 Высший совет правосудия уволил 10 судей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В частности, 8 судей уволены в связи с подачей ими заявлений об отставке. Еще двое судей написали заявления об увольнении по собственному желанию.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Высший совет правосудия отстранил до 13 марта от должности судью Хозяйственного суда города Киева Любомира Головатюка, которого подозревают в получении 16 тыс. долларов взятки.
Также временно отстранена от должности и судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Людмила Горячковская в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда в уголовном производстве по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, или до закрытия уголовного производства.
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