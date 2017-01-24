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 Политика Украины
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Все про:ВСЮ (299) судья (1671) увольнение (1335) Высший совет правосудия (11)

 Высший совет правосудия уволил 10 судей

На заседании во вторник, 24 января, Высший совет правосудия освободил от должностей 10 судей по общим обстоятельствам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, 8 судей уволены в связи с подачей ими заявлений об отставке. Еще двое судей написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Высший совет правосудия отстранил до 13 марта от должности судью Хозяйственного суда города Киева Любомира Головатюка, которого подозревают в получении 16 тыс. долларов взятки.

Также временно отстранена от должности и судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Людмила Горячковская в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда в уголовном производстве по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, или до закрытия уголовного производства.

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судя по предидущим увольнениям, уволили тех, с кем невозможно договориться...
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Не! Это которые уже в постель писают и штаны на горшке забывают снимать.
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"8 судей уволены в связи с подачей ими заявлений об отставке. Еще двое судей написали заявления об увольнении по собственному желанию" - И что цензор уже будет сообщать и когда они в отпуск идут - СОБЫТИЕ !!!!
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Ну как вы не поймете. Это сообщение - отчет о титанической работе ВСЮ по проведению судебной рыхформы в Украине.
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Об отставке- пенсионеры на кругленькую пенсию и "заслуженный"небедный отдых,предоставленный за счёт народа,а двое-по собственному желанию,чтобы слинять от уголовных дел против них.
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Подія архі важна, накінець то створено орган, який буде повідомляти про те, що судді звільняються за власним бажанням
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Наших суддів всіх гілляка і паля зачекались в журбі, а от за членами ВСЮ аж вижчать від нетерпіння.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия уволил 10 судей
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