-н);
- проул. Михаила Реута - на проул. Памвы Берынды (Печерский р-н);
- просп. Героев Сталинграда - на просп. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).
Соответствующие переименовывания должна утвердить еще Киеврада на пленарном заседании.
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Ну писал он песенки нейтральные для Софии Ротару. Но как людям жить на улице названой в честь психа-самоубийцы?
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Ну на хрена по четыре раза в год переименовывать и вносить сумятицу в адресах ?
Дебилы !
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23 октября 1953 года, после смерти Сталина, Паулюс покинул Москву. Перед отъездом он сделал заявление: «Я пришёл к вам как враг, но покидаю как друг».
читал лекции в Высшей школе народной полиции ГДР. Отрабатывая благостное к себе отношение, в интервью он критиковал Западную Германию, хвалил социалистический строй и любил повторять, что "Россию не победить никому". С ноября 1956 года Паулюс не выходил из дома, врачи ему поставили диагноз «склероз головного мозга», у фельдмаршала парализовало левую половину тела. 1 февраля 1957
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1800 год. Непобедимый 70-летний граф Александр Васильевич Суворов, возведенный позднее церковью в ранг святого, за несколько месяцев до своей смерти писал из своего имения в Кобрине (сейчас Брестская область Беларуси) в Житомир некоему капитану Василию Верещинскому, вероятно, одному из своих бывших подчиненных:
"Ты уж там, Вася, подсоби мне, старику, немного. Ребята дворовые у меня выросли, женить их надобно, а девок-то и нет. Слыхал я, у тебя там в околотках девок с избытком, ребят в рекруты забрали, а плодиться им надобно. Ты уж поспособствуй, прикупи мне девок там у себя, да чтоб не старше 14 годков были да ладные. А я в долгу не останусь, если тебе какой товар надобен будет, только дай весть и не стесняйся старика просить о чем желаешь".
Несмотря на ранг святого, как видим, Суворов не отличался особым человеколюбием, а к крепостным людям относился как к инвентарю или породистым собакам, которым ищут друга-подругу "для вязки". Удивляться, наверное, в случае с Суворовым не стоит: не таким он и святым был при жизни, хотя непобедимый полководец на самом деле не проиграл ни одного сражения просто потому, что всегда нападал первым. Тактика Суворова была простой: молниеносный марш-бросок на пределе человеческих возможностей и внезапный удар в момент, когда противник этого не ожидает. И малоизвестный факт: "святой" Суворов никогда не подбирал своих раненых, всегда оставляя "чудо-богатырей" умирать от ран на полях сражений или при марш-броске. http://www.exo.net.ua/arkhiv/7486-2015-01-05-08-26-42
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И ТИШИНА. Это как понимать? Значит сотрудники получают зарплаты из налогов украинцев и делают что хотят? Или это сепаратизм?
Мне , лично, очень нравится название имени Мазепы. И мородорцы от злости язву получат.
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