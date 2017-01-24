 Перспективы возрождения ХТЗ Ярославским оптимистичны, - эксперты

Экономические эксперты оптимистично оценили перспективы возрождения уникального промышленного предприятия. Начало работы ХТЗ аналитики называют первой реальной предпосылкой восстановления промышленного потенциала Украины, сообщает Обозреватель.
"По нашим оценкам, то, что Ярославскому не стали мешать в возрождении ХТЗ, является первой очень робкой попыткой власти возобновить промышленную политику в Украине, сделать первый шаг к каким-то мероприятиям по импортозамещению", - считает президент компании "УкрАгроКонсалт", кандидат экономических наук Сергей Феофилов.
Кроме того, отдельно отмечают вероятность глобального влияния: "Можно предположить, что власть решила не мешать Ярославскому в виду того, что его уважают в политических кругах Америки. Причем тех кругах, которые пришли к власти с победой Трампа", - полагает член Делового совета Украина-Китай, генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский.
А также фактор местной власти: "Одна из причин лояльности власти к Ярославскому в том, что власти, особенно местные власти, стараются сейчас обеспечить максимальную занятость населения", - Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков, зам. директора "Эксперт-Рейтинг"
Эксперты единогласны в прогнозах, что уже в ближайшем времени удастся привлечь в развитие предприятия крупные иностранные инвестиции - как частные, так и по линии международных финансовых организаций. "Если Ярославский найдет возможность привлечь крупную международную компанию, которая ведет аналогичный бизнес на территории Америки или Европы, это был бы очень хороший вариант возрождения ХТЗ. Второй по значимости вариант - ЕБРР. Этот банк заботится в том числе и о создании рабочих мест", - говорит член Украинского общества финансовых аналитиков, зам. директора "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.
Эксперты так же прогнозируют активизацию действий бизнесмена по приобретению активов. "Ярославский всегда был игроком, который скупал активы, когда они находились на минимуме, а продавал, когда они поднимались до максимума. Сейчас, поскольку все активы в Украине стоят очень дешево, он, конечно же, готов заходить и инвестировать", - констатирует финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.
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http://xtz.ua/press-centr/novosti/481
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Не плохие, правда дороже китайских. А с минитракторами практически не знаю. А спрос достаточно большой.
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