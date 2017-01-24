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Все про:международное сотрудничество (31) Нацполиция (5602)

 Главой Управления международного сотрудничества Нацполиции назначен полковник Гладун

гладун

Начальником Управления международного сотрудничества Национальной полиции Украины назначен полковник Юрий Гладун.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "На днях был подписан соответствующий приказ. Об этом сегодня, 24 января, во время ведомственной видеоселекторного совещания сообщил врио. Председателя Нацполиции Александр Вакуленко.

По его словам, приказом Нацполиции от 16 января 2017 года полковник полиции Юрий Гладун назначен на должность начальника Управления международного сотрудничества Национальной полиции Украины.

До этого назначения он занимал должность начальника Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования полиции Львовской области".

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шо, уже и такое управление есть? пи..ец какой-то. а в США вообще нет МВД. как они живут?
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Жити «по-новому»: 32-річний генерал закінчив 9 класів, їздить на авто за $500 000 і живе, згідно декларації, в гаражі
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Усі ці звання має 32-річний молодий чоловік. На офіційному сайті держслужби зазначено, що Краснокутський закінчив Національний університет МВС, але, за деякими даними, освіту у генерала - 9 класів. Крім того, як повідомляється, чиновник користується ексклюзивним автомобілем який коштує близько 500 тисяч доларів. Як пояснив чиновник, він заробив ці гроші ще в дитинстві і юності.
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да хоть - Хуйдун!
пока аваковская мусарня делает презентабельный вид и обнашивает красивую форму - мы копим в себе недовольство и раздражение. ничегошеньки же не поменялось в корне! вывески подмарафетили токо...
и чем это закончится? новой Врадиевкой?...
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Всегда радуют назначения,если они не с донецкой и луганской пропиской.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавой Управления международного сотрудничества Нацполиции назначен полковник Гладун
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