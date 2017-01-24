 Главой Управления международного сотрудничества Нацполиции назначен полковник Гладун

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "На днях был подписан соответствующий приказ. Об этом сегодня, 24 января, во время ведомственной видеоселекторного совещания сообщил врио. Председателя Нацполиции Александр Вакуленко.
По его словам, приказом Нацполиции от 16 января 2017 года полковник полиции Юрий Гладун назначен на должность начальника Управления международного сотрудничества Национальной полиции Украины.
До этого назначения он занимал должность начальника Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области".
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Сам Сергій Краснокутський стверджує, що усе майно заробив чесно, працюючи ще з 12 років.Заступник держслужби спецзв'язку та захисту інформації, генерал-лейтенант, екс-заступник міністра транспорту, доцент, кандидат юридичних наук, заслужений економіст України, держслужбовець 5 рангу, нагороджений знаком МВС «Іменна вогнепальна зброя» Сергій Краснокутський має саме такий список звань
Усі ці звання має 32-річний молодий чоловік. На офіційному сайті держслужби зазначено, що Краснокутський закінчив Національний університет МВС, але, за деякими даними, освіту у генерала - 9 класів. Крім того, як повідомляється, чиновник користується ексклюзивним автомобілем який коштує близько 500 тисяч доларів. Як пояснив чиновник, він заробив ці гроші ще в дитинстві і юності.
- Відкриваю вам таємницю свого життя - я з 12 років працюю в бізнесі. Я народився в родині вчителів і з 12 років - ринки, будівництво гірничо-збагачувального комбінату. Потім я був засновником кількох фірм. Одну я продав - задекларував гроші, дві закриті. Все в рамках чинного законодавства. Фірми займалися чорним металом. Повірте мені, у мене совість чиста. Я ці гроші заробив чесно, - заявив Краснокутський в ефірі телеканалу.
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пока аваковская мусарня делает презентабельный вид и обнашивает красивую форму - мы копим в себе недовольство и раздражение. ничегошеньки же не поменялось в корне! вывески подмарафетили токо...
и чем это закончится? новой Врадиевкой?...
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