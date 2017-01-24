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 Если Церцвадзе передадут России, "Грузинский легион" покинет Украину в знак протеста, - Мамулашвили

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили призвал украинские власти не выдавать России гражданина Грузии Гию Церцвадзе, который добровольцем принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Если бойца Гию Церцвадзе передадут Росии, Грузинский Легион покинет Украину в знак протеста!" - написал он.

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

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В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.

Бойцы "Грузинского легиона" подписали контракты и стали частью 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" в мае 2016 года.
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Мда, медиціна тут безсила, паранойя невиліковна хвороба ,а маячня "Русского мира" поготів ))))
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Это так Порося мстит легиону . за Мишу Саакашвили . Ну не чмо ?
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Да он всем мстит. Он мстит за то что ему помешали поделить Украину между им и кремлем. была договоренность что Педра забирает правобережну часть Украины а рыги всю левобережну. Можешь посмотреть на карту кто меры городов с той и другой партии. За три года он посадил уже сотни патриотов под любыми предлогами.
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Ну вот вам и ягодки. Сколько еще нужно чтобы все поняли кто ети Барыги у власти? Уже дожили что выдают воевавших за Украину.
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говорят на него кацапы тоже дело завели, так может этого примут?
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Ну что, рыгочоколадники, что скажите? Как ваш Барыга уже арестовал и посадил сотни патриотов Украины, ему мало, он теперь их выдает еще и окупантам.
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мелочное, злопамятное, мстительное, оно того и добивается, ему тут добровольцы, а еще и из Грузии, только лишний головняк...
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Если украинская армия продолжит действовать в том же духе, то Украина одержит победу в войне на Донбассе уже в 2017 году.

Об этом заявил замкомандира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили,

"Мы постепенно продвигаемся вперед. Я уже третий год в Украине и вижу, что теперь украинская армия на высоте. Это не только мое желание. Если так все будет продолжаться и если будет точно такой же настрой, который мы помогаем поднять, то думаю, что в этом году все закончится. Конечно, победа будет за нами", - сказал Кеделашвили.
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А что вы, грузины, хотели от барыг? ничего личного, просто гешефт.
Приезжайте на Майдан-3.
PS Спасибо
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Через несколько лет историки будут ломать голову что это было дурость или ничем не прикрытое предательство. Чтобы агрессору который цинично расстреливал наших парней под Иловайском,Дебальцево, жаживо хоронил защитников ДАП под завалами, сбивал гражданские самолеты, рассылал по заполярным зонам патриотов Украины, чтобы с этой мразью которая никак не может нажраться украинской крови вели разговоры о выдаче бойца который защищает Украину. Даже если он совершил преступление в ордынском серпентарии ОН УЖЕ КАК В ШТРАФБАТЕ ИСКУПИЛ СВОЮ ВИНУ. Это только зажравшиеся судьи могут рассматривать требования агрессора о выдачи бойца который защищает суверенитет Украины. А вообще суду следовало бы в первую очередь рассмотреть вопрос о выдаче Кролика, он ведь тоже, что то там Чечне натворил, а прицепом к нему рашка могла бы обвинить в преступлениях на своей территории еще с сотню народных избранников, а народ подскажет кого можно удостоить"чести" отправиться на поиски якутских алмазов.
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...Уявіть собі, що у розпалі кривавих боїв під Сталінградом стало відомо, що товариш Сталін має карамельну фабрику у Дюссельдорфі. Що би йому сказали товариші по партії на політбюро? Виключили би із партії і вигнали з роботи, а відтак посадили.Цього не сталося б, бо садив він їх, а не вони його. Може, запропонували би передати кондитерку товаришу Ернсту Тельману? І коли ця програма партії не пройшла б у силу того, що німецькі комуністи давно почивають на лаврах у Бухенвальді, звеліли би товаришу Берії послати товариша Штірліца очолити ліпецьку, вибачте, дюссельдорфську кофейню і довести її до бісової матері банкрутства на зло третьому рейху.
Чую свист порохоботів - як я смію плутати далеке минуле із до болю близьким ліпецьким сьогоденням. Але я не про конфетки, а про скурвих синів.
Чий він, наш найсолодший із байстрюків? Не наш.
http://intvua.com/news/article/1484649113-vasil-baziv-skurvi-sini-natsiyi.html

...
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Пеце надо с куйлом за липецкую фабрику решать...так что выдаст...
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Может петиция в 50 тысяч подписей поможет дать им гражданство? Нельзя допустить беспредел со стороны властей.
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Забил Пеця на пециции. Он и первую набравшую троекратный счёт отверг.
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А ведь же с самого начала говорили, что если Офшорный не признает войну и не введет военное положение то все добровольцы и волонтеры будут вне закона и осуждены. Вот вам теперь кушайте. И защищай после етого страну. даже касабы такого не творят, еще ни одного своего не выдали.
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Грузины помощь Украине, но загроза порошенко. Поэтому уход лигиона только обрадует барыгу. А то последние события на фронте порошенко напрягают. Вдруг украинская армия начнет сама воевать без руководства. Так и война закончится. И барыги на войне перестанут наживатся.
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Всё прекрасно. Только зачем этот чел в центр Киева с пистолетами попёрся?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Церцвадзе передадут России, "Грузинский легион" покинет Украину в знак протеста, - Мамулашвили
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