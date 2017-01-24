 Если Церцвадзе передадут России, "Грузинский легион" покинет Украину в знак протеста, - Мамулашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Если бойца Гию Церцвадзе передадут Росии, Грузинский Легион покинет Украину в знак протеста!" - написал он.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Бойцы "Грузинского легиона" подписали контракты и стали частью 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" в мае 2016 года.
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Андрей Александров20 січня о 20:27 · Слева Чикатило, справа Пашинский - не перепутайте !...
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Об этом заявил замкомандира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили,
"Мы постепенно продвигаемся вперед. Я уже третий год в Украине и вижу, что теперь украинская армия на высоте. Это не только мое желание. Если так все будет продолжаться и если будет точно такой же настрой, который мы помогаем поднять, то думаю, что в этом году все закончится. Конечно, победа будет за нами", - сказал Кеделашвили.
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Приезжайте на Майдан-3.
PS Спасибо
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Чую свист порохоботів - як я смію плутати далеке минуле із до болю близьким ліпецьким сьогоденням. Але я не про конфетки, а про скурвих синів.
Чий він, наш найсолодший із байстрюків? Не наш.
http://intvua.com/news/article/1484649113-vasil-baziv-skurvi-sini-natsiyi.html
...
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